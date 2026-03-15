Résultat de l'élection municipale 2026 à Balma : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Balma

Tête de listeListe
Vincent Terrail-Noves
Vincent Terrail-Noves Liste d'union au centre
Du coeur et de l'action pour Balma
  • Vincent Terrail-Noves
  • Sophie Lamant
  • Bertrand Thévenot
  • Fabienne Darbin-Lange
  • Yannick Bourlès
  • Géraldine Meneghetti
  • Emmanuel Labrid
  • Aude Llacer Mermet
  • Fabien Lemagner
  • Marie Alcine Montaut
  • Jean-Pierre Garcia
  • Djelloulia Belbachir
  • Bernard Saurat
  • Christelle Pujol
  • Olivier Gourichon
  • Céline Argentin
  • Alexandre Fieuzal
  • Kelly Darroux
  • Marc Verney
  • Julie Loustalot
  • Sylvain Authier
  • Alice Dausse
  • Patrick Aussaresse
  • Ghislaine Doumerc
  • François Granja
  • Estelle Gayout
  • Romain Chetcutti
  • Anne Massol
  • Yosif Dimitrov
  • Nicole Vayrou
  • Bertrand Ibanez
  • Armelle Da Rocha
  • Jean-Baptiste Daccord
  • Renée Baselga
  • François Gineste
Jean François Robic
Jean François Robic Liste divers gauche
Balma avec vous
  • Jean François Robic
  • Anne Saumont
  • Antoine Fourneau
  • Laure Mathieu-Serniguet
  • Jean-Pierre Lorre
  • Fabienne Segol
  • Sylvain Salies
  • Justine Delporte
  • Baptiste Aubert
  • Maud Segol
  • Michel Vanhove
  • Sylvie Bahurel
  • Jean-Marc Beal
  • Simone Haag-Boudellal
  • Yann Jaegle
  • Odile Prud'Hon
  • Romain Jezequel
  • Catherine Leherpeur
  • Francois Schyn
  • Agnès Delpeyroux
  • Francisco Aguilera
  • Helene Marchal
  • Mathis Pace
  • Alexandra Sippel
  • Emmanuel Marsal
  • Audrey Pitre
  • Stephane Renoux
  • Nathalie Romano
  • Michel Jayr
  • Nathalie Menard
  • Yves Roques
  • Brigitte Rufie
  • Jean-Claude Isoard
  • Christine Barbier
  • Christian Cabanel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Terrail-Novès
Vincent Terrail-Novès (28 élus) Du coeur et de l'action pour balma 		3 955 65,37%
  • Vincent Terrail-Novès
  • Sophie Lamant
  • Frédéric Lemagner
  • Fabienne Darbin-Lange
  • Michel Baselga
  • Géraldine Meneghetti
  • Gilles Sentenac
  • Véronique Vantin
  • Thomas Rodsphon
  • Armelle Da Rocha
  • Serge Noël
  • Nicole Vayrou
  • Emmanuel Labrid
  • Emilie Badin
  • Olivier Gourichon
  • Annick Hélène Dardenne
  • Marc Verney
  • Ghislaine Doumerc
  • François Gineste
  • Céline Argentin
  • Bernard Saurat
  • Marie Alcine Montaut
  • Jean Aipar
  • Anne Massol
  • Jean-Pierre Saludas
  • Julie Loustalot
  • Stéphan La Rocca
  • Carole Rey
Laurent Meric
Laurent Meric (4 élus) Balma solidaire et innovante 		1 475 24,38%
  • Laurent Meric
  • Brigitte Rufie
  • Jean-François Robic
  • Sandrine Franchomme
Yannick Bourlès
Yannick Bourlès (1 élu) Balma écolo 		470 7,76%
  • Yannick Bourlès
Bernard Viudez
Bernard Viudez Balma ensemble 		150 2,47%
Participation au scrutin Balma
Taux de participation 51,14%
Taux d'abstention 48,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 148

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Terrail-Novès
Vincent Terrail-Novès (25 élus) Balma rassemblée 		4 113 52,16%
  • Vincent Terrail-Novès
  • Sophie Lamant
  • Michel Baselga
  • Fabienne Darbin-Lange
  • Jean-Jacques Capelli
  • Corinne Rigole
  • Pierre-André Poirier
  • Véronique Rodriguez
  • Fabien Lemagner
  • Virginie Nowak
  • Stephan La Rocca
  • Valérie Florent
  • Henri Vidal
  • Myriam Addi-Dupuy
  • Marc Verney
  • Anne Massol
  • Olivier Gourichon
  • Florence Duterne
  • Bernanrd Godard
  • Lydie Lenoble
  • François Gineste
  • Marguerite Batut
  • Jean-Baptiste Amine-Motilva
  • Nicole Tourtel
  • Jean Aipar
Alain Fillola
Alain Fillola (8 élus) Au coeur des balmanais 		3 772 47,83%
  • Alain Fillola
  • Thérèse Pichon
  • Laurent Meric
  • Christine Barbier
  • Marcel Guiderdoni
  • Marie Tanis
  • Jean-Pierre Lorré
  • Mathilde Prevel
Participation au scrutin Balma
Taux de participation 74,42%
Taux d'abstention 25,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,25%
Nombre de votants 8 150

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