Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandol : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bandol [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bandol sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bandol.
L'actu des élections municipales 2026 à Bandol
11:47 - Les résultats du premier tour des municipales à Bandol
Les élections municipales 2026 à Bandol ont vu Jean-Paul Joseph (Divers centre) s'imposer il y a une semaine avec 44,72 % des voix. Dans son sillage, Franck Bertoncini (Divers droite) s'est classé deuxième avec 38,19 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Jean-Paul Joseph a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, et il a amélioré aussi légèrement son score de 1,84 point. Par ailleurs, avec 7,74 %, Eric Lalande n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. De son côté, Robert Massarelli a obtenu 6,20 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour. Enfin, concernant la participation à Bandol, l'élection a enregistré une participation de 66,37 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bandol
Le deuxième tour des élections municipales à Bandol a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Franck Bertoncini
Liste divers droite
TOUS ENSEMBLE POUR BANDOL
|
|
Jean-Paul Joseph
Liste divers centre
BANDOL AU COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bandol
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul JOSEPH (Ballotage) BANDOL AU COEUR
|2 467
|44,72%
|Franck BERTONCINI (Ballotage) TOUS ENSEMBLE POUR BANDOL
|2 107
|38,19%
|Eric LALANDE VIVRE BANDOL
|427
|7,74%
|Robert MASSARELLI BANDOL UNION
|342
|6,20%
|Laurent FREANI CAP SUR BANDOL
|174
|3,15%
|Participation au scrutin
|Bandol
|Taux de participation
|66,37%
|Taux d'abstention
|33,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|5 606
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Bandol
- Bandol (83150)
- Ecole primaire à Bandol
- Maternités à Bandol
- Crèches et garderies à Bandol
- Classement des collèges à Bandol
- Salaires à Bandol
- Impôts à Bandol
- Dette et budget de Bandol
- Climat et historique météo de Bandol
- Accidents à Bandol
- Délinquance à Bandol
- Inondations à Bandol
- Nombre de médecins à Bandol
- Pollution à Bandol
- Entreprises à Bandol
- Prix immobilier à Bandol