Résultat municipale 2026 à Basse-Terre (97100) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Basse-Terre. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Basse-Terre, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Basse-Terre [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Teddy SAINT-JULIEN
Teddy SAINT-JULIEN Bastè Ayen Dot 		1 100,00%
Yanetti PAISLEY
Yanetti PAISLEY FAIRE DU MIEUX POUR BASSE-TERRE 		0 0,00%
Joël LOBEAU
Joël LOBEAU AGIR POUR BASSE-TERRE 		0 0,00%
André ATALLAH
André ATALLAH CONTINUONS A RÉUSSIR BASSE-TERRE 		0 0,00%
Participation au scrutin Basse-Terre Partiels *
Taux de participation 0,28%
Taux d'abstention 99,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1

* Résultats partiels sur 7% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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