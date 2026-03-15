Résultat municipale 2026 à Balan (08200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Balan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Balan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Balan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alban COLLINET
Alban COLLINET (15 élus) FIDELES A NOS ENGAGEMENTS, POURSUIVONS NOTRE ELAN POUR BALAN 		411 59,05%
  • Alban COLLINET
  • Magali VENUTI
  • Olivier LAURENT
  • Christine BAZIN
  • Jean-François ANTONINI
  • Cécile LEFEBVRE
  • Eric DURANTEAU
  • Nadia WOLKOFF
  • Jean-Marie THUILLIEZ
  • Amandine MELCHIOR
  • Didier HUBERT
  • Fabienne LANOTTE
  • Olivier MALLET
  • Adeline LAURENT-DEVILLEZ
  • Patrice Marcel GIBOUT
Jacky RAYNAUD
Jacky RAYNAUD (4 élus) NOTRE OBJECTIF : VOUS RASSEMBLER 		285 40,95%
  • Jacky RAYNAUD
  • Francine ARNOULD
  • Jean-Luc LECHAFTOIS
  • Amandine WOJCIK
Participation au scrutin Balan
Taux de participation 60,40%
Taux d'abstention 39,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Nombre de votants 720

Source : ministère de l’Intérieur

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