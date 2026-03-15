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19:18 - Élections municipales à Basse-Goulaine : un éclairage démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Basse-Goulaine regorge de diversité et d'activités. Avec ses 32,39% de cadres pour 9 617 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Avec 823 entreprises, Basse-Goulaine est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 18,06% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 7,87% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 252 personnes favorise une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 49 218 €/an, la commune ambitionne un avenir prospère. À Basse-Goulaine, les intérêts locaux, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Basse-Goulaine ? Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des élections municipales à Basse-Goulaine il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 13,40% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 23,69% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 8,83% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Basse-Goulaine comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 19,76% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 21,89% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 23,94% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Basse-Goulaine au crible Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 3 216 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Basse-Goulaine, ce qui donnait un taux de participation de 42,62 %, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que sévissait la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été rapporté à 82,31 %. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les législatives de 2022 et 2024 constituent une base de comparaison tout à fait pertinente. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 54,59 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation se réhausser très nettement à 78,84 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 61,11 % des électeurs locaux. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres dessinent le portrait d'une commune soucieuse de voter face aux moyennes nationales. En ce jour de municipales à Basse-Goulaine, cette réalité sera en tout cas scrutée.

15:59 - Basse-Goulaine classée à droite lors des derniers scrutins Les législatives à Basse-Goulaine du printemps 2024, plaçaient Sophie Errante (Ensemble !) à l'avant de la course avec 37,50% au premier tour, devant Maxime Viancin (Union de la gauche) avec 26,27%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sophie Errante culminant à 49,43% des suffrages exprimés localement. Les Européennes près d'un mois plus tôt à Basse-Goulaine avaient cette fois vu s'imposer la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,99%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 20,17% des voix. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Basse-Goulaine restait à l'époque une terre marquée par le macronisme, sans revirement par rapport à 2022.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Basse-Goulaine : ce qu'il faut retenir Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Basse-Goulaine privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (38,32%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 17,66%. Le duel final se soldait finalement par un score de 76,31% pour Emmanuel Macron, contre 23,69% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Basse-Goulaine plébiscitaient Sophie Errante (Ensemble !) avec 37,59% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,15%. Cette physionomie politique de Basse-Goulaine révèle donc un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Et si l'élection à Basse-Goulaine se jouait sur la fiscalité ? Côté fiscalité de Basse-Goulaine, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 991 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 1 128 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 31,21 % en 2024 (contre près de 17,34 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 119 290 € en 2024. Un apport qui est loin des 3,10098 millions d'euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 17,53 %. Cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Basse-Goulaine L'étude des résultats des municipales de 2020 à Basse-Goulaine est particulièrement éclairante. Au soir du premier tour à l'époque, Alain Vey (Divers droite) a surclassé ses rivaux en récoltant 2 462 soutiens (78,18%). Deuxième, Michel Aubé (Divers gauche) a recueilli 687 bulletins valides (21,81%). Cette victoire écrasante a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Basse-Goulaine, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Pour remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront démultiplier le score obtenu, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.