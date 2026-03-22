Résultat de l'élection municipale 2026 à Bassens : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bassens [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bassens sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bassens.
L'actu des élections municipales 2026 à Bassens
11:45 - Résultat indécis entre Bruno Lhuissier et Jean-Pierre Buet
Les élections municipales 2026 à Bassens ont vu Bruno Lhuissier arriver en tête dimanche dernier avec 37,05 % des suffrages exprimés. Derrière, Jean-Pierre Buet a obtenu la seconde place avec 34,79 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, avec 28,16 %, Audrey Luquain, étiquetée Divers droite, est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Bassens, le vote a enregistré une participation de 55,81 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bassens
Le deuxième tour des élections municipales à Bassens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Pierre Buet
Liste Divers
Avec vous, unis pour Bassens
|
|
Bruno Lhuissier
Liste Divers
ECOUTER ET AGIR A BASSENS
|
|
Audrey Luquain
Liste divers droite
BASSENS EN LIEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bassens
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bruno LHUISSIER (Ballotage) ECOUTER ET AGIR A BASSENS
|738
|37,05%
|Jean-Pierre BUET (Ballotage) Avec vous, unis pour Bassens
|693
|34,79%
|Audrey LUQUAIN (Ballotage) BASSENS EN LIEN
|561
|28,16%
|Participation au scrutin
|Bassens
|Taux de participation
|55,81%
|Taux d'abstention
|44,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|2 032
Source : ministère de l’Intérieur
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