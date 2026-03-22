Résultat municipale 2026 à Bas-en-Basset (43210) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bas-en-Basset a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bas-en-Basset, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bas-en-Basset [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi DEFOURS (24 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR BAS-EN-BASSET
|1 514
|74,25%
|
|Paul BOURGIN-BAREL (3 élus) AGISSONS ENSEMBLE POUR BAS
|525
|25,75%
|
|Participation au scrutin
|Bas-en-Basset
|Taux de participation
|58,69%
|Taux d'abstention
|41,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|2 182
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bas-en-Basset - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémi DEFOURS (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR BAS-EN-BASSET
|1 168
|49,26%
|Nicolas BARTHELEMY (Ballotage) CŒUR BASSOIS
|684
|28,85%
|Paul BOURGIN-BAREL (Ballotage) AGISSONS ENSEMBLE POUR BAS
|519
|21,89%
|Participation au scrutin
|Bas-en-Basset
|Taux de participation
|65,97%
|Taux d'abstention
|34,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Nombre de votants
|2 452
Election municipale 2026 à Bas-en-Basset [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bas-en-Basset sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bas-en-Basset.
L'actu des élections municipales 2026 à Bas-en-Basset
18:39 - L'année de la dissolution, comment Bas-en-Basset a-t-elle voté ?
La physionomie politique de Bas-en-Basset a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste. Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Bas-en-Basset avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 48,13% des inscrits. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Alexandre Heuzey (Rassemblement National) aux avants-postes avec 41,92% au premier tour, devant Laurent Wauquiez (Les Républicains) avec 34,06%. Mais c'est pourtant Laurent Wauquiez (Les Républicains) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 53,78% des suffrages exprimés.
15:57 - Un résultat très clair aux municipales de 2020 à Bas-en-Basset
Les dynamiques politiques locales sont aujourd'hui encore déterminées par le résultat des dernières élections en date à Bas-en-Basset. Au soir du premier scrutin à l'époque, Guy Jolivet (Divers droite) a terminé en tête en rassemblant 44,68% des voix. Deuxième, Christine Fournier-Chollet (Divers gauche) a obtenu 27,74% des voix. Paul Bourgin-Barel (Les Républicains) était à la troisième place, rassemblant 27,57% des électeurs. Une différence conséquente. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Guy Jolivet l'a finalement emporté avec 925 suffrages (54,22%), face à Paul Bourgin-Barel qui a obtenu 23,27% des électeurs et Christine Fournier-Chollet obtenant 22,50% des bulletins. La mainmise de la liste 'Bien vivre à bas' s'est intensifiée pour déboucher sur un triomphe éclatant et sans équivoque. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement tiré parti du report de votes des listes éliminées, récupérant 139 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette élection de 2026 à Bas-en-Basset, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le camp des vaincus a la lourde tâche d'obtenir un plus grand nombre de voix aujourd'hui, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le schéma gagnant.
13:58 - Les votants de Bas-en-Basset doivent trancher entre 2 listes
Comme l'indique la liste des candidats au second tour rendue publique cette semaine par le ministère de l'Intérieur, Rémi Defours avec la liste "Un Nouvel Élan Pour Bas-En-Basset" (LDVD) et Paul Bourgin-Barel, à la tête de "Agissons Ensemble Pour Bas" (LDVD) sont donc alignés ce dimanche pour ce deuxième passage aux urnes. En dépit d'un score supérieur à 10 %, Nicolas Barthelemy a opté pour ne pas se lancer à cette élection finale. Les 3 717 électeurs figurant sur les listes électorales de la commune sont en mesure de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de Bas-en-Basset, pour se prononcer.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Bas-en-Basset la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Bas-en-Basset ont vu Rémi Defours (Divers droite) prendre la première place dimanche dernier avec 49,26 % des voix. Dans son sillage, Nicolas Barthelemy (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 28,85 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Paul Bourgin-Barel (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Bas-en-Basset, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 34,03 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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