Résultat de l'élection municipale 2026 à Balma : les infos en direct

Programme de Vincent Terrail-Noves à Balma (Du coeur et de l'action pour Balma)

Urbanisme Responsable

Depuis 2014, l'équipe municipale a réussi à diviser par trois le rythme de l'urbanisation à Balma. Cette approche vise à préserver l'identité de la ville tout en permettant à chacun de se loger selon ses moyens. De nouveaux outils seront mis en place pour continuer cette maîtrise de l'urbanisme.

Bien-être des Quartiers

Le projet inclut la création de nouveaux parcs publics et la reprise de la collecte gratuite des déchets végétaux. Des efforts seront également déployés pour améliorer l'éclairage public et renforcer la lutte contre les nuisibles. Ces initiatives visent à garantir un cadre de vie agréable et sain pour tous les habitants.

Actions Écologiques

Des programmes de rénovation énergétique et de déploiement de panneaux photovoltaïques sont prévus pour les bâtiments publics. La ville s'engage également à traiter les eaux de pluie et à augmenter le nombre d'arbres plantés, avec un objectif de 10 000 arbres d'ici 2040. Ces actions concrètes témoignent d'une volonté de répondre aux défis environnementaux actuels.

Engagement pour les Familles

Le projet met l'accent sur le bien-être des enfants et des familles, avec des initiatives telles que des cantines scolaires proposant des produits bio et locaux. Des activités culturelles et sportives seront également développées, comme des séances de cinéma et des infrastructures sportives. L'objectif est de créer un environnement favorable à l'épanouissement des jeunes et des familles.