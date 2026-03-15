Résultat de l'élection municipale 2026 à Basse-Terre : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Basse-Terre

Tête de listeListe
André Atallah
André Atallah Liste du Parti socialiste
CONTINUONS A RÉUSSIR BASSE-TERRE
  • André Atallah
  • Brigitte Rodes
  • Bernard Guillaume
  • Julie Otto
  • Jean Francois Issa
  • Jénia Lacroix
  • Alex Grégoire Boyau
  • Maddly Marcel Monlouis
  • Alex Alain Ruart Alex Alain
  • Maguy Denise Marie Lysimaque
  • Pierre Charlemagne Carrière
  • Marie-Louise Epiphanie Jérémie
  • Joël Jeannette
  • Léna Rose Joseph Lestin
  • Patrice Tabar
  • Alicia Pellerin
  • Jocelyn François Mirre
  • Betty Ramassamy
  • Franck Emile Perain
  • Nicole Rodes
  • Harold Farial
  • Johanna Ousselin
  • Didier Marcel
  • Cécilia Andrée Julie Bouchaut
  • Luvio Regent
  • Sofia Boubekeur
  • Fred Bidelogne
  • Danielle Manotte
  • Luidji Geoffroy
Joël Lobeau
Joël Lobeau Liste divers gauche
AGIR POUR BASSE-TERRE
  • Joël Lobeau
  • Nathalie Eddo
  • Jean-Marie Musquet
  • Marie Lucile Simone Alexandre
  • Jean-Charles Ancette
  • Liliane Herrero-Laquitaine
  • Ludovic Gérard Aubert
  • Victoria Salino épouse Cherdieu
  • Alain Malespine
  • Franciane Emilie Gauthierot
  • David Francois Fidel Huc
  • Claire Lacroix
  • Marvin Lionel Babin
  • Ketty Desfontaines- Monfort
  • André Nadal
  • Georgette Andrew
  • Jean Jacques Pentier
  • Diana Redjdal
  • Meddy Fidinde
  • Chadly-Cloé Schimith-Nicolas
  • Pascal Willy Guillaume
  • Dina Romain
  • Eric Lacroix
  • Elisabeth Moussignac
  • Clement Arnaud Bervin
  • Marie Florent
  • Esnard Regent
  • Esthere Labourg
  • Rodrigue Raymnd Nolard
  • Jessica Stéphanie Noel
  • David Castorix
Yanetti Paisley
Yanetti Paisley Liste de La France insoumise
FAIRE DU MIEUX POUR BASSE-TERRE
  • Yanetti Paisley
  • Roland Gendrey
  • Stéphanie Valton
  • Frantz Durizot
  • Nora Delannay
  • Jean-Claude Debasque
  • Marie-Line Feltre
  • Patrick Bazile
  • Fabienne Baltyde
  • Bernard Judith
  • Jessie Moutoussamy
  • Jean-Marie Delannay
  • Christi Bercier
  • Frédérick Casi
  • Tatiana Charles
  • Gary Galipo
  • Jeanne Paul-Louis
  • Dominique Ancete-Philippe-Guillod
  • Francette Claudine Michel
  • Patrick Garnier
  • Marie-France Tinedor
  • Fred Boisdur
  • Véronique Cator
  • Daniel Regent
  • Manilna Paisley
  • Claude Romain
  • Kelly Valton
  • Jean Abenzoar-Caroupin
  • Marie-Claude Perrier Charidine
  • Fabrice Monza
  • Malika Minatchy
Teddy Saint-Julien
Teddy Saint-Julien Liste Divers
Bastè Ayen Dot
  • Teddy Saint-Julien
  • Valérie Gibiat
  • Cedric Renia
  • Mélissandre Davio Carene
  • Régis Renier
  • Stéphanie Melissa Adimoulon
  • Clément Blanchet
  • Victoire Carene
  • Baptiste Fétama
  • Sharlène Dumoulin
  • Robin Razafimihery
  • Jade Clodine Florent
  • Miguel Isaac
  • Isabelle Fetama
  • Julien David
  • Axelle Montanvert
  • Harold Tabar
  • Mellaurane Clodine Florent
  • Tadealic Judith
  • Patricia Pelmar
  • Sebastien Loupadiere
  • Cyndia Serin
  • Haïley Angoston
  • Mélika Bolo
  • Dominique Tripier
  • Tricia Fety
  • Christopher Antoine
  • Johana Achille
  • Anthony Colot
  • Anémone Musquet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
André Atallah
André Atallah (26 élus) Reb@tir ensemble basse-terre 		2 588 54,25%
  • André Atallah
  • Maryvonne Richard
  • Alex Ruart
  • Sonia Petro
  • Alex Boyau
  • Brigitte Rodes
  • Bernard Guillaume
  • Yanetti Paisley
  • Roland Gendrey
  • Julie Otto
  • Pierre Carriere
  • Jénia Lacroix
  • Harold Farial
  • Maddly Monlouis
  • Patrice Tabar
  • Gladys Linon
  • Jean, Francois Issa
  • Murielle Rene-Gabriel
  • Jocelyn Mirre
  • Maguy Lysimaque
  • Didier Marcel
  • Léna Lestin
  • Luidji Geoffroy
  • Liliane Laquitaine
  • Franck Perain
  • Marie-Louise Jeremie
Marie-Luce Penchard
Marie-Luce Penchard (7 élus) Basse-terre en confiance 		2 182 45,74%
  • Marie-Luce Penchard
  • Robert Procida
  • Myriam Guillaume
  • Jean François Broliron
  • Dunia Monge
  • Willy Salzedo
  • Franciane Gauthierot
Participation au scrutin Basse-Terre
Taux de participation 54,05%
Taux d'abstention 45,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 036

