Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandraboua : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bandraboua

Le deuxième tour des élections municipales à Bandraboua a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Issoufi Hadj Mhoko
Issoufi Hadj Mhoko Liste divers gauche
BANDRABOUA EN FORCE
  • Issoufi Hadj Mhoko
  • Chayibati Hassani
  • Alifani Mahavita
  • Chakila Ali M'Bae
  • Soidri Ben Abdou
  • Tamithili Rachidi
  • Harsani Toumbou
  • Maimidi Soulaimana
  • Mouhamadi Houmadi Madjinda
  • Amina Boina Mari
  • Ahamada Saindou
  • Moimoudou Madi Ali
  • Mohamed Raoufou Baco
  • Saandati Hamada Said
  • Zoubert M'Roudjae
  • Yassimina Mouandhu
  • Tafika Rakotondrahaso
  • Houzaïmati Maoulida
  • Immadou-Eddine Mikidadi
  • Sinina Lihadji
  • Anlia Madi
  • Mariame Chibaco
  • Tadjidine Daoud
  • Halima Soidiki
  • Nassur M'Baé
  • Mwanziwa Said
  • Said Ahamada
  • Nadjati Antoihi
  • Salim Kassim
  • Frahati Issoufi
  • Kaouidine Ibrahime
  • Laylati Aoussoudine
  • Abdou Mahamoud
Abdou-Lihariti Antoissi
Abdou-Lihariti Antoissi Liste des Républicains
BANDRABOUA YA MESSO (BANDRABOUA DE DEMAIN)
  • Abdou-Lihariti Antoissi
  • Soihna Ahamadi
  • Baharoussoifa Chaharani
  • Nafissa Mohamed Soilihi
  • Charafidini Baco
  • Houssouna Ali Madi
  • Daricoutoini Attoumani
  • Hadidja Ansoya
  • Naouirdine Nabouhani
  • Thaoumine Abdou
  • Ahamada Dalaili
  • Moidjoumoi Soulaimana
  • Mahamoudou Ali
  • Binti El-Djazira Daoud
  • Adinane Adiroy Saïd
  • Anrabia Adana
  • Mouhayminou Bil-Mouna Abdou Rama
  • Faïnouzade Bahedja
  • Nassuf Laidine
  • Sakina Mdjana
  • Saanda Hassani
  • Aycha Ali
  • Ali Attoumani
  • Fatoumia Moussa
  • Anzizi Hamouza Bacar
  • Soiandou Bint Hadurami Ousseni
  • Hamada Haladi
  • Nassabia Attoumani
  • Haïdari Moussa
  • Tissianti Hamada M'Loa
  • Inzoudine Assani
  • Nourou Anli M'Madi
  • Mohamed Madi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bandraboua

Tête de listeListe Voix % des voix
Abdou-Lihariti ANTOISSI
Abdou-Lihariti ANTOISSI (Ballotage) BANDRABOUA YA MESSO (BANDRABOUA DE DEMAIN) 		2 107 45,16%
Issoufi HADJ MHOKO
Issoufi HADJ MHOKO (Ballotage) BANDRABOUA YA LEO-BANDRABOUA D'AUJOURD'HUI 		1 237 26,51%
Alifani MAHAVITA
Alifani MAHAVITA (Ballotage) MDM/UDI 		618 13,24%
Soidri BEN ABDOU
Soidri BEN ABDOU (Ballotage) TAMA YA WAKAZI-ESPOIR DES CITOYENS 		487 10,44%
Saindou ABOUTOIHI
Saindou ABOUTOIHI NOUVEL ELAN POUR BANDRABOUA 		217 4,65%
Participation au scrutin Bandraboua
Taux de participation 76,14%
Taux d'abstention 23,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 4 780

Source : ministère de l’Intérieur

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