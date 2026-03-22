Résultat municipale 2026 à Bardouville (76480) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bardouville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bardouville, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bardouville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frederic François PAYET
Frederic François PAYET (12 élus) BARDOUVILLE 2.0 		207 57,66%
  • Frederic François PAYET
  • Florence Annette Géraldine MARIE
  • Kevin Maurice Alain VINCENT
  • Sandra Marie Anne VERGUGHT
  • Tony Raoul André TAVERNE
  • Julienne Marie-Line PAYET
  • Anthony Germain Jean MARAIS
  • Emilie Simone Arlette HENAUX
  • Richard Adolphe DELAHAYE
  • Aurore Patricia Edith Yvette BEERNAERT
  • David Michel Alphonse Georges MOISANT
  • Elodie Marie Claude Juliette TOCQUEVILLE
Dominique ROUSSEAU
Dominique ROUSSEAU (3 élus) Ensemble, Avançons pour Bardouville 		152 42,34%
  • Dominique ROUSSEAU
  • Solange SANCHEZ
  • Frédéric DURAND
Participation au scrutin Bardouville
Taux de participation 77,07%
Taux d'abstention 22,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28%
Nombre de votants 363

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Bardouville - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frederic François PAYET
Frederic François PAYET (Ballotage) BARDOUVILLE 2.0 		160 44,08%
Dominique ROUSSEAU
Dominique ROUSSEAU (Ballotage) Ensemble, Avançons pour Bardouville 		144 39,67%
Ladislas LEFEBVRE
Ladislas LEFEBVRE (Ballotage) BARDOUVILLE 2026 		59 16,25%
Participation au scrutin Bardouville
Taux de participation 78,13%
Taux d'abstention 21,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,27%
Nombre de votants 368

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