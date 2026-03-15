Résultat municipale 2026 à Bambecque (59470) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bambecque a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bambecque, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bambecque [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline VEREECQUE
Caroline VEREECQUE (13 élus) Bambecque, un village qui nous rassemble 		318 72,11%
  • Caroline VEREECQUE
  • Grégoire FRANCKE
  • Sophie BEAUCAMP
  • Cédric NEUVILLE
  • Frédérique AYELLO
  • Alain BONDUAEUX
  • Marie-Paule VANNOORENBERGHE
  • Joël BODDAERT
  • Alice PLEE
  • Yann PIRIOU CAFFRAY
  • Adeline FAVRESSE
  • Samuel PAUWELS
  • Laetitia DOSE
Mickaël LECLEIRE
Mickaël LECLEIRE (2 élus) Bambecque Autrement 		123 27,89%
  • Mickaël LECLEIRE
  • Sandrine TURQUET
Participation au scrutin Bambecque
Taux de participation 73,85%
Taux d'abstention 26,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45%
Nombre de votants 449

Source : ministère de l’Intérieur

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