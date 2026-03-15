Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandrele : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandrele [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bandrele sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bandrele.
L'actu des élections municipales 2026 à Bandrele
12:09 - Les municipales à Bandrele ont lieu aujourd'hui
Les municipales offrent la possibilité aux 4 465 votants de Bandrele de se faire entendre sur les défis qui affectent leur territoire. À Bandrele comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, Ali Moussa Moussa Ben (Divers gauche) a conquis la mairie au second tour en 2020. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste des candidats en 2026 est affichée ci-dessous. Les 12 bureaux de vote de la ville de Bandrele sont ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens. Pour être informé des résultats des élections municipales à Bandrele dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bandrele
|Tête de listeListe
|
Ali Moussa Moussa Ben
Liste divers centre
S'UNIR POUR CONSTRUIRE NOTRE COMMUNE
|
|
Daniel Rama
Liste des Républicains
S'UNIR POUR REUSSIR AVEC DANIEL RAMA
|
|
Wirdani Djae
Liste divers gauche
MOUVEMENT POUR LE PROGRES DE LA COMMUNE DE BANDRELE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ali Moussa Moussa Ben (25 élus) S'unir pour construire notre commune
|1 563
|51,65%
|
|Zamimou Ahamadi (8 élus) Nouvel elan pour la commune de bandrele
|1 463
|48,34%
|
|Participation au scrutin
|Bandrele
|Taux de participation
|75,41%
|Taux d'abstention
|24,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 092
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ali Moussa Moussa Ben S'unir pour construire notre commune
|1 228
|43,19%
|Zamimou Ahamadi Nouvel elan pour la commune de bandrele
|917
|32,25%
|Moussa Madi Ngabou Union republicaine
|698
|24,55%
|Participation au scrutin
|Bandrele
|Taux de participation
|71,95%
|Taux d'abstention
|28,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 930
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