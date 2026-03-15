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19:19 - Balgau : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Balgau mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'affecter les résultats des élections municipales. Avec 28% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,13%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,98%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 500 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,64%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,30%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Balgau mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 18,80% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Quel score pour le RN à Balgau aux élections de 2026 ? Le RN n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Balgau en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 39,43% des voix lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 60,98% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 34,79% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Balgau comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 50,72% pour les européennes. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 51,72% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 59,45% lors du vote définitif, et un siège remporté par Brigitte Klinkert.

16:58 - Balgau : 35,31 % d'abstention à la dernière élection municipale Pour cette élection municipale 2026, l'envie d'aller voter à Balgau sera essentielle dans la conclusion du scrutin. Pour rappel, la participation s'élevait à 64,69 % lors des municipales de 2020 (un niveau remarquable) alors que débutait la crise du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a toutefois été rapporté à 80,16 %. Si la nature de ces élections se distingue des enjeux purement locaux, les élections législatives de 2022 et de 2024 offrent une base de comparaison particulièrement pertinente. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 48,95 % au premier tour en 2022 à 65,88 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 55,28 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Zoomer sur ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Balgau comme une localité relativement attachée au vote au regard des moyennes nationales.

15:59 - Comment Balgau a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des élections européennes, le résultat à Balgau s'était dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (50,72%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,25%) et la liste 'La France fière' de Marion Maréchal (5,56%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Laurent Gnaedig (Rassemblement National) en tête du peloton avec 51,72% au premier tour, devant Brigitte Klinkert (Majorité présidentielle) avec 25,35%. Le second round n'a pas changé grand chose, Laurent Gnaedig culminant à 59,45% des voix sur place. Un bis repetita des résultats des élections de 2022 en quelque sorte.

14:57 - Les électeurs de Balgau avaient clairement privilégié l'extrême droite il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Balgau plébiscitaient Steven Schoenbeck (RN) avec 34,79% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Yves Hemedinger (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 57,77% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Balgau accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 39,43%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 22,63%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,98% pour Marine Le Pen, contre 39,02% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Balgau un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - À l'approche des municipales, les impôts sont en hausse à Balgau À Balgau, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 585 € en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 440 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a été maintenu à 21,32 % en 2024, comme en 2020. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 6 530 € de recettes en 2024, contre 111 400 euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 9,52 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Balgau À Balgau, les résultats du scrutin municipal il y a six ans se sont avérés particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Précisons que cette élection a eu lieu sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures individuelles. Dès le premier tour, 11 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de ce premier tour, Patrice Mininger a obtenu les meilleurs résultats avec 60,13% des bulletins. Juste derrière, Valérie Walter a obtenu 56,20% des voix. La différence entre les deux candidats de tête s'est avérée remarquablement infime. Un second tour a ensuite été organisé avec 19 candidats en lice. Lors de ce second tour, Jérémie Fulhaber a rassemblé 184 voix (43,49%), devançant Philippe Jeandel avec 43,02% des électeurs inscrits et Christelle Thomas avec 39,95% des électeurs. L'écart est demeuré minime jusqu'à la fin. Pour les élections 2026 à Balgau, ces équilibres individuels si particuliers aux petites communes vont encore peser. Dans le pays, le mode de scrutin spécifique avec candidatures individuelles n'est toutefois plus d'actualité.