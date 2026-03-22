Résultat municipale 2026 à Balaruc-le-Vieux (34540) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Balaruc-le-Vieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Balaruc-le-Vieux, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Balaruc-le-Vieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian RUIS
Christian RUIS (18 élus) UNIS PAR L'HISTOIRE TOURNÉS VERS L'AVENIR 		895 56,01%
  • Christian RUIS
  • Catherine MAHARIBATCHA
  • Philippe PARISIEN
  • Kriss RECOUVREUR LLINARES
  • Robert ANDORRA
  • Béatryce LAPRAY
  • Thomas RUIS
  • Loïs-Anna FOURNIER
  • Mathieu DANGLES
  • Laurie MAHARIBATCHA
  • Bastien HOUBAERT
  • Régine GUEUSE
  • Rémi COPPOLANI
  • Magali DELTOUR
  • Robert COUSSEAU
  • Laurence TUR
  • Abdel Aziz MESSAHEL
  • Karine GARCIA
Aurélien EVANGÉLISTI
Aurélien EVANGÉLISTI (5 élus) Pour vous et avec vous 		703 43,99%
  • Aurélien EVANGÉLISTI
  • Bénédicte GALLART
  • Stéphane GASCH
  • Virginie VALLOGNES
  • Philippe POUILLART
Participation au scrutin Balaruc-le-Vieux
Taux de participation 75,60%
Taux d'abstention 24,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 1 651

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Hérault ont le plus voté...
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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Balaruc-le-Vieux - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien EVANGÉLISTI
Aurélien EVANGÉLISTI (Ballotage) Pour vous et avec vous 		544 33,39%
Christian RUIS
Christian RUIS (Ballotage) UNIS PAR L'HISTOIRE TOURNES VERS L'AVENIR 		505 31,00%
Fabienne BATTINELLI
Fabienne BATTINELLI (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR BALARUC-LE-VIEUX 		370 22,71%
José LLINARES
José LLINARES (Ballotage) Dynamique Nouvelle 		210 12,89%
Participation au scrutin Balaruc-le-Vieux
Taux de participation 75,90%
Taux d'abstention 24,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 1 657

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