Résultat municipale 2026 à Ballancourt-sur-Essonne (91610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ballancourt-sur-Essonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ballancourt-sur-Essonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ballancourt-sur-Essonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques MIONE
Jacques MIONE (24 élus) Engagés pour Ballancourt 		1 675 63,93%
  • Jacques MIONE
  • Dominique TRÉHARD
  • Patrick IMBERT
  • Isabelle SOUFFRON
  • Michel TERRIER
  • Claudine TURON
  • Sébastien LEFETZ
  • Julie GABILLET
  • Sébastien BOURREL
  • Adeline BOUCHÉ
  • Dominique LAPORTE
  • Nelly MATHIEU
  • Christian PELLAN
  • Sophie PETIT
  • Laurent AGUILLON
  • Joëlle CARVALHO
  • Marc FRANCES
  • Sabine FORTIER
  • Cyrille BERLET
  • Sandrine FENDRI
  • Johan SAUVAGE
  • Céline LOPES
  • Christophe MESSAOUDI
  • Caroline BAKWO
Franck SAILLEAU
Franck SAILLEAU (5 élus) Servir Ballancourt 		945 36,07%
  • Franck SAILLEAU
  • Dominique PINTO
  • Michel BINANT
  • Aurélie STRAZIELLE
  • Pierig SAMSON
Participation au scrutin Ballancourt-sur-Essonne
Taux de participation 52,36%
Taux d'abstention 47,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,08%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Nombre de votants 2 764

Source : ministère de l’Intérieur

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