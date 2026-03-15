Résultat de l'élection municipale 2026 à Balma : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Balma [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Balma sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Balma.
L'actu des élections municipales 2026 à Balma
12:10 - Elections à Balma : les horaires des 15 bureaux de vote
Les 15 bureaux de vote de l'agglomération de Balma sont ouverts jusqu'à 20 h pour recevoir les électeurs. Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche à Balma. Ce scrutin doit permettre d'élire les nouveaux maires de l'ensemble des communes françaises. Lors des précédentes élections municipales, en raison de la crise du coronavirus, le 2nd tour, prévu le 22 mars, avait été repoussé au mois de juin. Plus bas dans la page on peut consulter la liste des candidats aux municipales à Balma. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Balma
|Tête de listeListe
|
Vincent Terrail-Noves
Liste d'union au centre
Du coeur et de l'action pour Balma
|
|
Jean François Robic
Liste divers gauche
Balma avec vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Terrail-Novès (28 élus) Du coeur et de l'action pour balma
|3 955
|65,37%
|
|Laurent Meric (4 élus) Balma solidaire et innovante
|1 475
|24,38%
|
|Yannick Bourlès (1 élu) Balma écolo
|470
|7,76%
|
|Bernard Viudez Balma ensemble
|150
|2,47%
|Participation au scrutin
|Balma
|Taux de participation
|51,14%
|Taux d'abstention
|48,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 148
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Terrail-Novès (25 élus) Balma rassemblée
|4 113
|52,16%
|
|Alain Fillola (8 élus) Au coeur des balmanais
|3 772
|47,83%
|
|Participation au scrutin
|Balma
|Taux de participation
|74,42%
|Taux d'abstention
|25,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,25%
|Nombre de votants
|8 150
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