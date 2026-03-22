Résultat de l'élection municipale 2026 à Bar-le-Duc : les résultats du 2e tour

Programme de Benoît Dejaiffe à Bar-le-Duc (Bar-le-Duc, un nouvel élan !)

Élan économique

Le projet vise à geler l'impôt foncier pour alléger la charge fiscale des Barisiens. Il inclut également des initiatives pour soutenir l'accès au logement et développer l'économie locale. L'objectif est de renforcer le pouvoir d'achat des habitants par des achats groupés de produits énergétiques.

Santé de proximité

La création d'une nouvelle maison de santé est une priorité pour améliorer l'accès aux soins. Le projet propose également de soutenir les médecins par un salaire attractif et d'encourager l'installation de jeunes médecins dans la région. Des associations de prévention des risques seront soutenues pour promouvoir la santé au sein de la communauté.

Alimentation locale

Le développement d'une culture municipale de fruits et légumes vise à approvisionner la cuisine centrale de la ville. Des mesures seront mises en place pour réviser les tarifs de restauration scolaire et offrir des repas à 1€ pour les enfants vulnérables. L'accent sera mis sur l'accroissement des produits bio et locaux dans la restauration collective.

Vie communautaire

Le projet inclut la création d'un campus étudiant pour dynamiser la vie étudiante à Bar-le-Duc. Des animations annuelles seront organisées pour rompre l'isolement des personnes âgées et favoriser les rencontres intergénérationnelles. Des centres de loisirs et des lieux d'accueil pour adolescents seront également développés pour enrichir la vie communautaire.