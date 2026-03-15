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19:20 - Les enjeux locaux de Barby : tour d'horizon démographique Dans la ville de Barby, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections municipales ? Dans la ville, 40% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,99% de plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (75,90%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1569 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,26% et d'une population immigrée de 10,55% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Barby mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,10% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Quelle est la place du RN à Barby ? Le mouvement lepéniste n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Barby il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 19,95% des bulletins exprimés lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 36,05% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 18,65% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Barby comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 26,19% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 30,29% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 42,29% lors du vote définitif.

16:58 - Barby : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des municipales à Barby avait été marqué par une abstention de 66,77 %, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 33,23 %), en pleine épidémie à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été définie par une abstention à 21,81 % dans la ville (et donc 78,19 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 40,79 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 29,77 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 48,08 % des inscrits. Si on prend un peu de recul, le secteur apparaît donc sensiblement comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. En parallèle de cette élection municipale, cette réalité pèsera quoi qu'il en soit irrémédiablement sur les résultats de Barby.

15:59 - Barby classée à droite avant les municipales 2026 L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Barby restait à l'époque un secteur difficile à classer. Lors des européennes, le résultat à Barby s'était en effet dessiné autour de Jordan Bardella (26,19%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (18,89%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,75%). Jean-François Coulomme (Union de la gauche) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Barby quelques semaines plus tard avec 33,27%. Anaïs Gomero (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 31,35%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-François Coulomme culminant à 57,71% des voix dans la commune.

14:57 - Pour les municipales 2026, Barby est une ville difficile à classer politiquement Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Barby plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,11% des inscrits, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 22,38%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en offrant 63,95% pour Emmanuel Macron, contre 36,05% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Barby accordaient leurs suffrages à Jean-François Coulomme (Nupes) avec 32,00% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,43% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait de Barby une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - La pression fiscale à Barby : une dynamique stable au cours des dernières années Si l'on regarde de près la fiscalité de Barby, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 10,06 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 33 520 € la même année, en net recul par rapport aux 459 700 € engrangés en 2020. Sa disparition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Barby est passé à 30,82 % en 2024 (contre 18,35 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Barby a atteint 534 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 499 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Barby Il peut s'avérer instructif de s'intéresser aux scores de la dernière élection municipale à Barby. Seule en lice, 'Barby avec vous' a logiquement rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Barby, cette dynamique pose les bases. L'enjeu à l'occasion des résultats de ces municipales sera de savoir si une réelle opposition arrive à se constituer face à cette domination. L'annonce des candidatures fournit d'ores et déjà un élément de réponse limpide.