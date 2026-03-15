Résultat de l'élection municipale 2026 à Basse-Terre : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Basse-Terre [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Basse-Terre sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Basse-Terre.
L'actu des élections municipales 2026 à Basse-Terre
12:05 - Elections à Basse-Terre : les horaires des 13 bureaux de vote
Les élections municipales de 2026 doivent permettre aux habitants de Basse-Terre de renouveler leur conseil municipal et d'élire leur maire. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de l'agglomération. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche est mise à disposition ci-dessous. Les 13 bureaux de vote de l'agglomération de Basse-Terre sont ouverts jusqu'à 18 h pour accueillir les électeurs. La diffusion des résultats du premier tour à Basse-Terre commencera sur cette page à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Basse-Terre
|Tête de listeListe
|
André Atallah
Liste du Parti socialiste
CONTINUONS A RÉUSSIR BASSE-TERRE
|
|
Joël Lobeau
Liste divers gauche
AGIR POUR BASSE-TERRE
|
|
Yanetti Paisley
Liste de La France insoumise
FAIRE DU MIEUX POUR BASSE-TERRE
|
|
Teddy Saint-Julien
Liste Divers
Bastè Ayen Dot
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Atallah (26 élus) Reb@tir ensemble basse-terre
|2 588
|54,25%
|
|Marie-Luce Penchard (7 élus) Basse-terre en confiance
|2 182
|45,74%
|
|Participation au scrutin
|Basse-Terre
|Taux de participation
|54,05%
|Taux d'abstention
|45,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 036
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Atallah Reb@tir ensemble basse-terre
|1 170
|32,66%
|Marie-Luce Penchard Basse-terre en confiance
|1 124
|31,37%
|Brigitte Rodes Basse-terre bien vivre ensemble (b.b.vi.e)
|594
|16,58%
|Sonia Petro Choisir le renouveau pour basse-terre
|544
|15,18%
|Henriette Solignac Alternative pour basse-terre
|150
|4,18%
|Participation au scrutin
|Basse-Terre
|Taux de participation
|41,22%
|Taux d'abstention
|58,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 833
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lucette Michaux-Chevry (27 élus) Experience et solidarite au service des basse-terriens
|3 198
|56,36%
|
|André Atallah (4 élus) Batir
|1 395
|24,58%
|
|Guy Georges (1 élu) Alternance citoyenne de basse-terre
|545
|9,60%
|
|Roland Ezelin (1 élu) Baste ansanm ansanm
|536
|9,44%
|
|Participation au scrutin
|Basse-Terre
|Taux de participation
|60,69%
|Taux d'abstention
|39,31%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,10%
|Nombre de votants
|5 979
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