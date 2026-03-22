Résultat municipale 2026 à Bardouville (76480) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bardouville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bardouville, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bardouville [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frederic François PAYET (12 élus) BARDOUVILLE 2.0
|207
|57,66%
|
|Dominique ROUSSEAU (3 élus) Ensemble, Avançons pour Bardouville
|152
|42,34%
|
|Participation au scrutin
|Bardouville
|Taux de participation
|77,07%
|Taux d'abstention
|22,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,28%
|Nombre de votants
|363
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bardouville - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frederic François PAYET (Ballotage) BARDOUVILLE 2.0
|160
|44,08%
|Dominique ROUSSEAU (Ballotage) Ensemble, Avançons pour Bardouville
|144
|39,67%
|Ladislas LEFEBVRE (Ballotage) BARDOUVILLE 2026
|59
|16,25%
|Participation au scrutin
|Bardouville
|Taux de participation
|78,13%
|Taux d'abstention
|21,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,27%
|Nombre de votants
|368
Election municipale 2026 à Bardouville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bardouville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bardouville.
L'actu des élections municipales 2026 à Bardouville
18:34 - Qui a remporté les scrutins il y a deux ans à Bardouville ?
La préférence des électeurs de Bardouville a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une ville politiquement partagée, elle s'est affichée dès lors comme un territoire bleu marine. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Bardouville avaient en effet poussé aux avant-postes la liste menée par Jordan Bardella avec 38,65% des bulletins. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Bardouville soutenaient en priorité Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) avec 42,86% au premier tour. Mais c'est finalement Gérard Leseul (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 51,08% des suffrages exprimés.
15:57 - Le bilan de la dernière élection municipale à Bardouville
L'étude des résultats des élections municipales de 2020 à Bardouville est particulièrement éclairante. Rappelons que cette élection se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non des listes. 15 candidats ont été élus au premier tour. Lors de ce premier tour, Marie-Pierre Gaubert a récolté le plus de suffrages avec 225 soutiens (96,98%), devant Solange Sanchez qui a rassemblé 225 votes (96,98%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. À l'occasion des élections municipales 2026 à Bardouville, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce contexte local très spécifique. Depuis une réforme du mode de scrutin, il faut cependant noter que le scrutin par listes paritaires s'est imposé dans les communes de moins de 1 000 habitants, supprimant dorénavant les candidatures isolées.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour des élections à Bardouville
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé toutes les candidatures pour ce second tour cette semaine, les votants ont donc à disposition ce dimanche, dans l'isoloir, les bulletins de Dominique Rousseau et Frederic François Payet. La tête de liste Ladislas Lefebvre a pour sa part décidé de ne pas déposer de candidature, malgré un niveau suffisant au tour précédent. Les votants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Bardouville, pour remplir leur devoir civique.
11:59 - Un premier constat à Bardouville avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Bardouville ont vu Frederic François Payet terminer en tête dimanche dernier avec 44,08 % des bulletins valides. À sa suite, Dominique Rousseau a pris la position de dauphin avec 39,67 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Ladislas Lefebvre s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Bardouville, le vote a enregistré un taux d'abstention de 21,87 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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