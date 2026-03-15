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19:18 - Dynamique électorale à Barneville-Carteret : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Barneville-Carteret, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 2 181 habitants répartis dans 3 315 logements, cette ville présente une densité de 212 habitants/km². Avec 254 entreprises, Barneville-Carteret offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 18% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 18,62% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 49,35% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 22,50% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 520,90 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Barneville-Carteret contribue à édifier l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Barneville-Carteret ? Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière campagne municipale à Barneville-Carteret en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 17,44% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 31,66% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 12,54% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Barneville-Carteret comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 23,96% lors du scrutin européen. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 26,53% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il terminera avec 32,98% lors du vote définitif.

16:58 - Barneville-Carteret : des résultats d'ordinaire marqués par la participation À l'occasion de ces municipales 2026, l'état de la participation agira sur les résultats de Barneville-Carteret. La participation s'élevait à 50,30 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un niveau conforme à la tendance du pays), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause du Covid. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche rassemblé 77,31 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 59,22 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 73,50 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 55,49 % des inscrits. Prendre du recul sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine de classer Barneville-Carteret comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Barneville-Carteret classée à droite lors des derniers scrutins Les élections législatives à Barneville-Carteret organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Stéphane Travert (Ensemble !) en pole position avec 41,10% au premier tour, devant Pierre Giry (Union de l'extrême droite) avec 26,53%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphane Travert culminant à 67,02% des votes dans la localité. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Barneville-Carteret avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (23,96%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 23,96% des suffrages. Le contexte politique de Barneville-Carteret a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Barneville-Carteret ? La physionomie politique de Barneville-Carteret laisse apparaître une ville acquise au bloc central. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Barneville-Carteret voyait en effet Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 38,72% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 17,44%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en offrant 68,34% pour Emmanuel Macron, contre 31,66% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Barneville-Carteret accordaient leurs suffrages à Stéphane Travert (Ensemble !) avec 39,68% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphane Travert virant de nouveau en tête avec 65,23% des voix.

12:58 - Tendance clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Barneville-Carteret Si l'on observe la fiscalité de Barneville-Carteret, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 8,09 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 409 800 euros la même année. Une somme bien en-dessous des 578 010 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Barneville-Carteret s'est établi à un peu moins de 43,06 % en 2024 (contre 21,64 % en 2020). La moyenne en France, située à environ 40 % et en hausse de 1,2 point en quatre ans, permet de contextualiser ce résultat. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Barneville-Carteret a représenté environ 1 693 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 998 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 à Barneville-Carteret : une élection pliée dès le premier round Lors des élections municipales de 2020 à Barneville-Carteret, les résultats ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, David Legouet a imposé son rythme en récoltant 54,98% des voix. Juste derrière, Bertrand Ladune a engrangé 447 votes (45,01%). Cette victoire sans appel de David Legouet a rendu tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Barneville-Carteret, ce décor pose les bases. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de ce triomphe écrasant, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.