Résultat municipale 2026 à Barentin (76360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Barentin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Barentin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Barentin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe BOUILLON
Christophe BOUILLON (30 élus) FIERS DE BARENTIN 		3 679 81,72%
  • Christophe BOUILLON
  • Cathy PREVOST
  • Gilles AMANIEU
  • Valérie BEASSE
  • Grégory FERMENT
  • Maryse LE BOUËTTÉ
  • Laurent HAUGUEL
  • Martine CATTEAU
  • Matthieu MÉRON
  • Véronique BOULARD
  • Noa NICOLLE
  • Magalie HAUPAIX
  • Baptiste DETALMINIL
  • Nadège BALZAC
  • Frédéric VIAU
  • Fatima OUARRAOU
  • Guy POIRRÉE
  • Françoise LEMAIRE-DELACROIX
  • Jérôme KEHR
  • Jade CHANSARD
  • Thierry ALLARD
  • Huguette LAPORTERIE
  • Christophe DESILLE
  • Lydia PAON
  • David DUQUESNE
  • Déborah SLIMANI
  • Stéphane HARDY
  • Virginie VANCUTSEM
  • Denis COTTON
  • Cyrille CARPENTIER-VERDURE
Frédéric HOURMANT
Frédéric HOURMANT (3 élus) VRAIMENT BARENTIN 		823 18,28%
  • Frédéric HOURMANT
  • Evelyne DELBOS
  • Alain ROUSSEL
Participation au scrutin Barentin
Taux de participation 53,68%
Taux d'abstention 46,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 4 620

Source : ministère de l’Intérieur

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