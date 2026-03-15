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19:20 - Barbizon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Barbizon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec une densité de population de 240 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,92%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 38,15%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 10,67% et d'une population étrangère de 8,06% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Un pourcentage de résidences secondaires de 19,69%, comme à Barbizon, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Le RN monte-t-il à Barbizon ? Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière bataille municipale à Barbizon en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 13,91% des votes lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 35,62% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 12,86% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Barbizon comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 25,96% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 40,89% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 45,85% lors du vote définitif, et un siège remporté par Arnaud Saint-Martin.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Barbizon En marge des municipales, l'état de l'abstention pèsera fortement sur les résultats de Barbizon. Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 47,55 % des inscrits, en deçà de la moyenne nationale alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de Covid-19. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les citoyens votent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est d'ailleurs élevé à 19,38 %. La fuite des électeurs atteignait de son côté 39,57 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 27,98 %, contre 45,82 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville moins abstentionniste que la moyenne par rapport au reste du pays.

15:59 - Barbizon classée à l'extrême droite à l'issue de l'année de la dissolution Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Théo Michel (Union de l'extrême droite) en pole position avec 40,89% au premier tour, devant Aude Luquet (Ensemble !) avec 39,98%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Théo Michel culminant à 45,85% des suffrages exprimés dans la localité. À l'occasion du match européen quelques semaines plus tôt, les électeurs de Barbizon avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 25,96% des inscrits. Le paysage politique de Barbizon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Barbizon : regard sur les scores clés de la présidentielle et des législatives 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Barbizon soutenaient en priorité Aude Luquet (Ensemble !) avec 36,62% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 77,89% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Barbizon accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 35,04%, devant Éric Zemmour avec 18,42%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en donnant 64,38% pour Emmanuel Macron, contre 35,62% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Barbizon s'inscrit comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Impôts à Barbizon : un enjeu central pour 2026 Concernant la pression fiscale de Barbizon, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a représenté 1 983 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 1 310 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 35,75 % en 2024 (contre 15,75 % en 2020). Cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 143 910 € en 2024. Une somme bien en-dessous des 476 820 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 9,35 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Barbizon ? À Barbizon, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Gerard Taponat a pris les commandes en récoltant 320 soutiens (47,12%). À sa poursuite, Philippe Douce a obtenu 218 voix (32,10%). Brigitte Detollenaere était troisième, s'adjugeant 20,76% des voix. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Gerard Taponat l'a finalement emporté avec 55,14% des bulletins, face à Philippe Douce rassemblant 272 électeurs (33,70%) et Brigitte Detollenaere avec 11,15% des bulletins. La logique a été respectée avec un écart qui s'est élargi, offrant un succès retentissant. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., ajoutant 125 voix supplémentaires entre les deux tours.