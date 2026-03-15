Résultat municipale 2026 à Barr (67140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Barr a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Barr, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Barr [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nathalie KALTENBACH
Nathalie KALTENBACH (22 élus) BARR CONTINUONS ENSEMBLE 		1 521 53,18%
  • Nathalie KALTENBACH
  • Christophe OHREL
  • Marièle COLAS SCHOLLY
  • Hervé WEISSE
  • Florence WACK
  • Gérard ENGEL
  • Anémone KOFFEL
  • Philippe FOISSET
  • Veronika DEJEAN
  • Jean-Daniel HERING
  • Ferda ALICI
  • Benoit THOMANN
  • Dominique NAJBERG
  • Gilles RENCKERT
  • Dilek YAGIZ
  • Renaud NADIN
  • Laure RUZZA
  • Matthieu LITZELMANN
  • Sandrine KRIEGER
  • Berdan YALCINKAYA
  • Catherine KINET
  • Jean-Luc GERSTENMEYER
Laurence MAULER
Laurence MAULER (7 élus) BARR DÉMOCRATIQUE ET CITOYENNE 		1 339 46,82%
  • Laurence MAULER
  • Bernard SCHNEIDER
  • Claire BRANDIN
  • Roland STORCK
  • Dorothée KREISS
  • Kaan SIMSEK
  • Martine MARCHAL-MINAZZI
Participation au scrutin Barr
Taux de participation 57,29%
Taux d'abstention 42,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 2 947

Source : ministère de l’Intérieur

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