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19:21 - Balma aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Balma montrent des tendances nettes qui pourraient influencer les résultats des municipales. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 17,33% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 28,73% de plus de 60 ans. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 35,73%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (16,41%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,79%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 8,28% à Balma, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Le RN progresse à Balma Le mouvement lepéniste restait loin du groupe de tête lors de l'élection municipale à Balma en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 12,76% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 28,00% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 9,25% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Balma comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 20,32% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier round, un résultat de 23,29% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 24,50% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Balma plutôt mobilisée lors des élections Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales à Balma, l'abstention frappait 48,86 % des électeurs, un score en demi-teinte alors que l'épidémie de coronavirus jetait une ombre sur la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est pour sa part fixé à 16,90 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 37,14 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 22,33 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 38,78 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour de municipales 2026 à Balma, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - À Balma, les élections de 2024 en faveur de le bloc de gauche Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Balma avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 20,32% des inscrits. Les élections législatives à Balma quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Corinne Vignon (Majorité présidentielle) à l'avant de la course avec 40,18% au premier tour, devant Agathe Roby (Union de la gauche) avec 25,78%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Corinne Vignon culminant à 46,48% des suffrages exprimés dans la commune. La préférence des électeurs de Balma a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.

14:57 - Balma : regard sur les résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Balma choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 34,89% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 19,04%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en donnant 72,00% pour Emmanuel Macron, contre 28,00% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Balma portaient leur choix sur Corinne Vignon (Ensemble !) avec 38,04% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 65,09% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Balma s'inscrit comme une place forte du courant central.

12:58 - Quel bilan sur les impôts pour le maire de Balma avant les élections municipales de 2026 ? Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Balma, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 8,17 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de près de 117 600 euros environ la même année. Un apport qui est loin des 2,5694 millions d'euros engrangés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Balma est passé à 29,48 % en 2024 (contre 10,96 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Balma a atteint 1 082 € en 2024 contre 625 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Balma ? S'intéresser aux résultats du dernier scrutin municipal à Balma peut se révéler éclairant. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Vincent Terrail-Novès (Divers centre) a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 65,37% des suffrages. Sur la seconde marche, Laurent Meric (Divers gauche) a engrangé 1 475 votes (24,38%). Une troisième force s'est dégagée derrière Yannick Bourlès (Europe Ecologie-Les Verts), réunissant 7,76% des suffrages. Ce triomphe au premier tour du candidat Divers centre a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Balma, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Pour les opposants, renverser une telle majorité constituera ce dimanche un défi immense, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.