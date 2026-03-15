Résultat municipale 2026 à Ballainvilliers (91160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Ballainvilliers - Tour 1
- Election municipale 2026 à Ballainvilliers [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Ballainvilliers
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ballainvilliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ballainvilliers, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ballainvilliers [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie GUEU (23 élus) Ballainvilliers Continuons Ensemble
|1 134
|66,75%
|
|Michael BARUH (4 élus) L'alternative alliance citoyenne
|565
|33,25%
|
|Participation au scrutin
|Ballainvilliers
|Taux de participation
|59,49%
|Taux d'abstention
|40,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|4,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Nombre de votants
|1 805
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Ballainvilliers [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Ballainvilliers en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Ballainvilliers
19:21 - Les enjeux locaux de Ballainvilliers : tour d'horizon démographique
Dans les rues de Ballainvilliers, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 27,80% de cadres supérieurs pour 4 838 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 324 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 1 320 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,14%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Ballainvilliers accueille une communauté diversifiée, avec ses 306 résidents étrangers, soit 6,32% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 52,65% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1091,69 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Ballainvilliers, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.
17:57 - Le RN à Ballainvilliers : quel résultat aux municipales 2026 ?
Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Ballainvilliers il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 21,40% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 37,04% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 19,94% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Ballainvilliers comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 33,05% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 36,28% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 41,70% lors du vote final.
16:58 - La commune de Ballainvilliers plutôt mobilisée lors des élections
À l'occasion de cette élection municipale 2026, le degré de la participation jouera fortement sur les résultats de Ballainvilliers. La participation s'élevait à 43,02 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que l'épidémie de Covid frappait la population. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 83,07 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 57,52 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,53 % au premier tour, contre 50,74 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une zone soucieuse de voter par rapport aux moyennes françaises.
15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Ballainvilliers il y a deux ans
Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Ballainvilliers avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (33,05%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,92% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Ballainvilliers accordaient leurs suffrages à Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avec 36,28% au premier tour. Mais c'est néanmoins Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 58,30% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Ballainvilliers a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite radicale.
14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Ballainvilliers s'était fortement ancrée à le centre-droit
En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Ballainvilliers plaçait Emmanuel Macron devant avec 33,87% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 21,40%. Lors de la finale de l'élection à Ballainvilliers, les électeurs accordaient 62,96% pour Emmanuel Macron, contre 37,04% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Ballainvilliers plébiscitaient Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 33,47% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie-Pierre Rixain virant de nouveau en tête avec 60,08% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.
12:58 - Quel bilan en matière de fiscalité pour la maire de Ballainvilliers à l'approche des municipales 2026 ?
À Ballainvilliers, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,19 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 37 800 euros, bien en deçà des 1,22177 million d'euros (1 221 770 € très exactement) perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Ballainvilliers s'est établi à 34,88 % en 2024 (contre 15,12 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Ballainvilliers s'est chiffrée à environ 1 438 euros en 2024 (contre 1 173 € en 2020).
11:59 - Stéphanie Gueu-Viguier gagnante des dernières élections municipales à Ballainvilliers
Les résultats des élections municipales précédentes à Ballainvilliers ont été particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Stéphanie Gueu-Viguier (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 547 suffrages (52,29%). Sur la seconde marche, Michael Baruh (Divers) a engrangé 499 bulletins valides (47,70%). Ce triomphe au premier tour de Stéphanie Gueu-Viguier a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Ballainvilliers, ce décor constitue un point de départ particulier. Pour l'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche une tâche colossale, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Ballainvilliers ?
Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la localité pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture des 3 bureaux de vote de Ballainvilliers. Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. À titre de rappel, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats aux municipales à Ballainvilliers. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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