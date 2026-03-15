Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandrele : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bandrele

Tête de listeListe
Ali Moussa Moussa Ben
Ali Moussa Moussa Ben Liste divers centre
S'UNIR POUR CONSTRUIRE NOTRE COMMUNE
  • Ali Moussa Moussa Ben
  • Rasmati Mohamed
  • Mouhamadi Hadji Ali
  • Rifcati Omar Foundi
  • Bouchourani Colo
  • Zouhouria Foundi Chebani
  • Chanrani Abdou
  • Fatima Madi
  • Anturdine Attoumani Mze Madi
  • Andjouza M'Ladjao
  • Azihari Malide
  • Houssouna Said Omar
  • Omar Rachidi Selemani
  • Séva Colo
  • Assani M'Chindra-Mari
  • Matou Djoumoi
  • Mouhoudhoir Chebani
  • Zalia Ousseni
  • Maoulida Abdou
  • Antuna Said
  • Manssour Nourdine
  • Dhoifarina Omar
  • El-Sat Salim Inoussa
  • Fatima Bacar
  • Chadhouli Abdou
  • Houdjati Ridjali
  • Assoumani Hamada
  • Echati M'Chami
  • Aynoudine Baou
  • Assimaou Said
  • Chamsidine Saïd
  • Fatima Mari
  • Assade Moussa Be
  • Nourou Andjibou
  • Mohamed Ali
Daniel Rama
Daniel Rama Liste des Républicains
S'UNIR POUR REUSSIR AVEC DANIEL RAMA
  • Daniel Rama
  • Raoudhoiti Baco
  • Ali Ousseni Oili
  • Bouéni Amani Toilibou
  • Colo-Djoumoi Mahamoud
  • Anfidati Siaka
  • Abasse Mahamoudou Nahouda
  • Fatimatie Ibrahim
  • Zakaria Ali Mzé
  • Yassimina Moussa Bé
  • Mouhtar Allaoui
  • Sayra Mohamed
  • Ahamadi Mazil
  • Mariame Bacar
  • Adelaide Baco
  • Zaharia Saidali Madjidi
  • Silahi Abdallah Silahi
  • Rahadati Abdullah
  • El Habib Boura
  • Nouriati Sidi
  • Saïd Ousseni
  • Zaïna Manrouffou
  • Zakaria Assani
  • Aïcha Baou
  • Enlyan Mderemani
  • Lida Moussa Mcolo
  • Amini Mirghane Mcolo
  • Moinécha Selemani
  • Mambadi Malidi
  • Chamousiya Ichimali Chidou
  • Nassim Saïd
  • Mariama Attoumani
  • Bounou Ousseni Mahavita
Wirdani Djae
Wirdani Djae Liste divers gauche
MOUVEMENT POUR LE PROGRES DE LA COMMUNE DE BANDRELE
  • Wirdani Djae
  • Fatima Malidi
  • Moustoifa Abdou Nahouda
  • Fatima Ali-Abdallah
  • Djanfar Jaona
  • Zalihata Adigue
  • Mouhamadi Chek Adinani
  • Souoi Zara Mari
  • Ali Ousseni
  • Anriette Abdallah Assani
  • Mkadasse Boura
  • Moida Assanali
  • Ardani Issoufi Tarime
  • Hanassati Mkadara
  • Faize Madi
  • Raymina Assani
  • Insa Miradji Mdallah
  • Fatuma Attoumani Mkadara
  • Antoine Day
  • Ayati Binti Charlo
  • Paolo Kamal
  • Zamimou Soulaïmana
  • Saïndou Hassani Gue
  • Soifiati Saindou Maouli
  • Soyfoudine Abdou Razak
  • Sabtya Oili
  • Ali Saindou Maouli
  • Fenozara Zaïnaba Ali
  • Bourahima Assani
  • Ankilati Naldjoundi Ana
  • Abdel Adigué
  • Djouayria Antoy
  • Moussa Madi Ngabou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Ali Moussa Moussa Ben
Ali Moussa Moussa Ben (25 élus) S'unir pour construire notre commune 		1 563 51,65%
  • Ali Moussa Moussa Ben
  • Andjouza M'ladjao
  • Chadhouli Abdou
  • Rifcati Omar Foundi
  • Bouchourani Colo
  • Zouhouria Foundi Chebani
  • Chanrani Abdou
  • Fatima Madi
  • Mouhamadilmounir Abdallah
  • Ankidati Bacar
  • Soulaïmana Ali Navi
  • Nourou Andjibou
  • Omar Rachidi Selemani
  • Zalia Ousseni
  • Assani M'chindra-Mari
  • Echati M'chami
  • Mouhoudhoir Chebani
  • Fatima Mari
  • Assoumani Hamada
  • Antuna Said
  • Djailani Nourdine
  • Assiati Alihoumadi
  • El-Sat Salim Inoussa
  • Zamezame Chafiffou
  • Maoulida Abdou
Zamimou Ahamadi
Zamimou Ahamadi (8 élus) Nouvel elan pour la commune de bandrele 		1 463 48,34%
  • Zamimou Ahamadi
  • Zaïdi Abdou
  • Latufa Mdallah
  • Saindou Abdou
  • Mariame Bakari
  • Zakaria Moussa
  • Sophie Madi Rama
  • Daniel Rama
Participation au scrutin Bandrele
Taux de participation 75,41%
Taux d'abstention 24,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 092

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ali Moussa Moussa Ben
Ali Moussa Moussa Ben S'unir pour construire notre commune 		1 228 43,19%
Zamimou Ahamadi
Zamimou Ahamadi Nouvel elan pour la commune de bandrele 		917 32,25%
Moussa Madi Ngabou
Moussa Madi Ngabou Union republicaine 		698 24,55%
Participation au scrutin Bandrele
Taux de participation 71,95%
Taux d'abstention 28,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 930

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