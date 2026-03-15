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19:16 - Baix : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique de Baix contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,86% et une densité de population de 74 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (18,93%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 566 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,01%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,61%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Baix mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,87% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - La commune de Baix s'oriente vers le RN Le Rassemblement national n'avait pas concouru pour la dernière campagne municipale à Baix il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 32,54% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 55,91% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 28,46% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste validait 40,87% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 41,50% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 43,48% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 51,25% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Hervé Saulignac.

16:58 - Les électeurs de Baix vont-ils se mobiliser aux municipales ? En parallèle de la municipale de 2026, la valeur de la participation pèsera sur les résultats de Baix. La mobilisation s'élevait à 32,71 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un score en demi-teinte) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été mesuré à 86,83 %. La mobilisation aux législatives, chiffrée quant à elle à 53,73 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 72,56 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 57,67 %. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent in fine le profil d'une ville civiquement engagée.

15:59 - Il y a deux ans, Baix a choisi la droite L'orientation des électeurs de Baix a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone pivot, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Les élections européennes du printemps 2024 à Baix avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,50%), suivie par Valérie Hayer qui avait recueilli 10,20% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Baix avaient ensuite propulsé aux avants-postes Céline Porquet (Rassemblement National) avec 43,48% au premier tour, devant Hervé Saulignac (Union de la gauche) avec 38,04%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Céline Porquet culminant à 51,25% des votes localement.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections il y a 4 ans à Baix ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Baix accordaient leurs suffrages à Hervé Saulignac (DVG) avec 40,00% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,13%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Baix votaient auparavant en priorité pour Marine Le Pen (32,54%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 19,43%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en offrant 55,91% pour Marine Le Pen, contre 44,09% pour d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Baix comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Quel bilan en matière de fiscalité pour le maire de Baix avant ces municipales 2026 ? À Baix, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 4,61 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 8 160 €. Une somme bien en-dessous des quelque 46 600 euros enregistrés en 2020. N'oublions pas qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Baix a évolué pour se fixer à 31,30 % en 2024 (contre 9,45 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Baix s'est établi à 780 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 314 € relevés en 2020.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Baix 2020, Une Ambition Partagée" majoritaire à Baix L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à Baix s'avère très révélatrice. Sans aucune opposition, la liste menée par Yves Boyer a logiquement obtenu 210 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Baix, ce décor pose les bases. À l'occasion de ces nouvelles municipales, le défi sera de savoir si une véritable opposition arrive à se constituer face à cette domination. Un indice est sans doute à trouver dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).