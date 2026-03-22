Résultat de l'élection municipale 2026 à Bassens : les résultats du 2e tour

Programme de Jean-Pierre Buet à Bassens (Avec vous, unis pour Bassens)

Équipe engagée

Notre équipe est composée de femmes et d'hommes aux parcours variés, unis par des convictions communes. Ils sont impliqués dans le tissu associatif, l'éducation, la solidarité et la protection de l'environnement. Cette diversité est une force qui reflète la richesse de nos quartiers et générations.

Démocratie participative

Nous mettrons en place des dispositifs de démocratie participative pour renforcer le lien social. Cela inclut des conseils intergénérationnels et des réunions de quartier pour impliquer les citoyens dans les décisions. Nous visons à créer un environnement où chacun se sent écouté et valorisé.

Éducation et jeunesse

Nous nous engageons à maintenir et améliorer les infrastructures scolaires pour le bien-être des enfants. Cela comprend la rénovation des écoles et l'adaptation des modes de garde aux besoins des familles. Nous souhaitons également renforcer l'engagement citoyen des jeunes à travers des projets participatifs.

Transition écologique

Nous soutiendrons des initiatives en faveur des énergies renouvelables et de la végétalisation de notre commune. L'amélioration de la sécurité des mobilités douces sera également une priorité, avec des projets de pistes cyclables et de transports en commun. Notre objectif est de favoriser un cadre de vie respectueux de l'environnement.