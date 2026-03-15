En direct

19:16 - Banon : démographie et socio-économie impactent les municipales Dans la commune de Banon, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des municipales ? Dans le bourg, 14,02% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 31,20% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (62,18%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 568 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,89%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,70%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 24,36%, comme à Banon, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

17:57 - Le RN à Banon : quel score aux élections de 2026 ? Le parti d'extrême droite n'était pas représenté au moment de la dernière élection municipale à Banon il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 24,88% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 44,92% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 24,11% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Banon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 32,16% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 36,25% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il finira avec 45,85% le dimanche suivant.

16:58 - Banon : 70,88 % de votants aux dernières municipales Pour cette municipale, l'affluence aux urnes à Banon sera capitale dans le dénouement du scrutin. Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale avait vu 70,88 % des électeurs se rendre aux bureaux de votes dans la commune, une mobilisation très élevée alors que la pandémie du coronavirus avait maintenu chez eux bon nombre d'inscrits. Il est en effet établi de longue date qu'une municipale reste, avec l'élection présidentielle, le moment où les citoyens participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 626 habitants qui ont voté au premier tour, soit 79,34 % de participation. Certes, ces scrutins sont d'une tout autre nature, mais la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère éclairante. En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 62,53 % (47,51 % au national), avant de bondir à 73,01 % après la dissolution de 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient attiré 59,97 % des électeurs. Cet instantané des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Banon Les Européennes de 2024 à Banon avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (32,16%), avec derrière elle Manon Aubry qui avait obtenu 14,10% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Banon avaient ensuite placé en tête Léo Walter (Union de la gauche) avec 36,43% au premier tour, devant Sophie Vaginay (Union de l'extrême droite) avec 36,25%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Léo Walter culminant à 54,15% des votes dans la commune. La préférence des électeurs de Banon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un secteur très ancré à gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot.

14:57 - Banon : des suffrages éminemment tranchés lors des scrutins il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Banon comme un terrain profondément marqué par les idées de gauche. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Banon voyait en effet Jean-Luc Mélenchon finir en tête localement avec 27,66% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 24,88%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,08% pour Emmanuel Macron, contre 44,92% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Banon plébiscitaient Léo Walter (Nupes) avec 36,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,37%.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté les impôts à Banon ? Du côté de la fiscalité de Banon, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint 1 173 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 731 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 39,83 % en 2024 (contre 17,23 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 100 500 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 213 260 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 15,03 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à Banon Les équilibres politiques locaux sont encore à ce jour influencés par le verdict du dernier scrutin municipal à Banon. Rappelons qu'à l'époque, cette élection s'est déroulée avec des candidatures à titre individuel et non de listes. Dès le premier tour, 6 candidats ont été élus. Michèle Moutte a réuni le plus de voix avec 300 soutiens (55,76%). Juste derrière, Eric Robin a recueilli 290 suffrages en sa faveur (53,90%). Sophie Maupetit était troisième, réunissant 53,34% des suffrages. Un second tour a ensuite été organisé avec 30 candidats en lice. Pour ce scrutin décisif, Joanny Bounous a recueilli 53,05% des votes, devançant José Gutierrez qui a obtenu 291 électeurs inscrits (49,32%) et Marie-Claude Claeys obtenant 290 électeurs inscrits (49,15%). Les résultats finaux sont restés très proches. Lors des municipales 2026 à Banon, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local si particulier. À noter que la règle des candidatures sans liste n'a cependant plus cours en France.