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Atallah
André Atallah Reb@tir ensemble basse-terre 		1 170 32,66%
Marie-Luce Penchard
Marie-Luce Penchard Basse-terre en confiance 		1 124 31,37%
Brigitte Rodes
Brigitte Rodes Basse-terre bien vivre ensemble (b.b.vi.e) 		594 16,58%
Sonia Petro
Sonia Petro Choisir le renouveau pour basse-terre 		544 15,18%
Henriette Solignac
Henriette Solignac Alternative pour basse-terre 		150 4,18%
Participation au scrutin Basse-Terre
Taux de participation 41,22%
Taux d'abstention 58,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 833

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lucette Michaux-Chevry
Lucette Michaux-Chevry (27 élus) Experience et solidarite au service des basse-terriens 		3 198 56,36%
  • Lucette Michaux-Chevry
  • Frantz Darlis
  • Marie-Luce Penchard
  • Max Bouchaut
  • Sonia Petro
  • René Monrose
  • Yolande Modeste
  • Alfred Vermot De Boisrolin
  • Annette Fontaine
  • Félix Coriolan
  • Franciane Gauthierot
  • Fred Edouard
  • Myriam Guillaume
  • Jean Boughougal
  • Célia Cabarrus
  • Jean-Pierre Batchila
  • Ketty Desfontaine
  • Georget Rogers
  • Christiane Phedol-Jarvis
  • Hugues Guiriaboye
  • Léna Lestin
  • Christian Rolle
  • Elsa Fabroni
  • Aristide Nicolas
  • Viviane Bervin-Torrent
  • Charles-Henri Gene
  • Sandrine Fort
André Atallah
André Atallah (4 élus) Batir 		1 395 24,58%
  • André Atallah
  • Maryvonne Richard
  • Joel Lobeau
  • Henriette Solignac
Guy Georges
Guy Georges (1 élu) Alternance citoyenne de basse-terre 		545 9,60%
  • Guy Georges
Roland Ezelin
Roland Ezelin (1 élu) Baste ansanm ansanm 		536 9,44%
  • Roland Ezelin
Participation au scrutin Basse-Terre
Taux de participation 60,69%
Taux d'abstention 39,31%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,10%
Nombre de votants 5 979

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