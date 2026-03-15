Résultat municipale 2026 à Bar-le-Duc (55000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bar-le-Duc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bar-le-Duc, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bar-le-Duc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît DEJAIFFE
Benoît DEJAIFFE Bar-le-Duc, un nouvel élan ! 		944 27,47%
Bertrand PANCHER
Bertrand PANCHER Bar-le-Duc en Grand 		896 26,08%
Emmanuel CAPPELAERE
Emmanuel CAPPELAERE Osons tous pour Bar-le-Duc 		853 24,83%
Maxime AMBLARD
Maxime AMBLARD RENAISSANCE POUR BAR LE DUC 		667 19,41%
Blaise TYMEN
Blaise TYMEN LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		76 2,21%
Participation au scrutin Bar-le-Duc
Taux de participation 55,90%
Taux d'abstention 44,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 3 519

Source : ministère de l’Intérieur

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