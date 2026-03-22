Résultat de l'élection municipale 2026 à Barembach : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Barembach [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Barembach sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Barembach.
L'actu des élections municipales 2026 à Barembach
11:45 - Un premier constat à Barembach avec les résultats du 1er tour
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Barembach, c'est Loïs Di Giovanni qui s'est arrogé la première place avec 41,28 % des voix. Ensuite, Bernard Juillot s'est classé deuxième avec 40,18 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Pierre Danancher est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Barembach, le vote a vu 71,69 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Barembach
Le deuxième tour des élections municipales à Barembach a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bernard Juillot
Divers
DES FEMMES ET DES HOMMES POUR UNE CONTINUITE SEREINE
|
|
Loïs Di Giovanni
Divers
Barembach, ensemble pour un avenir meilleur
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Barembach
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Loïs DI GIOVANNI (Ballotage) Barembach, ensemble pour un avenir meilleur
|187
|41,28%
|Bernard JUILLOT (Ballotage) DES FEMMES ET DES HOMMES POUR UNE CONTINUITE SEREINE
|182
|40,18%
|Jean-Pierre DANANCHER (Ballotage) Une commune à l'écoute, une équipe qui agit
|84
|18,54%
|Participation au scrutin
|Barembach
|Taux de participation
|71,69%
|Taux d'abstention
|28,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,18%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|471
Source : ministère de l’Intérieur
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