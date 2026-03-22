Résultat de l'élection municipale 2026 à Bar-le-Duc : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bar-le-Duc

Le deuxième tour des élections municipales à Bar-le-Duc a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Maxime Amblard
Maxime Amblard Liste du Rassemblement National
RENAISSANCE POUR BAR LE DUC
  • Maxime Amblard
  • Simone Guillemin
  • Jean-Philippe Couchot
  • Kimberley Silbermann
  • Gilles Latour
  • Ingrid Humbert
  • Jean-François Dillier
  • Isabelle Comus
  • Sébastien Nicat
  • Chloé Daloz
  • Quentin Prot
  • Jessika Lallement
  • Christian Hoffmann
  • Amandine Legrand
  • Nathan Lamotte
  • Mylène Landry
  • Angel Rouyer
  • Gaëlle Andres
  • Christian Renould
  • Kelly Pitocco
  • Didier Christelle
  • Stacy Lallement
  • Pascal Ferry
  • Marie Permingeat
  • Dominique Latour
  • Françoise Braquet
  • David Terjoux
  • Martine Permingeat
  • Franck Gil
  • Maire-Antoinette Laurent
  • Jean-Luc Gravier
  • Jocelyne Ales
  • Yann Lecot
  • Bernadette Psaume
  • Serge Hofbauer
Benoît Dejaiffe
Benoît Dejaiffe Liste divers gauche
Bar-le-Duc, un nouvel élan !
  • Benoît Dejaiffe
  • Agnès Pace Meilhac
  • Mathias Raulot
  • Sylvie Jolly
  • Marc-Adrian Predescu-Bernard
  • Frédérique Neush
  • Etienne Hayot
  • Sylvie Poussy
  • Benoît Damant
  • Maryline Klein
  • Daniel Bersweiler
  • Karina Durand
  • Hervé Garaudel
  • Véronique Bancel
  • Olivier Medard
  • Vanessa Polo
  • Michaël Gaspard
  • Géraldine Docquin-Perotin
  • Théophile Macinot
  • Clotilde Giauffret
  • Jaouad Dah
  • Mélodie Schillinger
  • Aymerick Andolfatto
  • Marie-Luce Morelle
  • Florian Dethine
  • Anne-Sophie Yahia-Lutz
  • Karim Djafer
  • Mireille Leboeuf
  • Matthieu Vidal
  • Martine Zozwick
  • Renaud Andre
  • Atika Bensaadi
  • Cédric Thiolet
Bertrand Pancher
Bertrand Pancher Liste divers centre
Bar-le-Duc en Grand
  • Bertrand Pancher
  • Isabelle Céréda
  • Frédéric Coste
  • Atissar Hibour
  • Julien Defer
  • Nathalie Platini
  • Vincent Remond
  • Hélène Nicolas
  • Arnaud Merveille
  • Marie-Laure Lefevre
  • Bernard Delvert
  • Tiziana Pedes-Tardieu
  • Emrah Aydin
  • Margaret Gerard
  • Jérôme Schermann
  • Eloriane Pointaux
  • Théo Lafrogne
  • Caroline Durand
  • Nicolas Rapin
  • Nathalie Picard
  • Michel Fassotte
  • Carole Vidal
  • Emmanuel Royer
  • Fabienne Pillot
  • Stéphane Jarroir
  • Goulsan Rizvana
  • Ramazan Kuyucak
  • Célia Gonzalez
  • Jacky Meranger
  • Virginie Gonzalez
  • Alain Moutier
  • Françoise Noel
  • François Richter
  • Chantal Dillmann
Emmanuel Cappelaere
Emmanuel Cappelaere Liste divers droite
Osons tous pour Bar-le-Duc
  • Emmanuel Cappelaere
  • Severine Kubany
  • Eric Obara
  • Fatima El Haouti
  • Eric Goblot
  • Clara Bech
  • Mohamed Fahem
  • Christel Dorange Sanguinede
  • Gérard Metzger
  • Aurélie Villeval
  • Lucien Kouame
  • Assia Hibour
  • Benoit Jamain
  • Roseline Cepko
  • Mikaël George
  • Cindy Comus
  • Dominique Bernard
  • Rachel Hitou
  • François Godinot
  • Sylviane Louvet
  • Jean-Michel Brichard
  • Christelle Crescent
  • Maxime Duhamel
  • Brigitte Genin
  • Philippe Rocq
  • Hélène Ey Ohlmann
  • Jean-Pierre Zurawski
  • Véronique Salzard
  • Valentin Martig
  • Émilie Bressan
  • Yanis Srour
  • Aurore Fournet
  • Patrick Lutique

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bar-le-Duc

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît DEJAIFFE
Benoît DEJAIFFE (Ballotage) Bar-le-Duc, un nouvel élan ! 		1 464 26,86%
Emmanuel CAPPELAERE
Emmanuel CAPPELAERE (Ballotage) Osons tous pour Bar-le-Duc 		1 413 25,93%
Bertrand PANCHER
Bertrand PANCHER (Ballotage) Bar-le-Duc en Grand 		1 375 25,23%
Maxime AMBLARD
Maxime AMBLARD (Ballotage) RENAISSANCE POUR BAR LE DUC 		1 078 19,78%
Blaise TYMEN
Blaise TYMEN LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		120 2,20%
Participation au scrutin Bar-le-Duc
Taux de participation 56,29%
Taux d'abstention 43,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Nombre de votants 5 571

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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