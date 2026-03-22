Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandol : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bandol

Le deuxième tour des élections municipales à Bandol a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Franck Bertoncini
Franck Bertoncini Liste divers droite
TOUS ENSEMBLE POUR BANDOL
  • Franck Bertoncini
  • Sandrine Borriello
  • Claude Vinco
  • Veronique Pourcel
  • Thomas Bouvrande
  • Eva Adshead
  • Philippe Leclercq
  • Valerie Coulomb Yousfi
  • Stephane Coullet
  • Chantal Campana
  • Daniel Tarpi
  • Jocelyne Truzman
  • Jean-Pierre Costa
  • Karine Benoliel-Piccio
  • Jacques Trenga
  • Segolene Revest
  • Richard Borsotti
  • Carole Mouton
  • Laurent Levy
  • Anaïs Bonnin
  • Fabrice Frattaruolo
  • Kim Sauzet-Fontanel
  • Thomas Piccio
  • Diane Souffrice
  • Pierre-André Watchi
  • Caroline Olivier
  • Adrien Cotterelle
  • Corinne Abran
  • Al Bartoletti
  • Patricia David
  • Jean-Claude Maille
Jean-Paul Joseph
Jean-Paul Joseph Liste divers centre
BANDOL AU COEUR
  • Jean-Paul Joseph
  • Valerie Bouron
  • Philippe Rocheteau
  • Elodie Aymes
  • Jean-Pierre Chorel
  • Marlene Nadjarian
  • Jacques Bardet
  • Joelle Luydlin
  • Jean-Paul Salvan
  • Pascale Bertoniri
  • Eric Bonnefoy
  • Michele Paladel
  • Patrick Astruc
  • Maryse Lanfranchi
  • Patrick Durville
  • Amandine Mouaddel
  • Lenzo Di Placido
  • Manuela Goncalves
  • Clement Chanut Girardi
  • Mathilde Conrath
  • Xavier Rodriguez
  • Isabelle Madec
  • Honore Da Fonseca
  • Martine Pelletier
  • Philippe Moulin
  • Sandrine Ziehl
  • Claude Carniani
  • Maria Padilla
  • Pierre Carbonel
  • Jeannine Salvan
  • Laurent Garrido

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bandol

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul JOSEPH
Jean-Paul JOSEPH (Ballotage) BANDOL AU COEUR 		2 467 44,72%
Franck BERTONCINI
Franck BERTONCINI (Ballotage) TOUS ENSEMBLE POUR BANDOL 		2 107 38,19%
Eric LALANDE
Eric LALANDE VIVRE BANDOL 		427 7,74%
Robert MASSARELLI
Robert MASSARELLI BANDOL UNION 		342 6,20%
Laurent FREANI
Laurent FREANI CAP SUR BANDOL 		174 3,15%
Participation au scrutin Bandol
Taux de participation 66,37%
Taux d'abstention 33,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 5 606

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Bandol

En savoir plus sur Bandol