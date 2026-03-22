Résultat municipale 2026 à Barzan (17120) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Barzan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Barzan, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Barzan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert MAIGRE
Robert MAIGRE (2 élus) STABILITÉ ET RENOUVEAU 		147 50,00%
  • Robert MAIGRE
  • Aline GUÉRIN
Christine PUGNET
Christine PUGNET (9 élus) ENSEMBLE, ENGAGÉS 		147 50,00%
  • Christine PUGNET
  • Serge BRISSET
  • Sophie SIMMONET
  • Pierre MULTIER
  • Evelyne COGNET
  • Gérard GUSTAVE
  • Geneviève OUVRARD-HEFELE
  • Didier BERTET
  • Angélique BLANC
Participation au scrutin Barzan
Taux de participation 74,24%
Taux d'abstention 25,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 294

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Barzan - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Robert MAIGRE
Robert MAIGRE (Ballotage) STABILITÉ ET RENOUVEAU 		141 47,96%
Christine PUGNET
Christine PUGNET (Ballotage) NOTRE VILLAGE, ENSEMBLE 		89 30,27%
Serge BRISSET
Serge BRISSET (Ballotage) ENGAGÉS POUR UN AVENIR COMMUN ! 		64 21,77%
Participation au scrutin Barzan
Taux de participation 74,24%
Taux d'abstention 25,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 294

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