Résultat municipale 2026 à Balaruc-les-Bains (34540) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Balaruc-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Balaruc-les-Bains, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Balaruc-les-Bains [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe RIOUST (22 élus) Le choix de l'avenir pour Balaruc
|2 249
|51,92%
|
|Didier SAUVAIRE (7 élus) BALARUC EN CONFIANCE
|2 083
|48,08%
|
|Participation au scrutin
|Balaruc-les-Bains
|Taux de participation
|69,37%
|Taux d'abstention
|30,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Nombre de votants
|4 493
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Balaruc-les-Bains - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe RIOUST (Ballotage) Le choix de l'avenir pour Balaruc
|1 976
|46,49%
|Didier SAUVAIRE (Ballotage) BALARUC EN CONFIANCE
|1 409
|33,15%
|Thierry COURS (Ballotage) POUR BALARUC
|865
|20,35%
|Participation au scrutin
|Balaruc-les-Bains
|Taux de participation
|67,88%
|Taux d'abstention
|32,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Nombre de votants
|4 396
Election municipale 2026 à Balaruc-les-Bains [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Balaruc-les-Bains sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Balaruc-les-Bains.
L'actu des élections municipales 2026 à Balaruc-les-Bains
18:38 - Comment Balaruc-les-Bains a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Balaruc-les-Bains s'affirmait alors toujours comme une terre favorable au Rassemblement national, en cohérence avec les choix de la présidentielle 2022. Lors des dernières européennes, le résultat à Balaruc-les-Bains s'était en effet cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (47,83%), talonnée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,85%) et Raphaël Glucksmann (10,24%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Balaruc-les-Bains portaient leur choix sur Cédric Delapierre (Rassemblement National) avec 55,89% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Cédric Delapierre culminant à 66,79% des voix dans la commune.
15:57 - Le résultat des dernières municipales à Balaruc-les-Bains
Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Balaruc-les-Bains se sont révélés particulièrement parlants sur le paysage politique local. Dès le premier tour à l'époque, Gérard Canovas (Divers gauche) a viré en tête en obtenant 2 323 voix (69,01%). Deuxième, Régis Ayats (Divers droite) a obtenu 30,98% des votes. Cette victoire écrasante a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Balaruc-les-Bains, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera le principal défi pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Balaruc-les-Bains pour le 2e tour ?
Le duel final oppose donc ce dimanche la liste "Balaruc En Confiance" emmenée par Didier Sauvaire et Christophe Rioust, à la tête de "Le Choix De L'avenir Pour Balaruc", d'après le ministère de l'Intérieur, qui a publié les candidatures pour ce second tour cette semaine. Malgré un score à plus de 10 %, Thierry Cours a choisi de ne pas concourir à cette élection décisive. À 18 heures, les 6 bureaux de vote de Balaruc-les-Bains ferment leurs portes.
11:59 - Christophe Rioust largement en tête de l'élection municipale dimanche dernier
Pour le lancement des municipales à Balaruc-les-Bains, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a mobilisé 67,88 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Christophe Rioust (Divers gauche) qui a pris la tête en s'adjugeant 46,49 % des voix. À sa suite, Didier Sauvaire (Divers droite) s'est classé deuxième avec 33,15 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une nette domination. Par ailleurs, avec 20,35 %, Thierry Cours a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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