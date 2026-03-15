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19:16 - Élections municipales à Barcelonnette : un éclairage démographique Dans la commune de Barcelonnette, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des municipales ? Dans la commune, 28% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 33,20% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (31,29%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1219 votants. Le nombre de familles monoparentales (28,18%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (32,05%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 51,22%, comme à Barcelonnette, indique un tourisme important dans la région. Cela peut influencer l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Les chiffres récents du vote RN à Barcelonnette Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Barcelonnette il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 22,32% des voix lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 42,89% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 16,67% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Barcelonnette comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,47% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 41,63% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. C'est lui qui s'imposera avec 52,75% lors du vote définitif, et un siège remporté par Sophie Vaginay.

16:58 - La commune de Barcelonnette plutôt abstentionniste lors des élections Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des élections municipales à Barcelonnette, l'abstention touchait 50,25 % du corps électoral (dans la moyenne nationale), l'épidémie de coronavirus ayant pesé sur l'événement. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 28,33 % dans la ville (et donc 71,67 % de participation). En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 52,72 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 34,95 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 49,10 %. Avec du recul, le territoire apparaît donc résolument comme une zone frappée par un fort abstentionnisme. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Barcelonnette sera en définitive essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Barcelonnette a-t-elle voté ? Sophie Vaginay (Union de l'extrême droite) avait remporté au premier tour des législatives à Barcelonnette au printemps 2024 avec 41,63%. Léo Walter (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 28,24%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sophie Vaginay culminant à 52,75% des suffrages exprimés dans la commune. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Barcelonnette s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,47%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,49%) et Raphaël Glucksmann (13,19%). L'orientation des électeurs de Barcelonnette a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Les électeurs de Barcelonnette avaient clairement opté pour la majorité présidentielle il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Barcelonnette accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,15%, devant Marine Le Pen qui recueillait 22,32%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,11% pour Emmanuel Macron, contre 42,89% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Barcelonnette soutenaient en priorité Christophe Castaner (Ensemble !) avec 39,77% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,80% des suffrages.

12:58 - Yvan BOUGUYON a-t-il augmenté la fiscalité locale à Barcelonnette ? En matière d'impôts locaux à Barcelonnette, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a représenté 2 003 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 1 131 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à 43,73 % en 2024 (contre 23,03 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 715 900 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 756 590 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 10,97 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - Le résultat de la liste "Barcelonnette Au Coeur 2020" à la municipale de 2020 à Barcelonnette Les résultats des dernières élections municipales à Barcelonnette ont livré un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Sophie Vaginay Ricourt (Divers droite) a terminé en tête en recueillant 429 suffrages (51,37%). Juste derrière, Louis Garnier (Divers centre) a rassemblé 406 bulletins valides (48,62%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de la candidate Divers droite a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Barcelonnette, cet équilibre pose les bases. Les opposants devront améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche pour ébranler cette suprématie, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.