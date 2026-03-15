Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandraboua : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandraboua [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bandraboua sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bandraboua.
L'actu des élections municipales 2026 à Bandraboua
12:09 - Elections à Bandraboua : les horaires des bureaux de vote
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux 5 586 votants de Bandraboua de réagir sur les défis qui concernent leur territoire. À Bandraboua et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, c'est Ahamada Fahardine qui a conquis la mairie au deuxième tour en 2020. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui aimeraient diriger la commune après les élections municipales 2026 à Bandraboua est affichée plus bas. N'oubliez pas que les 10 bureaux de vote de l'agglomération de Bandraboua ferment à 18 heures en prévision du dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bandraboua
|Tête de listeListe
|
Issoufi Hadj Mhoko
Liste divers gauche
BANDRABOUA YA LEO-BANDRABOUA D'AUJOURD'HUI
|
|
Saindou Aboutoihi
Liste divers centre
NOUVEL ELAN POUR BANDRABOUA
|
|
Soidri Ben Abdou
Liste divers centre
TAMA YA WAKAZI-ESPOIR DES CITOYENS
|
|
Alifani Mahavita
Liste divers centre
MDM/UDI
|
|
Abdou-Lihariti Antoissi
Liste des Républicains
BANDRABOUA YA MESSO (BANDRABOUA DE DEMAIN)
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ahamada Fahardine (26 élus) Uwaminifou yao malezi
|2 160
|53,74%
|
|Abdou-Lihariti Antoissi (7 élus) Les republicains et coalition citoyenne
|1 859
|46,25%
|
|Participation au scrutin
|Bandraboua
|Taux de participation
|81,75%
|Taux d'abstention
|18,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 100
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ahamada Fahardine Uwaminifou yao malezi
|1 659
|44,02%
|Abdou-Lihariti Antoissi Lr et coalition citoyenne
|791
|20,99%
|Alain Sarment Nouveau centre
|658
|17,46%
|Chadhouli Ahamada Les democrates
|318
|8,43%
|Soulaimana Boura Union des forces vives de la commune de bandraboua
|224
|5,94%
|Hamada Soilihi Mouvement pour le developpement de mayotte
|118
|3,13%
|Participation au scrutin
|Bandraboua
|Taux de participation
|77,44%
|Taux d'abstention
|22,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 827
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