Résultat municipale 2026 à Bas-en-Basset (43210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bas-en-Basset a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bas-en-Basset, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bas-en-Basset [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi DEFOURS
Rémi DEFOURS (24 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR BAS-EN-BASSET 		1 514 74,25%
  • Rémi DEFOURS
  • Dominique DUPUY
  • Franck BARDEL
  • Catherine CHABRIER
  • Gérard GALLOT-PERRIN
  • Martine CABATON
  • Pascal GRANGER
  • Arlette DORDIVAL CHAPUIS
  • Jean-Rémi DAVID
  • Gisèle MICHALON
  • Jean-Michel ROCHE
  • Nadine PAQUET
  • Patrick CHAPUY
  • Brigitte GUERIN
  • David PEYRE
  • Nicole CHAPELON
  • Jérémy DALL'ASEN
  • Émeline PERRIN PEREZ
  • René VIGOUROUX
  • Virgine BEAU
  • Daniel DESHORS
  • Arlette PRADIER
  • Jean-Pierre CIZERON
  • Anne-Marie SARENI
Paul BOURGIN-BAREL
Paul BOURGIN-BAREL (3 élus) AGISSONS ENSEMBLE POUR BAS 		525 25,75%
  • Paul BOURGIN-BAREL
  • Patricia GIRE
  • Roland IBANEZ
Participation au scrutin Bas-en-Basset
Taux de participation 58,69%
Taux d'abstention 41,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 2 182

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Bas-en-Basset - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémi DEFOURS
Rémi DEFOURS (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR BAS-EN-BASSET 		1 168 49,26%
Nicolas BARTHELEMY
Nicolas BARTHELEMY (Ballotage) CŒUR BASSOIS 		684 28,85%
Paul BOURGIN-BAREL
Paul BOURGIN-BAREL (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR BAS 		519 21,89%
Participation au scrutin Bas-en-Basset
Taux de participation 65,97%
Taux d'abstention 34,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Nombre de votants 2 452

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