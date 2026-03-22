Résultat municipale 2026 à Bassan (34290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bassan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bassan, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bassan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel SANCHEZ
Michel SANCHEZ (14 élus) BASSAN NOTRE PASSION COMMUNE 		574 42,42%
  • Michel SANCHEZ
  • Genevieve CAUSSIDERY
  • Vincent CANALS
  • Christine PUECH
  • Christian CASSAN
  • Sabine RATIÉ
  • Christophe VIDAL
  • Marie-Agnès SCHERRER
  • Thomas PEIXOTO
  • Nathalie CERVERA
  • Philippe BERTRAND
  • Sylvie FITOUSSI
  • Jean-Paul AUCOUTURIER
  • Solange MOLES
Johan MOUISSON
Johan MOUISSON (4 élus) AGIR POUR BASSAN 		524 38,73%
  • Johan MOUISSON
  • Armelle JULIEN
  • Mathieu LABORDE
  • Delphine GENEREUX
Olivier STROOBANTS
Olivier STROOBANTS (1 élu) UN NOUVEL ÉLAN POUR BASSAN 		255 18,85%
  • Olivier STROOBANTS
Participation au scrutin Bassan
Taux de participation 66,60%
Taux d'abstention 33,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 1 370

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Bassan - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel SANCHEZ
Michel SANCHEZ (Ballotage) BASSAN NOTRE PASSION COMMUNE 		521 38,97%
Johan MOUISSON
Johan MOUISSON (Ballotage) AGIR POUR BASSAN 		456 34,11%
Olivier STROOBANTS
Olivier STROOBANTS (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR BASSAN 		360 26,93%
Participation au scrutin Bassan
Taux de participation 65,84%
Taux d'abstention 34,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 1 355

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