Résultat municipale 2026 à Bassillac et Auberoche (24330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bassillac et Auberoche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bassillac et Auberoche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bassillac et Auberoche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain ANDRIEUX-CASSANT
Alain ANDRIEUX-CASSANT (22 élus) AVEC VOUS POUR UN NOUVEL ELAN 		1 383 51,53%
  • Alain ANDRIEUX-CASSANT
  • Emilie CASTANIE
  • Fabien ZERBIB
  • Florence ARNAUD
  • Stéphane LACOUR COULON
  • Emmanuelle NICOT
  • Philippe CHABROL
  • Valérie FERRAT
  • Gérard COUSTILLAS
  • Delphine BESSOU
  • Louis DAVID
  • Sophie LHOTE
  • Jérôme BOUSQUET
  • Mathilde COSTEDOAT
  • Vincent CHARENTON
  • Marie-Christine CABARAT
  • Fabien OJEZYK
  • Gaëlle LAUGENIE
  • Paul VERGNAUD
  • Christelle GOINEAU
  • Franck SIMON
  • Agnès BAGNOUD
Michel BEYLOT
Michel BEYLOT (7 élus) ENGAGEMENT &PASSION -POURSUIVONS ENSEMBLE! 		1 301 48,47%
  • Michel BEYLOT
  • Cécile LUMELLO
  • Jean-Michel BOUCHER
  • Céline PROUILLAC
  • Bull CAUCHOIS
  • Marie-Josée LAFAYE
  • Jean-Philippe BAGARD
Participation au scrutin Bassillac et Auberoche
Taux de participation 73,47%
Taux d'abstention 26,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 2 802

Source : ministère de l’Intérieur

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