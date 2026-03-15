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19:16 - Dynamique électorale à Balan : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Balan, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 596 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 69 entreprises, Balan se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (80,51%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 30,28% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 34,97% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 179,09 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Balan affirme l'attachement des habitants aux valeurs de la France.

17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Balan Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Balan en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 34,50% des votes lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 52,10% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 21,79% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le Rassemblement national validait 27,61% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 49,55% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 42,24% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course avec 46,95% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Balan Pour rappel, l'abstention s'élevait à 45,58 % à Balan lors de la dernière élection du conseil municipal, un taux inférieur aux 55,3 % du pays, en pleine épidémie de Covid-19 à l'époque. Il est en effet communément admis qu'une municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les citoyens se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 27,59 % des habitants en mesure de voter. La fuite des électeurs atteignait de son côté 54,15 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 35,19 %, contre 53,07 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une zone distancée du processus électoral par rapport au reste du pays. En marge des municipales, cette réalité pèsera en tout cas définitivement sur les résultats de Balan.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Balan a-t-elle voté ? Jean-Luc Warsmann (Divers droite) avait performé au premier tour des élections législatives à Balan en juin 2024 avec 45,04%. Isabelle Roger (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 42,24%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-Luc Warsmann culminant à 53,05% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes précédemment, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (49,55%). L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi révélé que Balan restait à l'époque un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Balan lors de la dernière présidentielle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Balan s'affirme comme une ville à la croisée des chemins politiques. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Balan votaient en priorité pour Marine Le Pen (34,50%), devant Emmanuel Macron qui recueillait 28,65%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 52,10% pour Marine Le Pen, contre 47,90% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Balan portaient leur choix sur Jean-Luc Warsmann (Divers droite) avec 53,04% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Luc Warsmann virant de nouveau en tête avec 72,39% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Balan Pour ce qui est des contributions locales à Balan, la charge de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 803 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 501 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 39,20 % en 2024 (contre 15,16 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 5 800 € en 2024, contre quelque 199 600 euros récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 9,32 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Balan Les résultats des dernières élections municipales à Balan ont livré un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Alban Collinet a raflé la première place en recueillant 62,75% des soutiens. Derrière, Jacky Raynaud a rassemblé 238 votes (37,24%). Cette victoire sans appel a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à Balan, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Face à cette victoire retentissante, le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.