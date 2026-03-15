Résultat municipale 2026 à Baix (07210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Baix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Baix, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Baix [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emilien NEGRE
Emilien NEGRE (12 élus) BAIX, Mémoires et Avenirs 		335 57,66%
  • Emilien NEGRE
  • Amale CHABBERT
  • Djamel GUERBAS
  • Fanny GENOVESE
  • Lionel CLAUDET
  • Chloé ALBAR
  • Steve GOBBI
  • Marine RAMOS DA SILVA
  • Yann ALLEGOËT
  • Morgane DESMOULINS
  • Jean-Cyril ALIBERT
  • Armelle MURET
Yves BOYER
Yves BOYER (3 élus) Baix 2026 : Bouger, Agir, Innover, eXister 		246 42,34%
  • Yves BOYER
  • Oriana ERMANN
  • Fabrice MILER
Participation au scrutin Baix
Taux de participation 71,58%
Taux d'abstention 28,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 592

Source : ministère de l’Intérieur

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