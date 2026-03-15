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19:16 - Analyse démographique des élections municipales à Barberey-Saint-Sulpice Dans les rues de Barberey-Saint-Sulpice, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 551 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 159 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 718 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une automobile (89,77%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Barberey-Saint-Sulpice abrite une communauté diversifiée, avec ses 220 résidents étrangers, soit 14,18% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 42,86% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 673,23 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Barberey-Saint-Sulpice, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quelle percée du RN à Barberey-Saint-Sulpice aux municipales 2026 ? Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru à la dernière élection municipale à Barberey-Saint-Sulpice il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 35,57% des votes lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 51,45% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 32,72% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste arrachait 52,38% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 46,15% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 46,32% pour le mouvement lepéniste. Il clôturera le scrutin en tête avec 55,13% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Angélique Ranc.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Barberey-Saint-Sulpice ? En ce jour de municipale 2026 à Barberey-Saint-Sulpice, l'absence ou non de votants sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention atteignait 62,89 % lors des dernières municipales (au-dessus de la moyenne nationale), le Covid ayant jeté une ombre sur l'événement. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été bornée par une abstention à 23,00 % dans la ville (la participation grimpant à 77,00 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 49,80 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 33,53 % au premier tour, contre 53,96 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez abstentionniste.

15:59 - Comment a voté Barberey-Saint-Sulpice en 2024 ? Les Européennes 2024 à Barberey-Saint-Sulpice avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,15%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait récolté 12,55% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Barberey-Saint-Sulpice avaient ensuite propulsé aux avants-postes Angélique Ranc (Rassemblement National) avec 46,32% au premier tour, devant Olivier Girardin (Union de la gauche) avec 21,17%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Angélique Ranc culminant à 55,13% des suffrages exprimés dans la commune. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Barberey-Saint-Sulpice restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, en cohérence avec les choix de 2022.

14:57 - Barberey-Saint-Sulpice : des suffrages éminemment parlants lors des élections il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Barberey-Saint-Sulpice plébiscitaient Angélique Ranc (RN) avec 32,72% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,38% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Barberey-Saint-Sulpice accordaient précédemment leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 35,57%, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 23,94%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,45% pour Marine Le Pen, contre 48,55% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Barberey-Saint-Sulpice laisse apparaître un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Alain HUBINOIS a-t-il augmenté la fiscalité locale à Barberey-Saint-Sulpice ? Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Barberey-Saint-Sulpice, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 7,03 % en 2024 (dernières données en date), pour un produit communal totalisant 2 010 € la même année, marquant une forte baisse face aux 94 300 euros engrangés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Barberey-Saint-Sulpice est passé à 35,64 % en 2024 (contre 16,22 % en 2020). Un chiffre à rapprocher de la moyenne en France, qui approche les 40 %, en hausse de 1,2 point depuis 2020. Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Barberey-Saint-Sulpice a représenté 1 619 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 728 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Barberey-Saint-Sulpice À Barberey-Saint-Sulpice, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont offert un tableau détaillé des forces politiques en présence. Unique liste en présence, 'Confirmons notre ambition pour les barberotains' a sans surprise engrangé 325 soutiens (100,00%) dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Barberey-Saint-Sulpice, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. L'attention cette fois se portera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats.