Résultat municipale 2026 à Balgau (68740) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Balgau a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Balgau, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Balgau [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe ROUX
Christophe ROUX (12 élus) Balgau, un village qui avance, ensemble ! 		263 55,60%
  • Christophe ROUX
  • Fabienne NOYER
  • Gérard GUTHMANN
  • Zoé FRICKER
  • Regis SCHMIDT
  • Stéphanie MEYER
  • Guillaume MARTIN
  • Caroline GERARD
  • Jérémie FULHABER
  • Angeline LAURENT
  • Patrick MORITZ
  • Bianca THOMAS
Mireille MININGER
Mireille MININGER (3 élus) Engagement collectif 		210 44,40%
  • Mireille MININGER
  • Marcel FURSTOSS
  • Mélanie BIXEL
Participation au scrutin Balgau
Taux de participation 66,36%
Taux d'abstention 33,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 5,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 505

Source : ministère de l’Intérieur

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