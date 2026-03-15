Résultat municipale 2026 à Barby (73230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Barby a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Barby, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Barby [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe PIERRETON
Christophe PIERRETON (21 élus) BARBY TOUJOURS AVEC VOUS 		699 53,94%
  • Christophe PIERRETON
  • Liberata CORTESE
  • Roland PARAVY
  • Corinne GIRERD
  • Pascal BOUVIER
  • Audrey MOREAU
  • Vincent JULLIEN
  • Emilie ROBERT
  • Nicolas GUICHET
  • Catherine LUYS
  • Mohamed ZAOUCHE
  • Vanessa CAREGLIO
  • Simon MEROLLI
  • Céline NOGHEROTTO
  • Moustafa DJEHAICHE
  • Denissa NEBOUT
  • François-Xavier DOUSSOT
  • Maud BRIGNONE
  • Michel TOURNASSAT
  • Agnès BOLLET
  • Didier SIONNEAU
Didier FANTIN
Didier FANTIN (6 élus) BARBY L'élan Citoyen 		597 46,06%
  • Didier FANTIN
  • Gaëlle SCHAEFER
  • Erwan DEMETER
  • Ouarda DEKHMOUCHE
  • Romuald REYNAERT
  • Anne-Gaëlle CENDRE
Participation au scrutin Barby
Taux de participation 96,75%
Taux d'abstention 3,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Nombre de votants 1 341

Source : ministère de l’Intérieur

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