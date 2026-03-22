Résultat municipale 2026 à Balaruc-le-Vieux (34540) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Balaruc-le-Vieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Balaruc-le-Vieux, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Balaruc-le-Vieux [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian RUIS (18 élus) UNIS PAR L'HISTOIRE TOURNÉS VERS L'AVENIR
|895
|56,01%
|
|Aurélien EVANGÉLISTI (5 élus) Pour vous et avec vous
|703
|43,99%
|
|Participation au scrutin
|Balaruc-le-Vieux
|Taux de participation
|75,60%
|Taux d'abstention
|24,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|1 651
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Balaruc-le-Vieux - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélien EVANGÉLISTI (Ballotage) Pour vous et avec vous
|544
|33,39%
|Christian RUIS (Ballotage) UNIS PAR L'HISTOIRE TOURNES VERS L'AVENIR
|505
|31,00%
|Fabienne BATTINELLI (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR BALARUC-LE-VIEUX
|370
|22,71%
|José LLINARES (Ballotage) Dynamique Nouvelle
|210
|12,89%
|Participation au scrutin
|Balaruc-le-Vieux
|Taux de participation
|75,90%
|Taux d'abstention
|24,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,60%
|Nombre de votants
|1 657
Election municipale 2026 à Balaruc-le-Vieux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Balaruc-le-Vieux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Balaruc-le-Vieux.
L'actu des élections municipales 2026 à Balaruc-le-Vieux
18:38 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Balaruc-le-Vieux ?
Lors du match européen de juin 2024, les citoyens de Balaruc-le-Vieux avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 48,61% des votes. Cédric Delapierre (Rassemblement National) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à Balaruc-le-Vieux après la dissolution avec 56,49%. Sylvain Carriere (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 17,37%. Le second round n'a pas changé grand chose, Cédric Delapierre culminant à 69,16% des voix dans la localité. Une parfaite confirmation des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Une élection sans adversaire : retour sur les résultats des municipales 2020 à Balaruc-le-Vieux
Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Balaruc-le-Vieux ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Unique liste en présence, 'Balaruc le vieux, reussir ensemble' a naturellement obtenu 717 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Balaruc-le-Vieux, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Ce dimanche soir, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face au bloc majoritaire. Un indice est vraisemblablement à trouver dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur.
13:58 - Le 2e tour des élections à Balaruc-le-Vieux donne lieu à un duel serré
Comme le montre la liste des candidats au second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs sont donc appelés à départager Christian Ruis sous l'étiquette DIV et la liste de Aurélien Evangélisti (DIV) ce dimanche. Malgré un score supérieur à 10 %, Fabienne Battinelli a décidé de se mettre en retrait de cette élection finale. La tête de liste José Llinares a de son côté jeté l'éponge, malgré un score suffisant dans les urnes au tour précédent. Les 2 183 inscrits sur les listes électorales de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Balaruc-le-Vieux.
11:59 - Que retenir des premiers résultats de l'élection 2026 à Balaruc-le-Vieux ?
Les élections municipales 2026 à Balaruc-le-Vieux ont vu Aurélien Evangélisti s'imposer dimanche dernier avec 33,39 % des voix. Dans son sillage, Christian Ruis a obtenu la seconde place avec 31,00 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Fabienne Battinelli s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, José Llinares a terminé avec 12,89 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Pour rappel, lors de ce scrutin à Balaruc-le-Vieux, le vote a mobilisé 75,90 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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