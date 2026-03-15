Résultat municipale 2026 à Barberey-Saint-Sulpice (10600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Barberey-Saint-Sulpice a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Barberey-Saint-Sulpice, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Barberey-Saint-Sulpice [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît LOUIS
Benoît LOUIS (15 élus) Barberey c'est vous 		308 50,57%
  • Benoît LOUIS
  • Marie-Claude LEGER
  • Benoît CAPPELLE
  • Audrey MANZONI
  • Geoffrey GAUTHIER NACRI
  • Cécile JACQUEMIER
  • Alexandre GUIMONET
  • Aysen GULTEKIN
  • David PARIS
  • Amandine BUCCI
  • Amélien MARTIN
  • Céline DE GEND
  • Jean-Pascal COSTA
  • Emmanuelle RAPINAT
  • Yoann JACQUOT
Thomas PELERIN
Thomas PELERIN (4 élus) Ensemble pour Barberey 		301 49,43%
  • Thomas PELERIN
  • Elodie DHÔTEL
  • Sébastien FOURNILLON
  • Amandine ANDRÉ
Participation au scrutin Barberey-Saint-Sulpice
Taux de participation 59,20%
Taux d'abstention 40,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 621

Source : ministère de l’Intérieur

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