Résultat de l'élection municipale 2026 à Bargemon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bargemon

Le deuxième tour des élections municipales à Bargemon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nadine Decarlis
Nadine Decarlis Divers
AU COEUR DE L'ACTION
  • Nadine Decarlis
  • Christophe Sarkissian
  • Francine Collart
  • Christian Bobenrieth
  • Ariane Affre
  • Geert Goeman
  • Manon Nevissas épouse Coquard
  • Hubert Magny
  • Laetitia Arcadio
  • Hervé Magnier
  • Christine Puisieux
  • Reynald Boudry
  • Joelle Foray
  • Emmanuel Dubois
  • Nicole Tabet
Hervé Wujciak
Hervé Wujciak Divers
BARGEMON TRADITION ET AVENIR
  • Hervé Wujciak
  • Carole Dubreuil
  • Claude Ballester
  • Aymée Friedlich
  • Michael Maussion
  • Muriel Sautreuil
  • William Vernes
  • Anne Fouilleret
  • Guy Mascherpa
  • Babbette Schoonebeek
  • Alexandre Kohler
  • Virginie Warembourg
  • Jean-Luc Metz
  • Brigitte Rizet
  • Gérard Falco

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bargemon

Tête de listeListe Voix % des voix
Nadine DECARLIS
Nadine DECARLIS (Ballotage) AU COEUR DE L'ACTION 		392 49,43%
Hervé WUJCIAK
Hervé WUJCIAK (Ballotage) BARGEMON TRADITION ET AVENIR 		266 33,54%
Catherine PELISSOU
Catherine PELISSOU (Ballotage) NOTRE PROJET, BARGEMON 		135 17,02%
Participation au scrutin Bargemon
Taux de participation 66,18%
Taux d'abstention 33,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Nombre de votants 812

Source : ministère de l’Intérieur

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