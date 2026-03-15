Résultat de l'élection municipale 2026 à Barentin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Barentin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Barentin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Barentin.
L'actu des élections municipales 2026 à Barentin
12:05 - Premier tour des municipales à Barentin : horaires des bureaux de vote
Le premier tour des municipales se tient ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires de toutes les communes françaises. En 2020, le lendemain du 1er tour, le report du 2nd tour est annoncé par le chef de l'État en raison du covid. Parcourez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Barentin. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Barentin sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Pour être informé gratuitement des résultats des élections municipales à Barentin dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Barentin
|Tête de listeListe
|
Frédéric Hourmant
Liste divers droite
VRAIMENT BARENTIN
|
|
Christophe Bouillon
Liste divers gauche
FIERS DE BARENTIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Bouillon (33 élus) J'aime barentin
|2 350
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Barentin
|Taux de participation
|29,92%
|Taux d'abstention
|70,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 593
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Bentot (25 élus) Continuons ensemble
|2 388
|47,97%
|
|Suzanne Sy Savane (5 élus) Barentin avec vous
|1 426
|28,64%
|
|Timothée Houssin (2 élus) Barentin bleu marine
|705
|14,16%
|
|Cédric Barreau (1 élu) Le renouveau pour barentin
|459
|9,22%
|
|Participation au scrutin
|Barentin
|Taux de participation
|58,42%
|Taux d'abstention
|41,58%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,56%
|Nombre de votants
|5 057
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Bentot Continuons ensemble
|2 450
|48,44%
|Suzanne Sy Savane Barentin avec vous
|1 225
|24,22%
|Timothée Houssin Barentin bleu marine
|713
|14,09%
|Cédric Barreau Le renouveau pour barentin
|669
|13,22%
|Participation au scrutin
|Barentin
|Taux de participation
|59,67%
|Taux d'abstention
|40,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,09%
|Nombre de votants
|5 165
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