Résultat municipale 2026 à Bassens (73000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bassens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bassens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bassens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bruno LHUISSIER
Bruno LHUISSIER ECOUTER ET AGIR A BASSENS 		738 37,05%
Jean-Pierre BUET
Jean-Pierre BUET Avec vous, unis pour Bassens 		693 34,79%
Audrey LUQUAIN
Audrey LUQUAIN BASSENS EN LIEN 		561 28,16%
Participation au scrutin Bassens
Taux de participation 55,81%
Taux d'abstention 44,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 2 032

Source : ministère de l’Intérieur

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