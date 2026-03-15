Résultat de l'élection municipale 2026 à Bar-le-Duc : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bar-le-Duc

Tête de listeListe
Maxime Amblard
Maxime Amblard Liste du Rassemblement National
RENAISSANCE POUR BAR LE DUC
  • Maxime Amblard
  • Simone Guillemin
  • Jean-Philippe Couchot
  • Kimberley Silbermann
  • Gilles Latour
  • Ingrid Humbert
  • Jean-François Dillier
  • Isabelle Comus
  • Sébastien Nicat
  • Chloé Daloz
  • Quentin Prot
  • Jessika Lallement
  • Christian Hoffmann
  • Amandine Legrand
  • Nathan Lamotte
  • Mylène Landry
  • Angel Rouyer
  • Gaëlle Andres
  • Christian Renould
  • Kelly Pitocco
  • Didier Christelle
  • Stacy Lallement
  • Pascal Ferry
  • Marie Permingeat
  • Dominique Latour
  • Françoise Braquet
  • David Terjoux
  • Martine Permingeat
  • Franck Gil
  • Maire-Antoinette Laurent
  • Jean-Luc Gravier
  • Jocelyne Ales
  • Yann Lecot
  • Bernadette Psaume
  • Serge Hofbauer
Benoît Dejaiffe
Benoît Dejaiffe Liste divers gauche
Bar-le-Duc, un nouvel élan !
  • Benoît Dejaiffe
  • Agnès Pace Meilhac
  • Mathias Raulot
  • Sylvie Jolly
  • Marc-Adrian Predescu-Bernard
  • Frédérique Neush
  • Etienne Hayot
  • Sylvie Poussy
  • Benoît Damant
  • Maryline Klein
  • Daniel Bersweiler
  • Karina Durand
  • Hervé Garaudel
  • Véronique Bancel
  • Olivier Medard
  • Vanessa Polo
  • Michaël Gaspard
  • Géraldine Docquin-Perotin
  • Théophile Macinot
  • Clotilde Giauffret
  • Jaouad Dah
  • Mélodie Schillinger
  • Aymerick Andolfatto
  • Marie-Luce Morelle
  • Florian Dethine
  • Anne-Sophie Yahia-Lutz
  • Karim Djafer
  • Mireille Leboeuf
  • Matthieu Vidal
  • Martine Zozwick
  • Renaud Andre
  • Atika Bensaadi
  • Cédric Thiolet
Bertrand Pancher
Bertrand Pancher Liste divers centre
Bar-le-Duc en Grand
  • Bertrand Pancher
  • Isabelle Céréda
  • Frédéric Coste
  • Atissar Hibour
  • Julien Defer
  • Nathalie Platini
  • Vincent Remond
  • Hélène Nicolas
  • Arnaud Merveille
  • Marie-Laure Lefevre
  • Bernard Delvert
  • Tiziana Pedes-Tardieu
  • Emrah Aydin
  • Margaret Gerard
  • Jérôme Schermann
  • Eloriane Pointaux
  • Théo Lafrogne
  • Caroline Durand
  • Nicolas Rapin
  • Nathalie Picard
  • Michel Fassotte
  • Carole Vidal
  • Emmanuel Royer
  • Fabienne Pillot
  • Stéphane Jarroir
  • Goulsan Rizvana
  • Ramazan Kuyucak
  • Célia Gonzalez
  • Jacky Meranger
  • Virginie Gonzalez
  • Alain Moutier
  • Françoise Noel
  • François Richter
  • Chantal Dillmann
Blaise Tymen
Blaise Tymen Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Blaise Tymen
  • Dolores Peridont
  • Mickaël Bastien
  • Uba Gawayu
  • Roger Hadet
  • Claudine Mougeotte
  • Charlie Humbert
  • Flavie Moncourant
  • Stéphane Sommer
  • Delphine Itant
  • Jean-Hugues Masset
  • Emilie Leclere
  • Olivier Aru
  • Stéphanie Huguet
  • Emmanuel Konate
  • Audrey Viard
  • Jean-Philippe Viard
  • Léonisa Rozenhout
  • Olivier Bouvrande
  • Kathie Xavier-Carvalhal
  • François Georget
  • Delphine Fourchard
  • Severjan Mehmeti
  • Noémie Petitjean
  • Sébastien Vautier
  • Brigitte Kirschmer
  • Dylan Raulin
  • Bernadette Georget
  • James Dormois
  • Sandra Warcollier
  • Lilian Plerini
  • Yvette Rose Bouchereau
  • Alain Charvillat
Emmanuel Cappelaere
Emmanuel Cappelaere Liste divers droite
Osons tous pour Bar-le-Duc
  • Emmanuel Cappelaere
  • Severine Kubany
  • Eric Obara
  • Fatima El Haouti
  • Eric Goblot
  • Clara Bech
  • Mohamed Fahem
  • Christel Dorange Sanguinede
  • Gérard Metzger
  • Aurélie Villeval
  • Lucien Kouame
  • Assia Hibour
  • Benoit Jamain
  • Roseline Cepko
  • Mikaël George
  • Cindy Comus
  • Dominique Bernard
  • Rachel Hitou
  • François Godinot
  • Sylviane Louvet
  • Jean-Michel Brichard
  • Christelle Crescent
  • Maxime Duhamel
  • Brigitte Genin
  • Philippe Rocq
  • Hélène Ey Ohlmann
  • Jean-Pierre Zurawski
  • Véronique Salzard
  • Valentin Martig
  • Émilie Bressan
  • Yanis Srour
  • Aurore Fournet
  • Patrick Lutique

