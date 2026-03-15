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19:19 - Les enjeux locaux de Barr : tour d'horizon démographique Quelle influence la population de Barr exerce-t-elle sur les résultats des municipales ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 7,96% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (79,11%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 3389 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,36%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,60%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Barr mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,50% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN avance à Barr Le parti nationaliste avait obtenu 19,52% des suffrages lors des élections municipales à Barr en mars 2020. Le scrutin n'a pas nécessité de second tour, Nathalie Ernst étant élu au premier tour. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 21,65% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 38,66% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 15,34% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste réunissait 32,64% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,83% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 30,57% pour le mouvement nationaliste. Il achèvera sa course avec 35,67% lors du vote final.

16:58 - La commune de Barr plutôt abstentionniste lors des élections La participation s'élevait à 38,38 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Barr, en deçà de la moyenne nationale, bon nombre d'électeurs ayant préféré éviter les bureaux de vote à cause de l'épidémie de Covid-19. Les municipales demeurent pourtant, avec les élections présidentielles, un moment où les Français se mobilisent le plus massivement pour désigner leur maire et leur président. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été évalué à 76,61 %. Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 46,71 % au premier tour en 2022 à 68,38 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 55,20 % (51,49 % dans le pays). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le territoire s'affiche in fine comme une contrée en déficit de participation. Pour ces municipales 2026, cette donnée à Barr sera en tout cas essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Il y a deux ans, Barr s'était tournée vers la droite Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) aux avants-postes avec 32,19% au premier tour, devant Thomas Esteve (Rassemblement National) avec 30,57%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Charles Sitzenstuhl culminant à 64,33% des votes dans la localité. À l'occasion du match européen en amont, les citoyens de Barr avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,83% des votes. La préférence des électeurs de Barr a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Barr reste un territoire tourné vers la majorité présidentielle Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Barr plébiscitaient Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) avec 27,76% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,36%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Barr quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,68% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 21,65%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 61,34% pour Emmanuel Macron, contre 38,66% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Fiscalité à Barr : un dossier sensible en vue des municipales 2026 ? À Barr, où les taxes locales ont baissé depuis les dernières élections, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 23,60 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 194 570 € la même année. Un montant loin des 2,06599 millions d'euros engrangés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Barr a évolué pour se fixer à un peu moins de 29,22 % en 2024 (contre 16,05 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Barr a représenté 666 € en 2024, alors que ce montant se situait à 831 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Barr L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Barr s'avère très révélatrice. Dès le premier tour de scrutin, Nathalie Ernst (Divers droite) a pris les commandes en totalisant 1 364 soutiens (80,47%). Sur la seconde marche, Pierre-Yves Zuber (Rassemblement National) a engrangé 19,52% des voix. Cette victoire écrasante de Nathalie Ernst a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Barr, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Afin de renverser cette mainmise ce dimanche, la minorité devra améliorer grandement le résultat, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.