Résultat municipale 2026 à Bar-sur-Aube (10200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bar-sur-Aube a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bar-sur-Aube, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bar-sur-Aube [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe BORDE (21 élus) Bar-sur-Aube J'y crois
|843
|51,56%
|
|Emmanuel PROVIN (5 élus) Aimer Bar-sur-Aube, c'est agir
|630
|38,53%
|
|Pierre Frédéric MAÎTRE (1 élu) Bar-sur-Aube pour tous, tous pour Bar-sur-Aube
|162
|9,91%
|
|Participation au scrutin
|Bar-sur-Aube
|Taux de participation
|58,13%
|Taux d'abstention
|41,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|1 676
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bar-sur-Aube - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe BORDE (Ballotage) Bar-sur-Aube J'y crois
|720
|45,57%
|Emmanuel PROVIN (Ballotage) Aimer Bar-sur-Aube, c'est agir
|545
|34,49%
|Pierre Frédéric MAÎTRE (Ballotage) Bar-sur-Aube pour tous, tous pour Bar-sur-Aube
|315
|19,94%
|Participation au scrutin
|Bar-sur-Aube
|Taux de participation
|56,65%
|Taux d'abstention
|43,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Nombre de votants
|1 632
Election municipale 2026 à Bar-sur-Aube [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bar-sur-Aube sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bar-sur-Aube.
L'actu des élections municipales 2026 à Bar-sur-Aube
18:35 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Bar-sur-Aube
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux de la présidentielle et des législatives de 2022. Lors des dernières élections européennes, le podium à Bar-sur-Aube s'était en effet forgé autour de Jordan Bardella (43,03%), devant Valérie Hayer (15,17%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (8,35%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Bar-sur-Aube accordaient leurs suffrages à Jordan Guitton (Rassemblement National) avec 48,08% au premier tour. Les habitants tranchaient d'ailleurs le sujet d'emblée dans la circonscription, qui sera privée de second tour.
15:57 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante de l'élection municipale à Bar-sur-Aube
À Bar-sur-Aube, les résultats des municipales il y a 6 ans ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Philippe Borde (Divers droite) a distancé ses adversaires en totalisant 871 soutiens (59,61%). Sur la seconde marche, Emmanuel Provin (Divers centre) a engrangé 334 bulletins valides (22,86%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Raynald Ingelaere (Divers gauche), rassemblant 256 voix (17,52%). Ce succès d'emblée de Philippe Borde a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Bar-sur-Aube, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Le bloc minoritaire devra démultiplier les scores ce dimanche afin de remettre en cause cette domination, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Qui sont les candidats à Bar-sur-Aube pour la finale des élections 2026 ?
D'après les candidatures officielles au second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de la liste "Bar-Sur-Aube J'y Crois Réussir Notre Ville De Demain" emmenée par Philippe Borde, Emmanuel Provin avec la liste "Aimer Bar-Sur-Aube, C'est Agir" et Pierre Frédéric Maître et sa liste "Bar-Sur-Aube Pour Tous, Tous Pour Bar-Sur-Aube". Accessibles jusqu'à 18 heures, les 3 bureaux de vote de la commune de Bar-sur-Aube permettront aux résidents de s'exprimer.
11:59 - Quels étaient les résultats de l'élection municipale à Bar-sur-Aube la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Bar-sur-Aube ont vu Philippe Borde (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 45,57 % des votes. À sa suite, Emmanuel Provin (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 34,49 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. La première place, déjà remportée en 2020, a été maintenue pour Philippe Borde, mais il a accusé une lourde baisse avec 14 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Pierre Frédéric Maître (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à Bar-sur-Aube, le vote a enregistré un taux d'abstention de 43,35 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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