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Joly
Martine Joly (23 élus) Martine joly 2020 		1 298 38,44%
  • Martine Joly
  • Jean-Paul Lemoine
  • Atissar Hibour
  • Bertrand Pancher
  • Marie-Josée Hornberger
  • Sébastien Franz
  • Patricia Champion
  • Olivier Minetto
  • Émilie Achard
  • Vincent Rémond
  • Juliette Bouchot
  • Fabrice Collignon
  • Fatima El Haouti
  • Alain Hauet
  • Nathalie Platini
  • Bernard Delvert
  • Chantal Dillmann
  • Loïc Alif
  • Isabelle Céréda
  • Olivier Gonzato
  • Claire Gross
  • Alexis Pinheiro
  • Marie-Laure Lefevre
Benoît Dejaiffe
Benoît Dejaiffe (6 élus) Vivre, partager, innover à bar-le-duc 		1 148 34,00%
  • Benoît Dejaiffe
  • Pascale Camonin
  • Mathias Raulot
  • Atika Bensaadi-Tramontana
  • Benoît Damant
  • Sylvie Jolly
Pierre-Etienne Pichon
Pierre-Etienne Pichon (4 élus) Dynamisons bar-le-duc 		930 27,54%
  • Pierre-Etienne Pichon
  • Nathalie Mathieu
  • Fréderic Verlant
  • Severine Kubany
Participation au scrutin Bar-le-Duc
Taux de participation 35,41%
Taux d'abstention 64,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 501

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Joly
Martine Joly Martine joly 2020 		1 271 35,98%
Benoît Dejaiffe
Benoît Dejaiffe Vivre, partager, innover à bar-le-duc 		976 27,63%
Pierre-Etienne Pichon
Pierre-Etienne Pichon Dynamisons bar-le-duc 		857 24,26%
Jacquy Ultsch
Jacquy Ultsch Liste barisienne 		228 6,45%
Diana André
Diana André Agir avec vous 		200 5,66%
Participation au scrutin Bar-le-Duc
Taux de participation 37,29%
Taux d'abstention 62,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 688

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Pancher
Bertrand Pancher (25 élus) Bar le duc, ensemble pour demain 		3 128 48,67%
  • Bertrand Pancher
  • Martine Joly
  • Alain Hauet
  • Patricia Champion
  • Jean-Paul Lemoine
  • Juliette Bouchot
  • Jean-Jacques Duffourc
  • Fatima El Haouti
  • Olivier Gonzato
  • Colette Boidin
  • Jean-Noël Collin
  • Chantal Dillmann
  • Sébastien Franz
  • Atissar Hibour
  • Bernard Delvert
  • Vanessa Tani
  • Fabrice Collignon
  • Florence Scherer
  • Georges Duménil
  • Madeleine Gérardin
  • Arthur Andriamiharisoa
  • Michèle Oudin
  • Serge Broggini
  • Claire Gross
  • Olivier Minetto
Nelly Jaquet
Nelly Jaquet (6 élus) Bar-le-duc passionnement 		2 536 39,46%
  • Nelly Jaquet
  • Roland Corrier
  • Elodie Derdaele
  • Gilles Barnagaud
  • Mélanie Tsagouris
  • Didier Aynès
Jean-Baptiste Gravier
Jean-Baptiste Gravier (2 élus) Bar-le-duc bleu marine 		762 11,85%
  • Jean-Baptiste Gravier
  • Claude Philippot
Participation au scrutin Bar-le-Duc
Taux de participation 62,21%
Taux d'abstention 37,79%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,34%
Nombre de votants 6 648

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Pancher
Bertrand Pancher Bar le duc, ensemble pour demain 		2 754 45,93%
Nelly Jaquet
Nelly Jaquet Bar-le-duc passionnement 		2 205 36,78%
Jean-Baptiste Gravier
Jean-Baptiste Gravier Bar-le-duc bleu marine 		1 036 17,28%
Participation au scrutin Bar-le-Duc
Taux de participation 58,82%
Taux d'abstention 41,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,61%
Nombre de votants 6 285

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