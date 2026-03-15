Résultat municipale 2026 à Banon (04150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Banon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Banon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Banon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sylvain RICCI
Sylvain RICCI (12 élus) AGIR ENSEMBLE POUR BANON 		343 58,73%
  • Sylvain RICCI
  • Mimi PELISSIER
  • Julien LOPEZ
  • Audrey SALA
  • Gilles MARTIN
  • Marine ALBRECHT
  • José MATEUS
  • Dominique GROS
  • Cyprien N'TSAÏ
  • Florence CHABAL TESTANIÈRE
  • Jean-Francois VERBEKE
  • Ginette DUBOUIS
José GUTIERREZ
José GUTIERREZ (3 élus) Banon Terroir d'Avenir 		241 41,27%
  • José GUTIERREZ
  • Michelle MOREAU
  • Thierry SOUETRE
Participation au scrutin Banon
Taux de participation 75,55%
Taux d'abstention 24,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 618

Source : ministère de l’Intérieur

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