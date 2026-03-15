Résultat municipale 2026 à Bandrele (97660) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bandrele a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bandrele, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bandrele [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Ali Moussa MOUSSA BEN
Ali Moussa MOUSSA BEN S'UNIR POUR CONSTRUIRE NOTRE COMMUNE 		1 613 41,45%
Daniel RAMA
Daniel RAMA S'UNIR POUR REUSSIR AVEC DANIEL RAMA 		1 338 34,39%
Wirdani DJAE
Wirdani DJAE MOUVEMENT POUR LE PROGRES DE LA COMMUNE DE BANDRELE 		940 24,16%
Participation au scrutin Bandrele
Taux de participation 77,77%
Taux d'abstention 22,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 3 953

Source : ministère de l’Intérieur

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