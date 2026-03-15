Résultat de l'élection municipale 2026 à Basse-Pointe : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Basse-Pointe [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Basse-Pointe sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Basse-Pointe.
L'actu des élections municipales 2026 à Basse-Pointe
13:45 - Les contribuables de Basse-Pointe se prononceront-ils sur la fiscalité ?
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Basse-Pointe, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 22,03 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 90 500 euros. Une somme loin des 406 500 euros engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Basse-Pointe atteint désormais un peu plus de 52,44 % en 2024 (contre 32,95 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Basse-Pointe a représenté environ 618 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 476 € quatre ans auparavant.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Basse-Pointe ?
Les forces politiques en présence demeurent influencées par le verdict des dernières élections municipales en date à Basse-Pointe. À l'issue du premier passage aux urnes, Marie-Thérèse Casimirius a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 1 214 soutiens (57,18%). Sur la seconde marche, Edithe Velayoudon a rassemblé 717 suffrages en sa faveur (33,77%). La troisième place est revenue à Didier Golvet, obtenant 9,04% des suffrages. Cette victoire sans appel a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Basse-Pointe, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferment les 4 bureaux de vote à Basse-Pointe ?
Les 4 bureaux de vote de la localité de Basse-Pointe ferment à 18 h en prévision du dépouillement. Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs de Basse-Pointe sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Lors des élections municipales précédentes, le deuxième tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue en raison du covid. Il avait été reporté de trois mois. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Basse-Pointe
|Tête de listeListe
|
Marie Thérèse Casimirius
Divers
DYNAMIQUE POINTOISE
|
|
Kévin Capron
Divers
SYNERGIE POINTOISE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Thérèse Casimirius (18 élus) Dynamique pointoise
|1 214
|57,18%
|
|Edithe Velayoudon (4 élus) Basse-pointe unie pour la reconstruction
|717
|33,77%
|
|Didier Golvet (1 élu) Lyannaj pointois
|192
|9,04%
|
|Participation au scrutin
|Basse-Pointe
|Taux de participation
|63,20%
|Taux d'abstention
|36,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 178
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Urbain-Thérèse Casimirius (22 élus) Dynamique pointoise
|1 498
|60,47%
|
|André Charpentier (5 élus) Mouvement pour le progres democratique et social de basse-pointe
|979
|39,52%
|
|Participation au scrutin
|Basse-Pointe
|Taux de participation
|73,49%
|Taux d'abstention
|26,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,92%
|Nombre de votants
|2 578
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