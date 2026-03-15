Résultat municipale 2026 à Barbizon (77630) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Barbizon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Barbizon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Barbizon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard TAPONAT
Gérard TAPONAT (13 élus) UNION POUR BARBIZON 		496 64,08%
  • Gérard TAPONAT
  • Sophie SEGURA
  • Yves COZE
  • Imene KLOUZ
  • Jean-Sébastien BOUILLOT
  • Caroline BARON
  • Sébastien GRÉGOIRE
  • Patricia RIEU
  • Olivier CHAPUS
  • Berengère EVAIN
  • Gérard BORDEAUX
  • Jade CUSTOS
  • Jean-Luc VANOT
Dominique GÉNOT
Dominique GÉNOT (2 élus) BARBIZON AUTREMENT 		278 35,92%
  • Dominique GÉNOT
  • Ghislain DIDIOT
Participation au scrutin Barbizon
Taux de participation 62,14%
Taux d'abstention 37,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 806

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Île-de-France ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Île-de-France. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Barbizon