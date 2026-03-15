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19:21 - Basse-Pointe : démographie et socio-économie impactent les municipales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Basse-Pointe comme dans toute la France. Avec ses 2 810 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 156 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (46,25%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 19,51% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1 968 € par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,36%, révélant une situation économique tendue. Basse-Pointe incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Rassemblement national à Basse-Pointe : les chiffres récents Le RN était absent au moment de la dernière élection municipale à Basse-Pointe en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen récoltait 21,14% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 68,72% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 3,57% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Basse-Pointe comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 20,33% aux élections européennes de juin 2024. Le RN était relégué loin derrière à ce stade.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Basse-Pointe ? Dans le cadre de la municipale à Basse-Pointe, la mobilisation jouera un rôle déterminant sur les résultats. La mobilisation s'élevait à 63,20 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau exceptionnel face aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que le rendez-vous se tenait dans un contexte de pandémie de Covid-19. Avec les présidentielles, les élections municipales demeurent en effet le scrutin où les Français votent le plus massivement pour élire leur maire et leur président. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 35,91 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 12,61 % des électeurs (soit environ 392 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 27,41 %, bien au-delà des 15,81 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres semblent constituer une zone assez peu mobilisée par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quel verdict à Basse-Pointe ? La physionomie politique de Basse-Pointe a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un secteur difficile à classer, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une ville plutôt portée vers la gauche. Le rendez-vous des Européennes 2024 à Basse-Pointe avait en effet vu la victoire locale de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (32,14%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait recueilli 21,98% des suffrages. Lors du scrutin législatif près d'un mois plus tard, les votants de Basse-Pointe soutenaient en priorité Alexandre Ventadour (Divers gauche) avec 37,37% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Marcellin Nadeau (Régionaliste) jusqu'à la première place avec 78,79%.

14:57 - À Basse-Pointe, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Basse-Pointe portaient leur choix sur Justin Pamphile (Régionaliste) avec 61,13% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Marcellin Nadeau (Régionaliste), vainqueur dans la commune avec 100,00%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Basse-Pointe quelques semaines plus tôt était marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 48,93% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 21,14%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,72% pour Marine Le Pen, contre 31,28% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Les contribuables de Basse-Pointe se prononceront-ils sur la fiscalité ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Basse-Pointe, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 22,03 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 90 500 euros. Une somme loin des 406 500 euros engrangés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Basse-Pointe atteint désormais un peu plus de 52,44 % en 2024 (contre 32,95 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Basse-Pointe a représenté environ 618 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 476 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Basse-Pointe ? Les forces politiques en présence demeurent influencées par le verdict des dernières élections municipales en date à Basse-Pointe. À l'issue du premier passage aux urnes, Marie-Thérèse Casimirius a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 1 214 soutiens (57,18%). Sur la seconde marche, Edithe Velayoudon a rassemblé 717 suffrages en sa faveur (33,77%). La troisième place est revenue à Didier Golvet, obtenant 9,04% des suffrages. Cette victoire sans appel a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Basse-Pointe, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.