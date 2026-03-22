Résultat municipale 2026 à Balaruc-les-Bains (34540) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Balaruc-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Balaruc-les-Bains, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Balaruc-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe RIOUST
Christophe RIOUST (22 élus) Le choix de l'avenir pour Balaruc 		2 249 51,92%
  • Christophe RIOUST
  • Geneviève FEUILLASSIER
  • Didier CALAS
  • Stéphanie PHILIPONET
  • Stéphane ANTIGNAC
  • Sophie ESCOT
  • Angel FERNANDEZ
  • Laëtitia MEYNADIER
  • Jean-Marc BIAU
  • Laure SORITEAU
  • Eddy DORLEANS
  • Dominique CURTO
  • Laurent HAMON
  • Joëlle ARNOUX
  • Christian LONIGRO
  • Pauline AIELLO
  • Irénée CATHALA
  • Isabelle GIORDANO
  • Stéphane VASSILACOS
  • Elisabeth TORRENT
  • Alain COURS
  • Stéphanie DENEU
Didier SAUVAIRE
Didier SAUVAIRE (7 élus) BALARUC EN CONFIANCE 		2 083 48,08%
  • Didier SAUVAIRE
  • Christine CAPORICCIO
  • Roch RODRIGUEZ
  • Cécile PEREZ
  • Laurent DIAZ
  • Catherine AYATS
  • Séphane ASSIÉ
Participation au scrutin Balaruc-les-Bains
Taux de participation 69,37%
Taux d'abstention 30,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 4 493

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Balaruc-les-Bains - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe RIOUST
Christophe RIOUST (Ballotage) Le choix de l'avenir pour Balaruc 		1 976 46,49%
Didier SAUVAIRE
Didier SAUVAIRE (Ballotage) BALARUC EN CONFIANCE 		1 409 33,15%
Thierry COURS
Thierry COURS (Ballotage) POUR BALARUC 		865 20,35%
Participation au scrutin Balaruc-les-Bains
Taux de participation 67,88%
Taux d'abstention 32,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Nombre de votants 4 396

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