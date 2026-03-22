Résultat municipale 2026 à Barzan (17120) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Barzan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Barzan, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Barzan [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert MAIGRE (2 élus) STABILITÉ ET RENOUVEAU
|147
|50,00%
|
|Christine PUGNET (9 élus) ENSEMBLE, ENGAGÉS
|147
|50,00%
|
|Participation au scrutin
|Barzan
|Taux de participation
|74,24%
|Taux d'abstention
|25,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|294
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Barzan - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Robert MAIGRE (Ballotage) STABILITÉ ET RENOUVEAU
|141
|47,96%
|Christine PUGNET (Ballotage) NOTRE VILLAGE, ENSEMBLE
|89
|30,27%
|Serge BRISSET (Ballotage) ENGAGÉS POUR UN AVENIR COMMUN !
|64
|21,77%
|Participation au scrutin
|Barzan
|Taux de participation
|74,24%
|Taux d'abstention
|25,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|294
Election municipale 2026 à Barzan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Barzan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Barzan.
L'actu des élections municipales 2026 à Barzan
18:33 - À Barzan, les élections d'il y a deux ans en faveur de le centre
À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Barzan avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 43,00% des votes. Pascal Markowsky (Rassemblement National) avait par la suite gagné le premier tour des élections législatives à Barzan une vingtaine de jours plus tard avec 49,62%. Danièle Desselles (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 23,11%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Pascal Markowsky culminant à 57,55% des votes dans la localité. Le contexte politique de Barzan a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un secteur difficile à classer, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Les résultats de la dernière municipale à Barzan
À Barzan, à l'occasion des municipales il y a six ans, les résultats ont offert un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Dans la localité, le vote s'est déroulé par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée, donnant ainsi aux votants la liberté de retenir plusieurs candidats. Dès le premier tour, 10 conseillers ont par ailleurs été élus. Serge Brisset a recueilli le plus de votes avec 55,30% des suffrages, devançant Christophe Courraud qui a rassemblé 123 votes (54,42%). Un second tour a ensuite été organisé avec 12 candidats en lice. Lors de ce second tour, Christian Renoulleau a recueilli 52,79% des votes, devant Nathalie Monel avec 93 votants (47,20%). Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Pour l'élection 2026 à Barzan, ces équilibres individuels si spécifiques aux communes rurales vont encore compter. À la suite d' une refonte du mode d'élection, il convient néanmoins de préciser que la formation d'une liste est requise, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants, supprimant dorénavant les candidatures isolées.
13:58 - Un duel pour le 2e tour des municipales de Barzan
D'après la liste des candidats pour le deuxième tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin continue donc ce dimanche, avec Christine Pugnet sous l'étiquette DIV et Robert Maigre sous l'étiquette DIV. Il faut rappeler le retrait de Serge Brisset, qui pouvait pourtant se présenter après un score initial suffisant. Pour choisir, les citoyens de la ville pourront se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Barzan.
11:59 - Un premier constat à Barzan avec les résultats du 1er tour
A l'ouverture de l'élection municipale à Barzan, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin s'est soldé par une participation de 74,24 % localement. Au terme de ce vote, c'est Robert Maigre qui a pris la tête en récoltant 47,96 % des bulletins valides. Ensuite, Christine Pugnet a pris la position de dauphine avec 30,27 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Serge Brisset est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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