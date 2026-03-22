Résultat municipale 2026 à Barsac (33720) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Barsac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Barsac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Barsac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique CAVAILLOLS
Dominique CAVAILLOLS (14 élus) Continuons à bâtir barsac 		466 44,64%
  • Dominique CAVAILLOLS
  • Isabelle ROY
  • Philippe BLOCK
  • Virginie CAILLIEZ
  • Cédric PRAT
  • Corine BONNESOEUR
  • Damien AUDEMA
  • Adeline RENOU
  • Mohameth TRAORE
  • Coralie LAVERGNE
  • Cyril CAILLIEZ
  • Marine GOMES
  • Claude JOANNET
  • Ingrid HAVRET
Michel GARAT
Michel GARAT (3 élus) Avançons pour Barsac 		384 36,78%
  • Michel GARAT
  • Anne PENEAU
  • Christian BOYER
Patrick GRASZK
Patrick GRASZK (2 élus) BARSAC CULTIVONS L'AVENIR 		194 18,58%
  • Patrick GRASZK
  • Guylaine GOMEZ
Participation au scrutin Barsac
Taux de participation 65,76%
Taux d'abstention 34,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 1 062

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Barsac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique CAVAILLOLS
Dominique CAVAILLOLS (Ballotage) Continuons à bâtir barsac 		434 41,73%
Michel GARAT
Michel GARAT (Ballotage) Avançons pour Barsac 		363 34,90%
Patrick GRASZK
Patrick GRASZK (Ballotage) BARSAC CULTIVONS L'AVENIR 		243 23,37%
Participation au scrutin Barsac
Taux de participation 66,19%
Taux d'abstention 33,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Nombre de votants 1 069

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