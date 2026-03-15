Résultat municipale 2026 à Barneville-Carteret (50270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Barneville-Carteret a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Barneville-Carteret, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Barneville-Carteret [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David LEGOUET
David LEGOUET (17 élus) MAINTENONS LE CAP 		986 70,58%
  • David LEGOUET
  • Annie POISSON
  • Jean-Pierre LEQUERTIER
  • Edwige PERINET
  • Bruno MEDA
  • Anne BASTIAN
  • Yannis GIRARD
  • France COSTA-TORRO
  • Tony ALFEREZ
  • Karine GENICOT
  • Yann BRISSET
  • Marie-José NAGLE
  • Pierre CABEL
  • Florence PEYROT
  • Maxence LAFAYE
  • Magalie JOFFRION
  • Valentin HAMEL
Bertrand LADUNE
Bertrand LADUNE (2 élus) Barneville-Carteret, unis pour l'avenir 		411 29,42%
  • Bertrand LADUNE
  • Julie MESNIL
Participation au scrutin Barneville-Carteret
Taux de participation 68,21%
Taux d'abstention 31,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 1 433

Source : ministère de l’Intérieur

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