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19:21 - Analyse socio-économique de Barentin : perspectives électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Barentin est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 12 227 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 540 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (80,70%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les 229 résidents étrangers, représentant 1,87% de la population, participent à cette variété culturelle. Au sein de cette diversité sociale, 41,40% des familles sont composées de couples avec enfants. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Barentin démontre l'attachement des habitants aux valeurs de la France.

17:57 - Rassemblement national à Barentin : les chiffres récents Le parti d'extrême droite n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Barentin en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 32,99% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,45% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 29,37% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le RN réunissait 42,71% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 43,54% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 41,96% pour le RN. Il terminera avec 47,12% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Barentin : le point sur l'abstention L'adhésion au scrutin de Barentin constituera ce soir une clé pour cette municipale 2026. Il y a six ans, le premier round des municipales avait vu 29,92 % des inscrits aller jusqu'aux urnes dans la commune, un décrochage marquant alors que commençait l'épidémie de Covid. On observe pourtant traditionnellement qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les électeurs se mobilisent le plus, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 72,25 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 48,77 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 64,09 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 43,82 % des inscrits. L'observation de ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger Barentin comme une localité où la participation peine à décoller.

15:59 - Barentin classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Les Européennes du printemps 2024 à Barentin avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (43,54%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 13,52% des suffrages. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Barentin soutenaient en priorité Jean-Cyril Montier (Rassemblement National) avec 41,96% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Gérard Leseul (Union de la gauche) jusqu'à la première place avec 52,88%. Le contexte politique de Barentin a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Barentin apparaissait comme complexe à positionner sur l'échiquier politique Globalement, le paysage électoral fait de Barentin une commune au paysage politique fragmenté. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Barentin était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 32,99% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 26,02%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,45% pour Marine Le Pen, contre 48,55% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Barentin soutenaient en priorité Gérard Leseul (Nupes) avec 39,31% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Gérard Leseul virant de nouveau en tête avec 57,29% des voix.

12:58 - À Barentin, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur le résultat du vote Si l'on examine la fiscalité de Barentin, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 20,36 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 33 000 € la même année. Un montant loin des quelque 2,06179 millions d'euros (2 061 790 € très exactement) perçus en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Barentin s'est établi à 47,03 % en 2024 (contre 21,67 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Barentin s'est établi à 1 177 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 812 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Barentin À Barentin, les résultats des municipales précédentes ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Seule en lice, la liste menée par Christophe Bouillon a naturellement rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Pour cette municipale 2026 à Barentin, cet équilibre constitue un point de départ particulier. L'enjeu lors des résultats de ces élections municipales sera de voir si une opposition réussit à s'organiser face à cette domination. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) donne d'ores et déjà un début de réponse limpide.