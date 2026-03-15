Résultat municipale 2026 à Basse-Pointe (97218) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Basse-Pointe a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Basse-Pointe, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Basse-Pointe [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie Thérèse CASIMIRIUS
Marie Thérèse CASIMIRIUS (18 élus) DYNAMIQUE POINTOISE 		1 054 51,41%
  • Marie Thérèse CASIMIRIUS
  • Jean-Jacques LINVAL
  • Marie Mickaëlle MONAR
  • Alan ADEQUIN
  • Danielle TONNEL
  • Philippe TRUCA
  • Marie-Josée BREDAS
  • Steve LEBIELLE
  • Marie-Claude TECHY
  • Alain MOUTAÏ
  • Suzie VALERIUS
  • Guillaume NESTORET
  • Thérèse LOUIS
  • Félix ALAMELU
  • Catherine TREPON
  • Phalière LEBIELLE
  • Julie VITULIN
  • Frédéric BUSSANT
Kévin CAPRON
Kévin CAPRON (5 élus) SYNERGIE POINTOISE 		996 48,59%
  • Kévin CAPRON
  • Viviane TONLI
  • Didier GEROFFROY
  • Melinda ZAMON
  • Edouard GALVA
Participation au scrutin Basse-Pointe
Taux de participation 66,04%
Taux d'abstention 33,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Nombre de votants 2 133

Source : ministère de l’Intérieur

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