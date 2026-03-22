Résultat de l'élection municipale 2026 à Bassens : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bassens

Le deuxième tour des élections municipales à Bassens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Pierre Buet
Jean-Pierre Buet Liste Divers
Avec vous, unis pour Bassens
  • Jean-Pierre Buet
  • Christine Rigoletti
  • Philippe Padrines
  • Rose-Marie Ceccon
  • Driss Bourida
  • Lynda Thouard
  • David Boivin
  • Martine Goubet-Etellin
  • Christian Trillat
  • Sandrine Jamain-Samson
  • Pierre Gaja
  • Catherine Brun
  • Jean-Louis Marcellin
  • Sabine Pouchelle
  • Francis Pannier
  • Amandine Franque
  • Marc Menier
  • Catherine de March
  • Pierre Moguet
  • Marie Graftiaux
  • Jean-Jacques Portier
  • Nathalie Voleau
  • Jean-Paul Kreuwen
  • Marie Le Moen
  • Yannick Samson
  • Marlène Michon
  • Mathys Reignier
  • Gaëlle Gimenez Fontaine
  • Yves Moreau
  • Michelle Gery
  • Roberto Broto Simon
Bruno Lhuissier
Bruno Lhuissier Liste Divers
ECOUTER ET AGIR A BASSENS
  • Bruno Lhuissier
  • Sylvie Beaugendre
  • Gilles Dupenloux
  • Catena D Alu Bouziane
  • Jean-Paul Faure
  • Anne Veynandt
  • Franck Laborde
  • Fabienne Bricaud
  • Adrien Mercier
  • Marine Clerc-Renaud
  • Sébastien Bouchez
  • Alexandra Lebastard
  • Louis Kantcheff
  • Marie-Pierre Roulier
  • Simon Reys
  • Cécile Perrot
  • Jean-Bernard Lhommé
  • Véronique Vallet
  • Jean-Jacques Fry
  • Murielle Ruffier-Monet
  • Pierre-Louis Roussel
  • Mona Van Rensbergen
  • Hakki Hosgul
  • Mathilde Cambert-Petit-Jean
  • Jean Naccarato
  • Charlotte Robin
  • Jean-Pierre Toumieu
  • Pascale Perinel
  • Claude Clerc
  • Michèle Rouge Dit Gaillard
Audrey Luquain
Audrey Luquain Liste divers droite
BASSENS EN LIEN
  • Audrey Luquain
  • Marc Karaoglanian
  • Sophie Chanteau
  • Francesco Carotenuto
  • Béatrice Chassaing-Laugraud
  • Jean-Marie Dufour
  • Patricia Bacon
  • Franck Daim
  • Christiane Nantois
  • Pierre Debon
  • Chloé Chanteau
  • Pierre Folliet
  • Marie Dominique Roose
  • Renaud de Suremain
  • Michèle Moschietto-Fransa
  • Patrick Bollon
  • Barbara Dessiaume
  • Jean Seurat
  • Dorienne Tumiati
  • Patrick Defrance
  • Laurence Bessire
  • Mazen Assad
  • Marie-Pierre Garcin
  • Alain Portier
  • Soazic Béline
  • François Chauvet
  • Sylvie Vouaux
  • Jean Calle
  • Diane Socquet
  • Pierre-François Amevet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bassens

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno LHUISSIER
Bruno LHUISSIER (Ballotage) ECOUTER ET AGIR A BASSENS 		738 37,05%
Jean-Pierre BUET
Jean-Pierre BUET (Ballotage) Avec vous, unis pour Bassens 		693 34,79%
Audrey LUQUAIN
Audrey LUQUAIN (Ballotage) BASSENS EN LIEN 		561 28,16%
Participation au scrutin Bassens
Taux de participation 55,81%
Taux d'abstention 44,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 2 032

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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