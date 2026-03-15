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19:21 - Les enjeux locaux de Ballancourt-sur-Essonne : tour d'horizon démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de Ballancourt-sur-Essonne mettent en lumière des tendances claires qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des élections municipales. Avec 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,01%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (64,44%) met en exergue l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2 661 euros/mois montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 3540 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,20% et d'une population immigrée de 9,78% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Ballancourt-sur-Essonne mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,93% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Quel score pour le RN à Ballancourt-sur-Essonne lors des dernières élections ? Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Ballancourt-sur-Essonne il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 27,80% des voix lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 46,70% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 26,79% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le parti d'extrême droite réunissait 52,44% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 37,79% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 41,11% pour le parti d'extrême droite. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,86% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - À Ballancourt-sur-Essonne, la participation s'annonce forte aux municipales La mobilisation s'élevait à 40,30 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Ballancourt-sur-Essonne, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que le Covid jetait une ombre sur la compétition. Le choix du locataire de l'Elysée avait cependant largement mobilisé, avec 79,74 % de participation dans la ville (contre 20,26 % d'abstention). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 53,20 % des électeurs (soit environ 2 725 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,53 %, bien au-delà des 47,37 % enregistrés en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres établissent le profil d'une contrée civiquement engagée face aux moyennes nationales. En parallèle de la municipale, la valeur de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Ballancourt-sur-Essonne.

15:59 - Ballancourt-sur-Essonne : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les Européennes de juin 2024 à Ballancourt-sur-Essonne avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (37,79%), devant Valérie Hayer qui avait obtenu 12,43% des voix. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Ballancourt-sur-Essonne soutenaient en priorité Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avec 41,11% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 51,86% des votes dans la localité. Un bis repetita des résultats des élections de 2022 à une présidentielle près.

14:57 - Ballancourt-sur-Essonne : regard sur les scores de la dernière présidentielle en date Lors des législatives de 2022, les votants de Ballancourt-sur-Essonne portaient leur choix sur Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN) avec 26,79% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,44% des suffrages. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Ballancourt-sur-Essonne votaient par ailleurs en priorité pour Marine Le Pen (27,80%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 25,35%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,30% pour Emmanuel Macron, contre 46,70% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Ballancourt-sur-Essonne révèle donc une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - La commune de Ballancourt-sur-Essonne a de manière générale contenu les impôts Alors que les impôts locaux ont progressé à Ballancourt-sur-Essonne entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 14,71 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 97 100 euros environ la même année. Un produit qui est loin des 2 449 310 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Ballancourt-sur-Essonne s'est établi à un peu plus de 36,03 % en 2024 (contre 14,66 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Ballancourt-sur-Essonne s'est établi à environ 986 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 917 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 à Ballancourt-sur-Essonne : une élection pliée dès le premier round Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont plus que jamais déterminés par le verdict du dernier scrutin municipal à Ballancourt-sur-Essonne. Dès le premier tour, Jacques Mione (Divers) a imposé son rythme en rassemblant 63,63% des soutiens. Deuxième, Marc Nicol (Divers) a obtenu 711 suffrages en sa faveur (36,36%). Cette victoire écrasante du candidat Divers a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Ballancourt-sur-Essonne, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.