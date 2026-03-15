Résultat municipale 2026 à Ballainvilliers (91160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ballainvilliers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ballainvilliers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ballainvilliers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie GUEU
Stéphanie GUEU (23 élus) Ballainvilliers Continuons Ensemble 		1 134 66,75%
  • Stéphanie GUEU
  • Marc VIVIEN
  • Dominique VARFOLOMEIEFF
  • Jean-Arnaud MORMONT
  • Hélène LEBLANC
  • Daniel BOULLAND
  • Laurie TSIADIO
  • Christophe BRENTA
  • Pierrette RENY
  • Dominique HUET
  • Stéphanie BOËS
  • Philippe VIDAL
  • Valérie BRUANT
  • Olivier BERGOUGNOUX
  • Audrey ALEXANDRE
  • Frédéric PANIZZOLI
  • Danièla CONSIL
  • Kleden GYSEN
  • Véronique MARIN
  • Joffrey LEBAS
  • Léa MENEYROL
  • Grégory GALLAIS
  • Charlyne RENAUT
Michael BARUH
Michael BARUH (4 élus) L'alternative alliance citoyenne 		565 33,25%
  • Michael BARUH
  • Sophie LAKHDARI
  • Olivier BERTIN
  • Maria RASCOL
Participation au scrutin Ballainvilliers
Taux de participation 59,49%
Taux d'abstention 40,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Nombre de votants 1 805

Source : ministère de l’Intérieur

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