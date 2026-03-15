Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandraboua : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bandraboua

Tête de listeListe
Issoufi Hadj Mhoko
Issoufi Hadj Mhoko Liste divers gauche
BANDRABOUA YA LEO-BANDRABOUA D'AUJOURD'HUI
  • Issoufi Hadj Mhoko
  • Chayibati Hassani
  • Bacari M'Roudjae
  • Chakila Ali M'Bae
  • Harsani Toumbou
  • Hidaia Djanfar
  • Ousseni Mouandhu
  • Maimidi Soulaimana
  • Mouhamadi Houmadi Madjinda
  • Amina Boina Mari
  • Kaouidine Ibrahime
  • Laylati Aoussoudine
  • Ali Ahamada Ali
  • Moimoudou Madi Ali
  • Said Ahamada
  • Tamithili Rachidi
  • Mohamed Raoufou Baco
  • Mwanziwa Said
  • Immadou-Eddine Mikidadi
  • Saandati Hamada Said
  • Anlia Madi
  • Mounia Saïdali
  • Tadjidine Daoud
  • Rouwaïda Zouber Abassi
  • Nassur M'Baé
  • Razikina Inssa
  • Mouhamadi Attoumani
  • Moidjouma Hamada
  • Salim Kassim
  • Mariama Saïd Oili
  • Moustambidine Attoumani
  • Nadjati Antoihi
  • Abdou Mahamoud
Saindou Aboutoihi
Saindou Aboutoihi Liste divers centre
NOUVEL ELAN POUR BANDRABOUA
  • Saindou Aboutoihi
  • Mardhuia Boinali
  • Ben Ahamada
  • Chamina Ali Toumbou
  • Mhamadi Soulaimana
  • Nachka Combo
  • Mouhamadi Ibrahima
  • Zamouanti Aboutoihi
  • Missier Bacar
  • Hadidja Ali Sahadi
  • Azzaftawi Ambdirahamane
  • Sitirati Madi Ali
  • Saïndou Mohamed
  • Djamila Moussa
  • Ousseni Askalani
  • Toymina Boinali
  • Ahamed Bourahim
  • Strati Adinani
  • Maambadi Abdallah Boura
  • Naïla Adinani
  • Ben Inssa Said Combo
  • Melna Madi
  • Hamidi Abdou
  • Karazati Binti Chebani
  • Ibrahim Mohamadi
  • Frahati Amboudi
  • Mhamadi El-Anrif Abdallah
  • Zalafa Madi
  • Nackide Rachidi
  • Bibi Zouhourati Nahouda
  • Houssaini Ahmed Mahamoudou
  • Bibi Fatima Mahafidhou
  • Anli Midiladji
Soidri Ben Abdou
Soidri Ben Abdou Liste divers centre
TAMA YA WAKAZI-ESPOIR DES CITOYENS
  • Soidri Ben Abdou
  • Moizari Abdou Madi
  • El-Had Combo
  • Hadia Zidini
  • Saïd Attoumani
  • Yassimina Mouandhu
  • Tafika Rakotondrahaso
  • Moinamaoulida Hamidane
  • El Farouk Mdahoma
  • Sitty Bahyat Chamassi
  • Mohamadi Madjinda
  • Sinina Lihadji
  • Anrfidine Chamssoune
  • Hadidja Saindou
  • Youssouf Soulaimana
  • Tahiya Madi
  • Ahamada Ahamadi
  • Moina Hamisse Ousseni
  • Abdallah Binchehi
  • Rouchoudati Chadhouli
  • Younraf Bacar
  • Rassoulou Himidi
  • Hadadi Yainsa
  • Chaïna Madi
  • Anrifou Boura
  • Samra Ousseni
  • Gerson Abdel Amid Jaotombo
  • Nazra Madjinda
  • Charabil Saindou
  • Ihnati Nourouddine
  • Ben-Nassur Soulaimana
  • Fourahati Binti Mohamed Foundi
  • Mohamadi Sidi Madi
  • Bibi Nadjima Ibrahim
  • Riadhu Madi
Alifani Mahavita
Alifani Mahavita Liste divers centre
MDM/UDI
  • Alifani Mahavita
  • Houzaïmati Maoulida
  • Alain M'Hamadi-Abdou Sarment
  • Raoudhoiti Madi Baco
  • Ahamada Saindou
  • Samaouia Aboudou
  • Said Hamadi
  • Maoua Omar
  • Zoubert M'Roudjae
  • Mariame Chibaco
  • Mohamadi Madi
  • Harira Mahamoudou
  • Anli Ben Hamada Abdou
  • Habiba Anli M'Madi
  • Naïlane Ibrahim Abdallah
