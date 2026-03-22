Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandol : les résultats du 2e tour

Programme de Franck Bertoncini à Bandol (TOUS ENSEMBLE POUR BANDOL)

Attractivité de Bandol

Le projet pour Bandol vise à restaurer son attractivité en mettant l'accent sur la sécurité, la proximité et un urbanisme maîtrisé. L'engagement des candidats est de placer l'intérêt des Bandolais au cœur des décisions. Cela nécessite une collaboration étroite avec les habitants pour façonner l'avenir de la ville.

Équipe engagée

Une élection municipale repose sur une équipe unie et compétente, pas sur un individu seul. La liste proposée rassemble des personnes issues de divers horizons, toutes attachées à Bandol. Cette diversité est essentielle pour répondre aux besoins de la communauté et garantir un avenir prometteur.

Démocratie participative

La volonté est de créer une mairie accessible et réactive, en plaçant les habitants au centre des décisions. Des comités de quartiers et des concertations sur les projets seront instaurés pour favoriser la participation citoyenne. La démocratie participative doit devenir une réalité intégrée au fonctionnement municipal.

Sécurité renforcée

La sécurité des Bandolais est une priorité absolue, avec un renforcement de la police municipale pour assurer une présence de proximité. L'objectif est de rendre Bandol plus sûre pour tous ses habitants. Chaque problème signalé sera traité rapidement pour garantir la tranquillité de la commune.