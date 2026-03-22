Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandrele : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bandrele [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bandrele sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bandrele.
L'actu des élections municipales 2026 à Bandrele
11:51 - Ali Moussa Moussa Ben et Daniel Rama aux premières places la semaine dernière
Les élections municipales 2026 à Bandrele ont vu Ali Moussa Moussa Ben (Divers centre) arriver en tête il y a une semaine avec 41,45 % des voix. Dans son sillage, Daniel Rama (Les Républicains) s'est classé deuxième avec 34,39 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Ali Moussa Moussa Ben a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a marqué un léger repli de 1 point depuis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Wirdani Djae, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Bandrele, l'élection a vu 77,77 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bandrele
Le deuxième tour des élections municipales à Bandrele a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ali Moussa Moussa Ben
Liste divers centre
S'UNIR POUR CONSTRUIRE NOTRE COMMUNE
|
|
Daniel Rama
Liste des Républicains
UPR/CPT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bandrele
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ali Moussa MOUSSA BEN (Ballotage) S'UNIR POUR CONSTRUIRE NOTRE COMMUNE
|1 613
|41,45%
|Daniel RAMA (Ballotage) S'UNIR POUR REUSSIR AVEC DANIEL RAMA
|1 338
|34,39%
|Wirdani DJAE (Ballotage) MOUVEMENT POUR LE PROGRES DE LA COMMUNE DE BANDRELE
|940
|24,16%
|Participation au scrutin
|Bandrele
|Taux de participation
|77,77%
|Taux d'abstention
|22,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|3 953
Source : ministère de l’Intérieur
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