  • Margrite Mohamadi
  • Mouhoutar Houmadi
  • Otilia Rodrigues Pires
  • Abdou Mlanao
  • Frahati Issoufi
  • Athoumani Saandi
  • Halima Soidiki
  • Dhoihirdine Fadhuili
  • Moizaza Ali
  • Assani Askalani
  • Soyhati Mohamadi
  • Madjidhoubi Adana
  • Touraya Naoioui Ali
  • Saindou Ben Madi
  • Faiza Abdallah
  • Hassani Mouandhu
  • Inchati Daoud
  • Youssouf Combo
  • Haourati Ali Mari
  • Missibahou Boura
Abdou-Lihariti Antoissi
Abdou-Lihariti Antoissi Liste des Républicains
BANDRABOUA YA MESSO (BANDRABOUA DE DEMAIN)
  • Abdou-Lihariti Antoissi
  • Soihna Ahamadi
  • Baharoussoifa Chaharani
  • Nafissa Mohamed Soilihi
  • Charafidini Baco
  • Houssouna Ali Madi
  • Daricoutoini Attoumani
  • Hadidja Ansoya
  • Naouirdine Nabouhani
  • Thaoumine Abdou
  • Ahamada Dalaili
  • Moidjoumoi Soulaimana
  • Mahamoudou Ali
  • Binti El-Djazira Daoud
  • Adinane Adiroy Saïd
  • Anrabia Adana
  • Mouhayminou Bil-Mouna Abdou Rama
  • Faïnouzade Bahedja
  • Nassuf Laidine
  • Sakina Mdjana
  • Saanda Hassani
  • Aycha Ali
  • Ali Attoumani
  • Fatoumia Moussa
  • Anzizi Hamouza Bacar
  • Soiandou Bint Hadurami Ousseni
  • Hamada Haladi
  • Nassabia Attoumani
  • Haïdari Moussa
  • Tissianti Hamada M'Loa
  • Inzoudine Assani
  • Nourou Anli M'Madi
  • Mohamed Madi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ahamada Fahardine
Ahamada Fahardine (26 élus) Uwaminifou yao malezi 		2 160 53,74%
  • Ahamada Fahardine
  • Chayibati Hassani
  • Bacari M'roudjae
  • Kaïla Abdou
  • Ali Ali
  • Rizik Ousseni Zakaria
  • Harsani Toumbou
  • Chakila Ali Mbae
  • Charafoudine Madi
  • Tamithili Rachidi
  • Soudjaye Daoud
  • Mariatti El-Anzize
  • Ousseni Mouandhu
  • Hidaia Djanfar
  • Soumaïla Daoudou
  • Bastua Ali
  • Anlia Madi
  • Mwanziwa Said
  • Immadou-Eddine Mikidadi
  • Maimidi Soulaimana
  • Nassur M'baé
  • Hachimia Ahamada
  • Mouhamadi Soilihi
  • Souraya Anli
  • Zarouki M'changama
  • Kalathoumi Abassi
Abdou-Lihariti Antoissi
Abdou-Lihariti Antoissi (7 élus) Les republicains et coalition citoyenne 		1 859 46,25%
  • Abdou-Lihariti Antoissi
  • Singua Hamidouni
  • Baharoussoifa Chaharani
  • Houssouna Ali Madi
  • Chadhouli Ahamada
  • Hidaya Noumani
  • Charafidini Baco
Participation au scrutin Bandraboua
Taux de participation 81,75%
Taux d'abstention 18,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 100

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ahamada Fahardine
Ahamada Fahardine Uwaminifou yao malezi 		1 659 44,02%
Abdou-Lihariti Antoissi
Abdou-Lihariti Antoissi Lr et coalition citoyenne 		791 20,99%
Alain Sarment
Alain Sarment Nouveau centre 		658 17,46%
Chadhouli Ahamada
Chadhouli Ahamada Les democrates 		318 8,43%
Soulaimana Boura
Soulaimana Boura Union des forces vives de la commune de bandraboua 		224 5,94%
Hamada Soilihi
Hamada Soilihi Mouvement pour le developpement de mayotte 		118 3,13%
Participation au scrutin Bandraboua
Taux de participation 77,44%
Taux d'abstention 22,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 827

Villes voisines de Bandraboua

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