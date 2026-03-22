Résultat de l'élection municipale 2026 à Bar-le-Duc : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bar-le-Duc [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bar-le-Duc sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bar-le-Duc.
L'actu des élections municipales 2026 à Bar-le-Duc
11:49 - Les municipales ont déjà livré un résultat instructif
Les élections municipales 2026 à Bar-le-Duc ont vu Benoît Dejaiffe (Divers gauche) s'imposer dimanche dernier avec 26,86 % des votes. Derrière, Emmanuel Cappelaere (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 25,93 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Une belle revanche pour Benoît Dejaiffe qui a grimpé d'une marche dans la hiérarchie depuis 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Bertrand Pancher, étiqueté Divers centre, est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Maxime Amblard, portant la nuance Rassemblement National, a obtenu 19,78 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Du côté de la mobilisation à Bar-le-Duc, l'élection a enregistré une participation de 56,29 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bar-le-Duc
Le deuxième tour des élections municipales à Bar-le-Duc a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Maxime Amblard
Liste du Rassemblement National
RENAISSANCE POUR BAR LE DUC
|
|
Benoît Dejaiffe
Liste divers gauche
Bar-le-Duc, un nouvel élan !
|
|
Bertrand Pancher
Liste divers centre
Bar-le-Duc en Grand
|
|
Emmanuel Cappelaere
Liste divers droite
Osons tous pour Bar-le-Duc
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bar-le-Duc
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît DEJAIFFE (Ballotage) Bar-le-Duc, un nouvel élan !
|1 464
|26,86%
|Emmanuel CAPPELAERE (Ballotage) Osons tous pour Bar-le-Duc
|1 413
|25,93%
|Bertrand PANCHER (Ballotage) Bar-le-Duc en Grand
|1 375
|25,23%
|Maxime AMBLARD (Ballotage) RENAISSANCE POUR BAR LE DUC
|1 078
|19,78%
|Blaise TYMEN LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|120
|2,20%
|Participation au scrutin
|Bar-le-Duc
|Taux de participation
|56,29%
|Taux d'abstention
|43,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Nombre de votants
|5 571
Source : ministère de l’Intérieur
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