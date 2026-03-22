Résultat municipale 2026 à Bar-sur-Aube (10200) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bar-sur-Aube a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bar-sur-Aube, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bar-sur-Aube [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BORDE
Philippe BORDE (21 élus) Bar-sur-Aube J'y crois 		843 51,56%
  • Philippe BORDE
  • Evelyne BOCQUET
  • Régis RENARD
  • Virginie VAIRELLES
  • Hugo PINTO
  • Anita DANGIN
  • Jean-Baptiste SCHREINER
  • Carine ERARD
  • Michel AUBRY
  • Marie-José DÉCHANET
  • Serkan DANISKAN
  • Claudine ERARD
  • Eric SLANGEN
  • Lucienne WOJTYNA
  • Kévin DE AMARAL
  • Simone DEVAUX
  • Vincenzo NATELLA
  • Nadine HERRERO
  • Serge VOILLEQUIN
  • Marie-Christine JANISEK
  • Anthony CARRÉ
Emmanuel PROVIN
Emmanuel PROVIN (5 élus) Aimer Bar-sur-Aube, c'est agir 		630 38,53%
  • Emmanuel PROVIN
  • Véronique ROUSSEL
  • Denis VERGEOT
  • Carmen MONNE
  • Rui-Manuel ABRANTES
Pierre Frédéric MAÎTRE
Pierre Frédéric MAÎTRE (1 élu) Bar-sur-Aube pour tous, tous pour Bar-sur-Aube 		162 9,91%
  • Pierre Frédéric MAÎTRE
Participation au scrutin Bar-sur-Aube
Taux de participation 58,13%
Taux d'abstention 41,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 1 676

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Bar-sur-Aube - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BORDE
Philippe BORDE (Ballotage) Bar-sur-Aube J'y crois 		720 45,57%
Emmanuel PROVIN
Emmanuel PROVIN (Ballotage) Aimer Bar-sur-Aube, c'est agir 		545 34,49%
Pierre Frédéric MAÎTRE
Pierre Frédéric MAÎTRE (Ballotage) Bar-sur-Aube pour tous, tous pour Bar-sur-Aube 		315 19,94%
Participation au scrutin Bar-sur-Aube
Taux de participation 56,65%
Taux d'abstention 43,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Nombre de votants 1 632

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