Résultat municipale 2026 à Basse-Goulaine (44115) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Basse-Goulaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Basse-Goulaine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Basse-Goulaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain VEY
Alain VEY (26 élus) Basse-Goulaine, Moderne et Humaine 		3 773 78,13%
  • Alain VEY
  • Véronique GIRAUDET
  • Christian DEBORD
  • Sandrine AMICHOT
  • Jacques LARRIGNON
  • Corinne TIROUFLET
  • Philippe BIROT
  • Sylvie HARY
  • Matthieu HYBERT
  • Gaëlle LECOQ
  • Stéphane BERNARD
  • Nathalie GIRAUD
  • Franck COSNEFROY
  • Jennifer COLA
  • Philippe LE VERGE
  • Christine CAUCHON
  • Jacky CORDUAN
  • Thais CURSAZ
  • Olivier SOURICE
  • Fanny BÉASSE
  • Jean-Paul BERTHOMÉ
  • Constanza TORO LYNG
  • Rémi LELEU
  • Cécile LE LABOURIER
  • Jacques LE PAIH
  • Pascale XAVIER-CATURRA
Claudine JOUAN
Claudine JOUAN (3 élus) BASSE GOULAINE VIVANTE ET SOLIDAIRE 		1 056 21,87%
  • Claudine JOUAN
  • Louis LAPPREND
  • Blandine LACROIX
Participation au scrutin Basse-Goulaine
Taux de participation 63,57%
Taux d'abstention 36,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75%
Nombre de votants 4 922

Source : ministère de l’Intérieur

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