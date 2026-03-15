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19:19 - Les données démographiques de Bambecque révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Bambecque, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 842 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 47 entreprises démontrent une économie florissante. Dans le village, 23,52% des résidents sont des enfants, et 4,87% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 28,07% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, 52,03% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 736,42 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. À Bambecque, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Bambecque ? Le RN n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Bambecque il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 37,68% des suffrages lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron localement avec 55,05% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 28,90% au parti lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN sécurisait 46,95% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 47,76% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 49,75% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. C'est lui qui s'imposera avec 51,83% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Paul Christophe.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Bambecque avant 2026 Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Bambecque, l'abstention concernait 52,14 % du corps électoral, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale, de nombreux électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de la pandémie du Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant élevé à 25,34 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 41,92 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,92 %, loin des 46,06 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention. En marge de cette municipale 2026, cette particularité pèsera en définitive sur les résultats de Bambecque.

15:59 - Quels enseignements pour 2024 à Bambecque ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Bambecque. Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Bambecque avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,76%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 12,84% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Bambecque accordaient leurs suffrages à Jean-Baptiste Gardes (Union de l'extrême droite) avec 49,75% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Baptiste Gardes culminant à 51,83% des voix sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Bambecque s'était résolument tournée vers la droite radicale L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Bambecque s'affirme comme une commune acquise au camp nationaliste. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Bambecque tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,68% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 25,36%. Le second tour entérinait ensuite ce premier round en livrant 55,05% pour Marine Le Pen, contre 44,95% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Bambecque accordaient leurs suffrages à Pierrette Cuvelier (RN) avec 28,90% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Paul Christophe (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,05% des voix.

12:58 - Constat clé avant les municipales 2026 : des impôts stables à Bambecque Pour ce qui est des contributions locales à Bambecque, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 677 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 642 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 37,03 % en 2024 (contre 16,74 % en 2020). Attention cependant : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 10 600 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 117 200 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 17,10 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Bambecque La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Bambecque est très révélatrice. Il convient de souligner que ce scrutin s'est tenu sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures à titre individuel, et la possibilité pour les votants de sélectionner plusieurs noms. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Alain Bonduaeux a recueilli le plus de voix avec 252 suffrages (92,64%). En deuxième position, Aude Weillaert a capté 252 suffrages en sa faveur (92,64%). Jean-Pierre Dewitte était à la troisième place, s'adjugeant 92,64% des électeurs. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors des municipales 2026 à Bambecque, les électeurs doivent à nouveau se prononcer dans ce contexte local si particulier. Le mode de scrutin spécifique sans liste n'est cependant plus en vigueur.