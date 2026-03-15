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19:21 - Bar-le-Duc aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Bar-le-Duc se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 14 615 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 846 entreprises, Bar-le-Duc permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (62,49%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Avec 947 résidents étrangers, Bar-le-Duc se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 639 € par an, la commune dévoile un taux de chômage de 15,65%, annonçant une situation économique précaire. À Bar-le-Duc, les préoccupations locales, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, se mêlent aux défis français.

17:57 - À Bar-le-Duc, le Rassemblement national s'annonce en force aux élections de 2026 Le parti nationaliste restait loin du podium lors des élections locales à Bar-le-Duc en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 23,63% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,58% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 20,01% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 34,66% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 32,13% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 33,49% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 36,00% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Bar-le-Duc plutôt abstentionniste lors des élections La mobilisation s'élevait à 37,29 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Bar-le-Duc (un score en demi-teinte) alors que bon nombre d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer du fait de la pandémie du Covid-19. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français se mobilisent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État occupant une place centrale. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été mesuré à 69,99 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 49,40 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 62,65 % au premier tour, contre 46,25 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une contrée assez peu mobilisée au regard des moyennes nationales. Dans le cadre de ces municipales 2026 à Bar-le-Duc, cette réalité jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Bar-le-Duc : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes 2024 à Bar-le-Duc, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (32,13%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Bar-le-Duc avaient ensuite placé en tête Bertrand Pancher (Divers droite) avec 38,97% au premier tour, devant Maxime Amblard (Rassemblement National) avec 33,49%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Bertrand Pancher culminant à 64,00% des voix sur place.

14:57 - Bar-le-Duc : coup d'oeil sur les résultats de la dernière présidentielle En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bar-le-Duc était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 27,62% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 23,63%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en livrant 57,42% pour Emmanuel Macron, contre 42,58% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Bar-le-Duc accordaient leurs suffrages à Bertrand Pancher (Divers droite) avec 29,19% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 65,34%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Les impôts locaux, enjeu électoral à Bar-le-Duc ? À Bar-le-Duc, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 18,10 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 249 300 euros la même année. Une recette bien loin des 2 801 820 € perçus en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Bar-le-Duc atteint désormais un peu plus de 56,11 % en 2024 (contre 30,39 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Bar-le-Duc a atteint 1 210 € en 2024, alors que ce montant se situait à 895 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Bar-le-Duc Dans la commune de Bar-le-Duc, les jeux de pouvoir politiques locaux sont à ce jour encore influencés par l'issue du dernier scrutin. Au soir du premier tour, Martine Joly (Divers droite) a dominé les débats avec 35,98% des soutiens. Deuxième, Benoît Dejaiffe (Divers gauche) a rassemblé 976 voix (27,63%). Une marge considérable. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Martine Joly l'a finalement emporté avec 1 298 bulletins (38,44%), face à Benoît Dejaiffe qui a obtenu 1 148 votants (34,00%) et Pierre-Etienne Pichon réunissant 930 voix (27,54%). L'élection s'est au final avérée beaucoup plus indécise dans la dernière ligne droite, le challenger réussissant à remonter la pente grâce à une bonne réserve de voix. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. En dépit du fait que Benoît Dejaiffe a gagné le pari des ralliements en ajoutant 172 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.