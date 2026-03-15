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19:21 - Élections municipales à Bandrele : impact de la démographie et de l'économie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Bandrele mettent en évidence des tendances claires qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 281 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? La composition démographique et socio-économique d'une commune joue un rôle crucial dans les résultats des élections municipales. Les jeunes votants peuvent favoriser des politiques progressistes et écologistes, tandis que les aînés privilégient souvent la sécurité et la tradition. Les taux de chômage et les niveaux de revenus influencent les opinions sur les politiques économiques de la France, pouvant renforcer le soutien à des partis extrémistes ou, à l'inverse, à ceux prônant plus d'intégration dans le pays.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN à Bandrele ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Bandrele en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 49,32% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 67,48% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 1,86% au parti lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bandrele comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 54,66% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 40,13% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 60,79% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Anchya Bamana.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Bandrele ? Pour ces élections municipales 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Bandrele sera primordiale dans la conclusion du scrutin. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était dressée jusqu'à 28,05 % lors du premier tour, une participation locale remarquable alors que la pandémie du Covid-19 avait découragé bon nombre d'électeurs. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 58,13 % localement. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 76,20 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 53,21 %, contre 49,85 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une zone assez abstentionniste par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Bandrele : retour sur les élections de 2024 Les élections européennes du printemps 2024 à Bandrele avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (54,66%), avec derrière elle François-Xavier Bellamy qui avait récolté 13,77% des votes. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Bandrele plébiscitaient ensuite Anchya Bamana (Rassemblement National) avec 40,13% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anchya Bamana culminant à 60,79% des voix localement. La préférence des électeurs de Bandrele a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Bandrele : regard sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Bandrele votaient en priorité pour Marine Le Pen (49,32%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 17,64%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en offrant 67,48% pour Marine Le Pen, contre 32,52% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Bandrele portaient leur choix sur Issa Issa Abdou (Divers centre) avec 50,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Issa Issa Abdou virant de nouveau en tête avec 50,36% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Bandrele une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Les électeurs de Bandrele se prononceront-ils sur la question fiscale ? Si l'on observe la fiscalité de Bandrele, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 31,90 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 594 140 €. Une somme loin des 686 000 euros engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Bandrele est passé à 17,05 % en 2024 (contre 8,45 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bandrele a représenté 467 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 417 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Bandrele Il peut s'avérer éclairant de s'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Bandrele. Dès le premier tour, Ali Moussa Moussa Ben (Divers gauche) a pris la première place en recueillant 43,19% des suffrages. Derrière, Zamimou Ahamadi (Les Républicains) a obtenu 32,25% des voix. Moussa Madi Ngabou (Divers) a suivi, s'adjugeant 698 suffrages (24,55%). Un large retard. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Ali Moussa Moussa Ben l'a finalement emporté avec 1 563 suffrages (51,65%), face à Zamimou Ahamadi avec 1 463 votants (48,34%). La confrontation s'est finalement avérée beaucoup plus serrée que prévu, la candidate challengeuse parvenant à inverser la tendance grâce à un report de voix favorable. Si Zamimou Ahamadi a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 546 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Le candidat étiqueté Divers gauche a certainement profité du report de votes des listes de gauche. La formation des challengers se doit coûte que coûte de constituer des réserves considérablement plus importantes ce dimanche dès le premier tour, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.