Résultat de l'élection municipale 2026 à Barentin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Barentin

Tête de listeListe
Frédéric Hourmant
Frédéric Hourmant Liste divers droite
VRAIMENT BARENTIN
  • Frédéric Hourmant
  • Evelyne Delbos
  • Alain Roussel
  • Carine Cottard
  • Pascal Dussaux
  • Annie Benard
  • Eric Levillain
  • Delphine Letouzey
  • Francis Crevel
  • Stéphanie Nourtier
  • Steeve Outrequin
  • Cathy Papillier
  • Patrick Gaillon
  • Anne Richard
  • Giovanni Levesque
  • Ludivine Dauvergne
  • Sébastien Loutz
  • Marilyn Lamm
  • Anthony Lefebvre
  • Celine Hebert
  • Francis Nicolle
  • Sandrine Terreux-Blanchard
  • Philippe Jouette
  • Michelle Bourgeois
  • Fabrice Blondiau
  • Susana Moral
  • Gérald Nourtier
  • Valérie Chereau
  • Patrick Outrequin
  • Catherine Desile
  • Ludovic Humbert
  • Odile Levesque
  • Jean-Pierre Angrevier
Christophe Bouillon
Christophe Bouillon Liste divers gauche
FIERS DE BARENTIN
  • Christophe Bouillon
  • Cathy Prevost
  • Gilles Amanieu
  • Valérie Beasse
  • Grégory Ferment
  • Maryse Le Bouëtté
  • Laurent Hauguel
  • Martine Catteau
  • Matthieu Méron
  • Véronique Boulard
  • Noa Nicolle
  • Magalie Haupaix
  • Baptiste Detalminil
  • Nadège Balzac
  • Frédéric Viau
  • Fatima Ouarraou
  • Guy Poirrée
  • Françoise Lemaire-Delacroix
  • Jérôme Kehr
  • Jade Chansard
  • Thierry Allard
  • Huguette Laporterie
  • Christophe Desille
  • Lydia Paon
  • David Duquesne
  • Déborah Slimani
  • Stéphane Hardy
  • Virginie Vancutsem
  • Denis Cotton
  • Cyrille Carpentier-Verdure
  • Enzo Desille
  • Ghislaine Averty
  • Philippe Petrel
  • Elisabeth Boulenger
  • Thierry Mauger

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Bouillon
Christophe Bouillon (33 élus) J'aime barentin 		2 350 100,00%
  • Christophe Bouillon
  • Maryse Le Bouëtté
  • Gilles Amanieu
  • Valérie Béasse
  • Rodolphe Lemercier
  • Martine Catteau
  • Baptiste Detalminil
  • Françoise Lemaire-Delacroix
  • Alain Lejeune
  • Isabelle Sowyk
  • Thierry Allard
  • Fatima Ouarraou
  • Quentin Doualle
  • Véronique Boulard
  • Denis Cotton
  • Nadège Balzac
  • Christophe Désille
  • Huguette Laporterie
  • Jérôme Kehr
  • Elisabeth Boulenger
  • Laurent Hauguel
  • Delphine Duponchel
  • Grégory Ferment
  • Josée Liénard
  • Samuel Huguerre
  • Coralie Deslandes
  • Philippe Moulinet
  • Dominique Chaïb
  • David Duquesne
  • Laëticia Barbay
  • Matthieu Méron
  • Monique Dumais
  • Guy Poirrée
Participation au scrutin Barentin
Taux de participation 29,92%
Taux d'abstention 70,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 593

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Bentot
Michel Bentot (25 élus) Continuons ensemble 		2 388 47,97%
  • Michel Bentot
  • Michèle Semard
  • Daniel Lesueur
  • Martine Halliez
  • Jean-Marie Grisel
  • Anne-Marie Blondel
  • Claude Rigot
  • Françoise Douyere
  • Gilles Amanieu
  • Ghislaine Neubauer
  • Baptiste Detalminil
  • Lydia Larcon
  • Bruno Drapier
  • Dominique Chaib
  • Frederic Bouquet
  • Josée Godefroy
  • Jérôme Kehr
  • Elisabeth Boulenger
  • Kevin Thifagne
  • Emilie Desfarges
  • Samuel Huguerre
  • Nelly El Harradi
  • Denis Cotton
  • Valérie Beasse
  • Christophe Desille
Suzanne Sy Savane
Suzanne Sy Savane (5 élus) Barentin avec vous 		1 426 28,64%
  • Suzanne Sy Savane
  • Ouadie Elhamamouchi
  • Catherine Padilla
  • Alain Leconte
  • Chantal Menard Pernot
Timothée Houssin
Timothée Houssin (2 élus) Barentin bleu marine 		705 14,16%
  • Timothée Houssin
  • Céline Guiller
Cédric Barreau
Cédric Barreau (1 élu) Le renouveau pour barentin 		459 9,22%
  • Cédric Barreau
Participation au scrutin Barentin
Taux de participation 58,42%
Taux d'abstention 41,58%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,56%
Nombre de votants 5 057

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Bentot
Michel Bentot Continuons ensemble 		2 450 48,44%
Suzanne Sy Savane
Suzanne Sy Savane Barentin avec vous 		1 225 24,22%
Timothée Houssin
Timothée Houssin Barentin bleu marine 		713 14,09%
Cédric Barreau
Cédric Barreau Le renouveau pour barentin 		669 13,22%
Participation au scrutin Barentin
Taux de participation 59,67%
Taux d'abstention 40,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Nombre de votants 5 165

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