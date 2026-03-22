Résultat municipale 2026 à Bassan (34290) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bassan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bassan, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bassan [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel SANCHEZ (14 élus) BASSAN NOTRE PASSION COMMUNE
|574
|42,42%
|
|Johan MOUISSON (4 élus) AGIR POUR BASSAN
|524
|38,73%
|
|Olivier STROOBANTS (1 élu) UN NOUVEL ÉLAN POUR BASSAN
|255
|18,85%
|
|Participation au scrutin
|Bassan
|Taux de participation
|66,60%
|Taux d'abstention
|33,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,66%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|1 370
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bassan - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel SANCHEZ (Ballotage) BASSAN NOTRE PASSION COMMUNE
|521
|38,97%
|Johan MOUISSON (Ballotage) AGIR POUR BASSAN
|456
|34,11%
|Olivier STROOBANTS (Ballotage) UN NOUVEL ÉLAN POUR BASSAN
|360
|26,93%
|Participation au scrutin
|Bassan
|Taux de participation
|65,84%
|Taux d'abstention
|34,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,74%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|1 355
Election municipale 2026 à Bassan [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bassan sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bassan.
L'actu des élections municipales 2026 à Bassan
18:38 - En marge de la dissolution, comment Bassan a-t-elle voté ?
Au printemps 2024, les élections législatives à Bassan avaient favorisé Julien Gabarron (Rassemblement National) avec 45,98% au premier tour, devant Emmanuelle Ménard (Divers droite) avec 27,50%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julien Gabarron culminant à 53,32% des votes sur place. Lors du scrutin européen en amont, les citoyens de Bassan avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 49,77% des votes. La situation politique de Bassan a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Bassan
À Bassan, les résultats des élections municipales précédentes ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour, Alain Biola a coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 73,15% des bulletins. Sur la seconde marche, Vincent Argentieri a capté 26,84% des votes. Ce succès d'emblée de Alain Biola a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Bassan, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition au vu de cette victoire écrasante, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour des élections de Bassan
Les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans les bureaux de vote, les bulletins de Johan Mouisson avec la liste "Agir Pour Bassan", Michel Sanchez et sa liste "Bassan Notre Passion Commune" et Olivier Stroobants, à la tête de "Un Nouvel Élan Pour Bassan", d'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les candidatures au second tour cette semaine. Les 2 bureaux de vote de la ville de Bassan seront ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux habitants de décider.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Bassan pour ce 2e tour des élections ?
Il y a une semaine à Bassan, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 34,16 %, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Michel Sanchez qui a pris l'avantage en s'adjugeant 38,97 % des voix. À sa suite, Johan Mouisson s'est classé deuxième avec 34,11 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Olivier Stroobants est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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