Résultat de l'élection municipale 2026 à Basse-Pointe : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Basse-Pointe

Tête de listeListe
Marie Thérèse Casimirius
Marie Thérèse Casimirius Divers
DYNAMIQUE POINTOISE
  • Marie Thérèse Casimirius
  • Jean-Jacques Linval
  • Marie Mickaëlle Monar
  • Alan Adequin
  • Danielle Tonnel
  • Philippe Truca
  • Marie-Josée Bredas
  • Steve Lebielle
  • Marie-Claude Techy
  • Alain Moutaï
  • Suzie Valerius
  • Guillaume Nestoret
  • Thérèse Louis
  • Félix Alamelu
  • Catherine Trepon
  • Phalière Lebielle
  • Julie Vitulin
  • Frédéric Bussant
  • Denise Blaise
  • Claude Bonvel
  • Anny Hoppeley
  • Georges Aïnama
  • Honorine Marel
  • Grégory Demoniere
  • Paule Jean-Zephirin
Kévin Capron
Kévin Capron Divers
SYNERGIE POINTOISE
  • Kévin Capron
  • Viviane Tonli
  • Didier Geroffroy
  • Melinda Zamon
  • Edouard Galva
  • Céline Edjam
  • Fabrice Sainte-Rose
  • Cindy Jiout
  • Christopher Surbon
  • Francine Thomas
  • Marc Velayoudon
  • Vanessa Marcy
  • Ladislas Dit Dominique Demoniere
  • Mélissa Grandson
  • Patrick Pennont
  • Stéphanie Demoniere
  • Joël Peronet
  • Monerva Zamon
  • Jean-Elie Moutoussamy
  • Fabiola Grandson
  • David Daphne
  • Eugénie Petila
  • Reny Granvisir

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Thérèse Casimirius
Marie-Thérèse Casimirius (18 élus) Dynamique pointoise 		1 214 57,18%
  • Marie-Thérèse Casimirius
  • Didier Jean-Luc Sooprayen
  • Danielle Tonnel
  • Philippe Truca
  • Céline Gilberte Allemele
  • Alain Moutai
  • Anselme Marie-Claude Techy
  • Jean-Jacques Linval
  • Gabriel Josette Mambert
  • Félix Albert Alamelu
  • Suzie Valerius
  • Claude Bonvel
  • Julie Marie-Alfrède Vitulin
  • Phaliere Wenceslas Lebielle
  • Thérèse Louis
  • Barnabé Georges Ainama
  • Paterne Anny Hoppeley
  • Laurent Cesarine
Edithe Velayoudon
Edithe Velayoudon (4 élus) Basse-pointe unie pour la reconstruction 		717 33,77%
  • Edithe Velayoudon
  • Willy Louisin
  • Danielle Mormin
  • Guy Pavilla
Didier Golvet
Didier Golvet (1 élu) Lyannaj pointois 		192 9,04%
  • Didier Golvet
Participation au scrutin Basse-Pointe
Taux de participation 63,20%
Taux d'abstention 36,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 178

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Urbain-Thérèse Casimirius
Marie-Urbain-Thérèse Casimirius (22 élus) Dynamique pointoise 		1 498 60,47%
  • Marie-Urbain-Thérèse Casimirius
  • Jean-Luc Sooprayen
  • Marie-Agnes Regina
  • Toussaint-Hubert Casimirius
  • Danielle Tonnel
  • Philippe Truca
  • Nelly Saxemard
  • Didier Golvet
  • Patricia Ma
  • Daniel Romud
  • Yannick Felix
  • Mathurin Noteuil
  • Marie-Andree Taye
  • Phaliere Lebielle
  • Aline Marimoutou
  • Cesaire Pavilla
  • Chantal Japel
  • Alain Moutai
  • Anny Hoppeley
  • Joseph Vitulin
  • Rita Patron
  • Claude Bonvel
André Charpentier
André Charpentier (5 élus) Mouvement pour le progres democratique et social de basse-pointe 		979 39,52%
  • André Charpentier
  • Manotte Louison
  • Willy Louisin
  • Alberte Patron
  • André Suedile
Participation au scrutin Basse-Pointe
Taux de participation 73,49%
Taux d'abstention 26,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,92%
Nombre de votants 2 578

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