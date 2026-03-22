Résultat de l'élection municipale 2026 à Barembach : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Barembach

Le deuxième tour des élections municipales à Barembach a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bernard Juillot
Bernard Juillot Divers
DES FEMMES ET DES HOMMES POUR UNE CONTINUITE SEREINE
  • Bernard Juillot
  • Anne Zimmermann
  • Pierre Hawecker
  • Carol Argant
  • Dominique Marian
  • Nicole Rosenblatt
  • Rémi Humbertclaude
  • Joëlle Oudot
  • Frédéric Bierling
  • Dominique Andreani
  • Pierre Voisin
  • Véra Di Pasquale
  • Jean-Claude Macabre
  • Bernadette Machet
  • Jean-François Lelong
Loïs Di Giovanni
Loïs Di Giovanni Divers
Barembach, ensemble pour un avenir meilleur
  • Loïs Di Giovanni
  • Marie-Léa Hatsch
  • Christophe Riehl
  • Tamara Boudebouda
  • Pascal Cossardeaux
  • Margarida Madeira
  • Mahé Lelong
  • Sylvie Holtzer
  • Alexandre Gonthier
  • Michelle Claude Heusbourg-Andres
  • Claude Andres
  • Leslie Moni
  • Didier Robert Bérard
  • Marie-Antoinette Gérard
  • Sébastien Moutarde

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Barembach

Tête de listeListe Voix % des voix
Loïs DI GIOVANNI
Loïs DI GIOVANNI (Ballotage) Barembach, ensemble pour un avenir meilleur 		187 41,28%
Bernard JUILLOT
Bernard JUILLOT (Ballotage) DES FEMMES ET DES HOMMES POUR UNE CONTINUITE SEREINE 		182 40,18%
Jean-Pierre DANANCHER
Jean-Pierre DANANCHER (Ballotage) Une commune à l'écoute, une équipe qui agit 		84 18,54%
Participation au scrutin Barembach
Taux de participation 71,69%
Taux d'abstention 28,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 471

Source : ministère de l’Intérieur

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