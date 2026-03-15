Résultat municipale 2026 à Barcelonnette (04400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Barcelonnette. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Barcelonnette, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Barcelonnette [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Yvan BOUGUYON
Yvan BOUGUYON Barcelonnette c'est vous 		306 54,16%
Bertrand BARBO
Bertrand BARBO agir en commun 		194 34,34%
David MORARD
David MORARD ensemble et responsable 		65 11,50%
Participation au scrutin Barcelonnette Partiels *
Taux de participation 59,22%
Taux d'abstention 40,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Nombre de votants 591

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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