Résultat de l'élection municipale 2026 à Bar-le-Duc : les infos en direct

Programme de Emmanuel Cappelaere à Bar-le-Duc (Osons tous pour Bar-le-Duc)

Santé et Bien-être

La création d’une nouvelle Maison de Santé en centre-ville vise à améliorer l'accès aux soins pour tous les habitants. Une politique active d’installation de médecins, y compris des salariés si nécessaire, est également prévue. La défense du Pôle de santé est essentielle pour garantir des soins de proximité.

Fiscalité et Finances

Une trajectoire de baisse de la taxe foncière est envisagée pour alléger le fardeau fiscal des citoyens. La réorganisation des dépenses de fonctionnement permettra de mieux gérer les ressources de la ville. Les investissements, calibrés et cofinancés, viseront à assurer un développement durable sans surendettement.

Sécurité et Cadre de Vie

Le renforcement de la police municipale et de la vidéoprotection est crucial pour améliorer la sécurité des citoyens. Des mesures seront prises pour lutter contre les incivilités et adapter l’éclairage public. Un plan de rénovation de la voirie contribuera à rendre la ville plus agréable à vivre.

Culture et Attractivité

La refonte du Festival Renaissance et la transformation de Gilles de Trèves en pôle culturel multimodal visent à dynamiser la vie culturelle de Bar-le-Duc. Un complexe multisports structurant sera également développé pour encourager les activités sportives. Ces initiatives sont essentielles pour attirer et retenir les jeunes dans la ville.