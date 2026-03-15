Résultat municipale 2026 à Balma (31130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Balma a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Balma, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Balma [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent TERRAIL-NOVES
Vincent TERRAIL-NOVES (30 élus) Du coeur et de l'action pour Balma 		6 345 79,93%
  • Vincent TERRAIL-NOVES
  • Sophie LAMANT
  • Bertrand THÉVENOT
  • Fabienne DARBIN-LANGE
  • Yannick BOURLÈS
  • Géraldine MENEGHETTI
  • Emmanuel LABRID
  • Aude LLACER MERMET
  • Fabien LEMAGNER
  • Marie Alcine MONTAUT
  • Jean-Pierre GARCIA
  • Djelloulia BELBACHIR
  • Bernard SAURAT
  • Christelle PUJOL
  • Olivier GOURICHON
  • Céline ARGENTIN
  • Alexandre FIEUZAL
  • Kelly DARROUX
  • Marc VERNEY
  • Julie LOUSTALOT
  • Sylvain AUTHIER
  • Alice DAUSSE
  • Patrick AUSSARESSE
  • Ghislaine DOUMERC
  • François GRANJA
  • Estelle GAYOUT
  • Romain CHETCUTTI
  • Anne MASSOL
  • Yosif DIMITROV
  • Nicole VAYROU
Jean François ROBIC
Jean François ROBIC (3 élus) Balma avec vous 		1 593 20,07%
  • Jean François ROBIC
  • Anne SAUMONT
  • Antoine FOURNEAU
Participation au scrutin Balma
Taux de participation 63,91%
Taux d'abstention 36,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Nombre de votants 8 185

Source : ministère de l’Intérieur

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