Résultat de l'élection municipale 2026 à Bar-le-Duc : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bar-le-Duc [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bar-le-Duc sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bar-le-Duc.
L'actu des élections municipales 2026 à Bar-le-Duc
12:06 - Jusqu'à quelle heure voter à Bar-le-Duc (55000) ?
Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Bar-le-Duc. À l’occasion des municipales de 2026, les électeurs de Bar-le-Duc devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bar-le-Duc
|Tête de listeListe
|
Maxime Amblard
Liste du Rassemblement National
RENAISSANCE POUR BAR LE DUC
|
|
Benoît Dejaiffe
Liste divers gauche
Bar-le-Duc, un nouvel élan !
|
|
Bertrand Pancher
Liste divers centre
Bar-le-Duc en Grand
|
|
Blaise Tymen
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Emmanuel Cappelaere
Liste divers droite
Osons tous pour Bar-le-Duc
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Joly (23 élus) Martine joly 2020
|1 298
|38,44%
|
|Benoît Dejaiffe (6 élus) Vivre, partager, innover à bar-le-duc
|1 148
|34,00%
|
|Pierre-Etienne Pichon (4 élus) Dynamisons bar-le-duc
|930
|27,54%
|
|Participation au scrutin
|Bar-le-Duc
|Taux de participation
|35,41%
|Taux d'abstention
|64,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 501
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Joly Martine joly 2020
|1 271
|35,98%
|Benoît Dejaiffe Vivre, partager, innover à bar-le-duc
|976
|27,63%
|Pierre-Etienne Pichon Dynamisons bar-le-duc
|857
|24,26%
|Jacquy Ultsch Liste barisienne
|228
|6,45%
|Diana André Agir avec vous
|200
|5,66%
|Participation au scrutin
|Bar-le-Duc
|Taux de participation
|37,29%
|Taux d'abstention
|62,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 688
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Pancher (25 élus) Bar le duc, ensemble pour demain
|3 128
|48,67%
|
|Nelly Jaquet (6 élus) Bar-le-duc passionnement
|2 536
|39,46%
|
|Jean-Baptiste Gravier (2 élus) Bar-le-duc bleu marine
|762
|11,85%
|
|Participation au scrutin
|Bar-le-Duc
|Taux de participation
|62,21%
|Taux d'abstention
|37,79%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,34%
|Nombre de votants
|6 648
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Pancher Bar le duc, ensemble pour demain
|2 754
|45,93%
|Nelly Jaquet Bar-le-duc passionnement
|2 205
|36,78%
|Jean-Baptiste Gravier Bar-le-duc bleu marine
|1 036
|17,28%
|Participation au scrutin
|Bar-le-Duc
|Taux de participation
|58,82%
|Taux d'abstention
|41,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,61%
|Nombre de votants
|6 285
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