Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandraboua : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bandraboua [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bandraboua sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bandraboua.
L'actu des élections municipales 2026 à Bandraboua
11:51 - Abdou-Lihariti Antoissi largement en tête de la municipale la semaine dernière
Abdou-Lihariti Antoissi (Les Républicains) a remporté le premier tour des municipales 2026 à Bandraboua la semaine dernière, avec 45,16 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Issoufi Hadj Mhoko (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 26,51 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a en outre engrangé les voix massivement avec 24,17 points gagnés. Du côté des autres candidats, avec 13,24 %, Alifani Mahavita, étiqueté Divers centre, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Soidri Ben Abdou, portant la nuance Divers centre, a récolté 10,44 % des voix, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Bandraboua, le vote a enregistré un taux d'abstention de 23,86 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bandraboua
Le deuxième tour des élections municipales à Bandraboua a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Issoufi Hadj Mhoko
Liste divers gauche
BANDRABOUA EN FORCE
|
|
Abdou-Lihariti Antoissi
Liste des Républicains
BANDRABOUA YA MESSO (BANDRABOUA DE DEMAIN)
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bandraboua
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Abdou-Lihariti ANTOISSI (Ballotage) BANDRABOUA YA MESSO (BANDRABOUA DE DEMAIN)
|2 107
|45,16%
|Issoufi HADJ MHOKO (Ballotage) BANDRABOUA YA LEO-BANDRABOUA D'AUJOURD'HUI
|1 237
|26,51%
|Alifani MAHAVITA (Ballotage) MDM/UDI
|618
|13,24%
|Soidri BEN ABDOU (Ballotage) TAMA YA WAKAZI-ESPOIR DES CITOYENS
|487
|10,44%
|Saindou ABOUTOIHI NOUVEL ELAN POUR BANDRABOUA
|217
|4,65%
|Participation au scrutin
|Bandraboua
|Taux de participation
|76,14%
|Taux d'abstention
|23,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|4 780
Source : ministère de l’Intérieur
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