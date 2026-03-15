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19:20 - Dynamique électorale à Bassens : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale municipale, Bassens se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 5 118 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 394 entreprises, Bassens permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (84,44%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 189 résidents étrangers, soit 3,69% de la population, favorise son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,37%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2 528 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Ainsi, Bassens incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Rassemblement national à Bassens : les derniers résultats Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections municipales à Bassens en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen amassait 20,63% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 40,22% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 18,95% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Bassens comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 28,26% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 34,70% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 47,23% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Bassens plutôt mobilisée lors des élections Il y a six ans à Bassens, le tour de chauffe du scrutin municipal avait vu 42,81 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, un niveau conforme à la tendance du pays alors qu'à cause de l'épidémie de coronavirus, une part importante des électeurs avaient opté pour rester chez eux. Le choix du locataire de l'Elysée avait en revanche attiré les électeurs, avec 79,95 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 20,05 %). La mobilisation atteignait de son côté 58,60 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 71,76 %, contre seulement 51,65 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité s'affiche à l'arrivée comme une zone assez participative. L'adhésion au scrutin de Bassens sera quoi qu'il en soit un gros enjeu pour cette municipale.

15:59 - Les scrutins d'il y a deux ans : quels résultats à Bassens ? Lors des européennes, le résultat à Bassens s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,26%), challengée par Raphaël Glucksmann (17,41%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,80%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Bassens avaient ensuite favorisé Brice Bernard (Rassemblement National) avec 34,70% au premier tour, devant Anaïs Gomero (Ensemble !) avec 31,14%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, portant Jean-François Coulomme (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 52,77%. La physionomie politique de Bassens a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Bassens s'était massivement tournée vers le centre La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Bassens plaçait en effet Emmanuel Macron devant avec 26,98% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 20,82%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en offrant 59,78% pour Emmanuel Macron, contre 40,22% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Bassens portaient leur choix sur Patrick Mignola (Ensemble !) avec 28,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,29% des suffrages.

12:58 - Bassens : les impôts s'invitent dans la campagne Si l'on observe la fiscalité de Bassens, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 11,15 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 59 350 €. Une somme bien en-dessous des 842 360 € récoltés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son rendement et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Bassens s'est établi à environ 39,75 % en 2024 (contre 20,58 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, estimée à environ 40 % et en augmentation de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison pertinent. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Au bout du compte, le montant moyen payé par foyer fiscal à Bassens a atteint 980 euros en 2024 (contre 724 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Bassens À Bassens, lors des municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Au terme du premier tour, Alain Thieffenat (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau en totalisant 688 voix (52,23%). Sur la seconde marche, Jean-Pierre Buet (Divers gauche) a obtenu 629 suffrages en sa faveur (47,76%). Ce triomphe au premier tour de Alain Thieffenat a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Bassens, cette géographie électorale a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Au vu de ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.