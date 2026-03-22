Résultat de l'élection municipale 2026 à Bargemon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bargemon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bargemon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bargemon.
L'actu des élections municipales 2026 à Bargemon
11:46 - Nadine Decarlis, Hervé Wujciak et Catherine Pelissou forment le trio de tête à Bargemon
A l'ouverture de l'élection municipale à Bargemon, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 33,82 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Nadine Decarlis qui a pris la tête avec 49,43 % des bulletins valides. Derrière, Hervé Wujciak s'est classé deuxième avec 33,54 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré un ascendant très fort. La première place, déjà obtenue en 2020, a été conservée pour Nadine Decarlis, et elle a même consolidé ses appuis avec un gain de 6,58 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Catherine Pelissou a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bargemon
Le deuxième tour des élections municipales à Bargemon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nadine Decarlis
Divers
AU COEUR DE L'ACTION
|
|
Hervé Wujciak
Divers
BARGEMON TRADITION ET AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bargemon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nadine DECARLIS (Ballotage) AU COEUR DE L'ACTION
|392
|49,43%
|Hervé WUJCIAK (Ballotage) BARGEMON TRADITION ET AVENIR
|266
|33,54%
|Catherine PELISSOU (Ballotage) NOTRE PROJET, BARGEMON
|135
|17,02%
|Participation au scrutin
|Bargemon
|Taux de participation
|66,18%
|Taux d'abstention
|33,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Nombre de votants
|812
Source : ministère de l’Intérieur
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