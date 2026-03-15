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19:21 - Les enjeux locaux de Ballainvilliers : tour d'horizon démographique Dans les rues de Ballainvilliers, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 27,80% de cadres supérieurs pour 4 838 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 324 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 1 320 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,14%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Ballainvilliers accueille une communauté diversifiée, avec ses 306 résidents étrangers, soit 6,32% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 52,65% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1091,69 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Ballainvilliers, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN à Ballainvilliers : quel résultat aux municipales 2026 ? Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Ballainvilliers il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen amassait 21,40% des votes lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 37,04% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 19,94% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Ballainvilliers comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 33,05% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 36,28% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 41,70% lors du vote final.

16:58 - La commune de Ballainvilliers plutôt mobilisée lors des élections À l'occasion de cette élection municipale 2026, le degré de la participation jouera fortement sur les résultats de Ballainvilliers. La participation s'élevait à 43,02 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que l'épidémie de Covid frappait la population. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi réuni 83,07 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 57,52 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,53 % au premier tour, contre 50,74 % en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une zone soucieuse de voter par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Ballainvilliers il y a deux ans Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Ballainvilliers avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (33,05%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,92% des votes. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Ballainvilliers accordaient leurs suffrages à Jérôme Carbriand (Union de l'extrême droite) avec 36,28% au premier tour. Mais c'est néanmoins Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 58,30% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Ballainvilliers a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre centriste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Ballainvilliers s'était fortement ancrée à le centre-droit En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Ballainvilliers plaçait Emmanuel Macron devant avec 33,87% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 21,40%. Lors de la finale de l'élection à Ballainvilliers, les électeurs accordaient 62,96% pour Emmanuel Macron, contre 37,04% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Ballainvilliers plébiscitaient Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 33,47% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie-Pierre Rixain virant de nouveau en tête avec 60,08% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Quel bilan en matière de fiscalité pour la maire de Ballainvilliers à l'approche des municipales 2026 ? À Ballainvilliers, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 16,19 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de près de 37 800 euros, bien en deçà des 1,22177 million d'euros (1 221 770 € très exactement) perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Ballainvilliers s'est établi à 34,88 % en 2024 (contre 15,12 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Ballainvilliers s'est chiffrée à environ 1 438 euros en 2024 (contre 1 173 € en 2020).

11:59 - Stéphanie Gueu-Viguier gagnante des dernières élections municipales à Ballainvilliers Les résultats des élections municipales précédentes à Ballainvilliers ont été particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour à l'époque, Stéphanie Gueu-Viguier (Divers droite) a fait la course en tête en rassemblant 547 suffrages (52,29%). Sur la seconde marche, Michael Baruh (Divers) a engrangé 499 bulletins valides (47,70%). Ce triomphe au premier tour de Stéphanie Gueu-Viguier a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Ballainvilliers, ce décor constitue un point de départ particulier. Pour l'opposition, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche une tâche colossale, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.