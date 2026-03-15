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19:21 - Démographie et politique à Basse-Terre, un lien étroit Les facteurs démographiques et socio-économiques de Basse-Terre mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'impacter le résultat des municipales. Avec une densité de population de 1630 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 38,70%, les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 1 990 €/mois peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (12,85%) révèle des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,49%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,45% à Basse-Terre, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Les électeurs de Basse-Terre de plus en plus tentés par le RN Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Basse-Terre il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 16,82% des suffrages lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 72,09% lors du tour final. Le parti lepéniste restait en retrait dans la circonscription de la ville lors des législatives qui ont suivi. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 25,15% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 10,23% pour le RN. Il était ensuite éjecté du podium lors du vote final.

16:58 - Basse-Terre : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Basse-Terre, l'abstention touchait 58,78 % des inscrits (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux) alors que le pays était bousculé par la pandémie du coronavirus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'établir à 58,04 % au premier tour (26,31 % en France). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 85,76 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 68,83 % au premier tour, contre 74,02 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une zone frappée par un fort abstentionnisme en comparaison de l'ensemble du pays. En ce jour de municipales à Basse-Terre, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Basse-Terre : retour sur les élections de 2024 Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Basse-Terre plébiscitaient Elie Califer (Parti socialiste) avec 64,49% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Elie Califer culminant à 77,44% des votes dans la commune. À l'occasion du match européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les citoyens de Basse-Terre avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 25,15% des bulletins. Un bis repetita des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux de Basse-Terre lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Basse-Terre soutenaient en priorité Elie Califer (DVG) avec 61,65% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 100,00%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Basse-Terre choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 59,20% des voix, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 16,82%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Marine Le Pen l'emporter avec 72,09%, contre 27,91% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Basse-Terre une ville politiquement partagée.

12:58 - André ATALLAH a-t-il augmenté les impôts à Basse-Terre ? Alors que les impôts locaux ont grimpé à Basse-Terre entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 31,43 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de près de 327 000 euros environ. Une somme loin des 2 216 140 € récoltés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Basse-Terre est passé à un peu moins de 67,08 % en 2024 (contre 41,81 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Basse-Terre a atteint environ 1 464 euros en 2024 (contre 1 110 € en 2020).

11:59 - Une majorité Parti socialiste issue du résultat de l'élection municipale de 2020 à Basse-Terre Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par le résultat du dernier scrutin municipal à Basse-Terre. Dès le premier tour, André Atallah (Parti socialiste) a devancé l'ensemble de ses concurrents en rassemblant 1 170 suffrages (32,66%). Derrière, Marie-Luce Penchard (Divers droite) a engrangé 31,37% des voix. Avec une marge aussi réduite, la fin du 2e tour interrogeait. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. André Atallah l'a finalement emporté avec 2 588 voix (54,25%), face à Marie-Luce Penchard qui a obtenu 45,74% des votants. Le suspense a fini par s’effacer devant une avance marquée et un triomphe sans équivoque. André Atallah a pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers gauche, gagnant 1 418 voix supplémentaires entre les deux tours. Le camp des challengers se doit coûte que coûte d'afficher un meilleur score ce dimanche soir, dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.