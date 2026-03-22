Résultat municipale 2026 à Barsac (33720) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Barsac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Barsac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Barsac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique CAVAILLOLS (14 élus) Continuons à bâtir barsac
|466
|44,64%
|
|Michel GARAT (3 élus) Avançons pour Barsac
|384
|36,78%
|
|Patrick GRASZK (2 élus) BARSAC CULTIVONS L'AVENIR
|194
|18,58%
|
|Participation au scrutin
|Barsac
|Taux de participation
|65,76%
|Taux d'abstention
|34,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|1 062
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Barsac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique CAVAILLOLS (Ballotage) Continuons à bâtir barsac
|434
|41,73%
|Michel GARAT (Ballotage) Avançons pour Barsac
|363
|34,90%
|Patrick GRASZK (Ballotage) BARSAC CULTIVONS L'AVENIR
|243
|23,37%
|Participation au scrutin
|Barsac
|Taux de participation
|66,19%
|Taux d'abstention
|33,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Nombre de votants
|1 069
Election municipale 2026 à Barsac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Barsac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Barsac.
L'actu des élections municipales 2026 à Barsac
18:38 - Comment a voté Barsac l'année de la dissolution ?
Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Barsac avaient poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 32,24% des votes. François-Xavier Marques (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Barsac quelques semaines plus tard avec 39,45%. Sophie Mette (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 30,75%. Au second tour, c'est en revanche Sophie Mette (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 57,62% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Barsac a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.
15:57 - La liste "Toujours Ensemble Pour Barsac" grande gagnante de la dernière élection à Barsac
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Barsac ont été particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin, Dominique Cavaillols a creusé l'écart en recueillant 453 soutiens (60,15%). À sa poursuite, Patrick Graszk a capté 39,84% des votes. Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Barsac, cet équilibre pose les bases. Faire basculer une telle majorité constituera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Qui s'est qualifié à Barsac pour la finale de la municipale ?
L'élection a donc une suite ce dimanche, avec Patrick Graszk avec la liste "Barsac Cultivons L'avenir" (DIV), Dominique Cavaillols avec la liste "Continuons À Bâtir Barsac" (DIV) et Michel Garat avec la liste "Avançons Pour Barsac" (DIV), d'après la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur. À 18 heures, les 2 bureaux de vote de Barsac ferment leurs portes en prévision du dépouillement.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Barsac
Pour le premier tour des élections municipales à Barsac, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 66,19 % localement, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Dominique Cavaillols qui a pris la pole position en rassemblant 41,73 % des votes. Dans son sillage, Michel Garat est arrivé en deuxième position avec 34,90 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Comme il y a six ans, Dominique Cavaillols est resté au sommet du classement, mais il a accusé une lourde baisse avec 18 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, avec 23,37 %, Patrick Graszk a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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