Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandrele : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bandrele

Le deuxième tour des élections municipales à Bandrele a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ali Moussa Moussa Ben
Ali Moussa Moussa Ben Liste divers centre
S'UNIR POUR CONSTRUIRE NOTRE COMMUNE
  • Ali Moussa Moussa Ben
  • Rasmati Mohamed
  • Mouhamadi Hadji Ali
  • Rifcati Omar Foundi
  • Bouchourani Colo
  • Zouhouria Foundi Chebani
  • Chanrani Abdou
  • Fatima Madi
  • Anturdine Attoumani Mze Madi
  • Andjouza M'Ladjao
  • Azihari Malide
  • Houssouna Said Omar
  • Omar Rachidi Selemani
  • Séva Colo
  • Assani M'Chindra-Mari
  • Matou Djoumoi
  • Mouhoudhoir Chebani
  • Zalia Ousseni
  • Maoulida Abdou
  • Antuna Said
  • Manssour Nourdine
  • Dhoifarina Omar
  • El-Sat Salim Inoussa
  • Fatima Bacar
  • Chadhouli Abdou
  • Houdjati Ridjali
  • Assoumani Hamada
  • Echati M'Chami
  • Aynoudine Baou
  • Assimaou Said
  • Chamsidine Saïd
  • Fatima Mari
  • Assade Moussa Be
  • Nourou Andjibou
  • Mohamed Ali
Daniel Rama
Daniel Rama Liste des Républicains
UPR/CPT
  • Daniel Rama
  • Bouéni Amani Toilibou
  • Wirdani Djae
  • Fatimatie Ibrahim
  • Insa Miradji Mdallah
  • Fatima Malidi
  • Colo-Djoumoi Mahamoud
  • Souoi Zara Mari
  • Zakaria Ali Mzé
  • Yassimina Moussa Bé
  • El Habib Boura
  • Sayra Mohamed
  • Abasse Mahamoudou Nahouda
  • Mariame Bacar
  • Adelaide Baco
  • Zaharia Saidali Madjidi
  • Silahi Abdallah Silahi
  • Fatima Ali-Abdallah
  • Djanfar Jaona
  • Nouriati Sidi
  • Ali Saindou Maouli
  • Anfidati Siaka
  • Ardani Issoufi Tarime
  • Rahadati Abdullah
  • Ahamadi Mazil
  • Zamimou Soulaïmana
  • Ali Ousseni Oili
  • Moinécha Selemani
  • Faize Madi
  • Aïcha Baou
  • Mouhtar Allaoui
  • Fatuma Attoumani Mkadara
  • Zakaria Assani
  • Anriette Abdallah Assani
  • Mambadi Malidi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bandrele

Tête de listeListe Voix % des voix
Ali Moussa MOUSSA BEN
Ali Moussa MOUSSA BEN (Ballotage) S'UNIR POUR CONSTRUIRE NOTRE COMMUNE 		1 613 41,45%
Daniel RAMA
Daniel RAMA (Ballotage) S'UNIR POUR REUSSIR AVEC DANIEL RAMA 		1 338 34,39%
Wirdani DJAE
Wirdani DJAE (Ballotage) MOUVEMENT POUR LE PROGRES DE LA COMMUNE DE BANDRELE 		940 24,16%
Participation au scrutin Bandrele
Taux de participation 77,77%
Taux d'abstention 22,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 3 953

Source : ministère de l’Intérieur

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