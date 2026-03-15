Résultat de l'élection municipale 2026 à Basse-Pointe : les infos en direct

Programme de Marie Thérèse Casimirius à Basse-Pointe (DYNAMIQUE POINTOISE)

Engagements et valeurs

Le texte met en avant les engagements de l'auteur envers la commune de Basse-Pointe, soulignant des valeurs telles que la transparence, le respect et la solidarité. L'auteur se positionne comme une voix pour les habitants, affirmant son dévouement à la communauté. Ces engagements sont présentés comme des actions concrètes visant à améliorer la vie des Pointoises et des Pointois.

Défis et sécurité

Les défis auxquels fait face la commune, notamment les risques cycloniques et sanitaires, sont abordés avec une volonté d'anticipation. L'auteur évoque la nécessité de garantir la sécurité et le bien-être des habitants face à ces enjeux. La création d'un aérodrome est mentionnée comme une réponse à ces défis, soulignant l'importance de l'anticipation dans la gestion des risques.

Culture et identité

L'auteur insiste sur l'importance de préserver la richesse culturelle de Basse-Pointe tout en l'ouvrant à la modernité. Il s'agit de répondre aux attentes des habitants tout en respectant leurs croyances et appartenances. La diversité culturelle est présentée comme un atout pour renforcer l'identité de la commune et attirer les visiteurs.

Objectifs municipaux

Les objectifs de l'action municipale sont clairement énoncés, incluant la recherche d'équilibre financier et de partenariats durables. L'auteur se fixe comme mission d'améliorer le service public et de donner du sens à son engagement. Cette détermination est présentée comme une volonté de faire rayonner Basse-Pointe et de mobiliser les forces pour un avenir meilleur.