En direct

19:17 - Analyse démographique des élections municipales à Bassillac et Auberoche Dans la ville de Bassillac et Auberoche, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 42 habitants par km² et un taux de chômage de 6,97%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 190 €/mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 2785 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (8,59%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,76%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Bassillac et Auberoche mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,06% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

17:57 - Quel score pour le RN à Bassillac et Auberoche aux derniers scrutins ? Le RN restait loin du match lors de l'élection municipale à Bassillac et Auberoche il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 27,48% des voix lors du tour préliminaire, puis talonnait Emmanuel Macron dans la commune avec 50,46% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 23,82% au parti lepéniste lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions associées à la ville. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 4,70% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 39,15% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 42,15% pour le mouvement nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Bassillac et Auberoche.--------------Ce dernier achèvera d'ailleurs sa course en tête avec 50,89% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 35,52 % d'abstention à Bassillac et Auberoche Pour rappel, l'abstention atteignait 35,52 % à Bassillac et Auberoche lors du dernier scrutin local, une participation locale remarquable alors que nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison de la pandémie du coronavirus. On observe en effet traditionnellement que l'élection municipale demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les électeurs se mobilisent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 15,30 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 39,94 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 24,75 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 43,88 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Dans le cadre de cette municipale 2026 à Bassillac et Auberoche, cette variable jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Bassillac et Auberoche : le vote des électeurs l'année de la dissolution Le paysage politique de Bassillac et Auberoche a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Bassillac et Auberoche avaient en effet soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 39,15% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution avaient ensuite offert une victoire au mouvement 'Rassemblement National' (42,15%), devant les partis de gauche unis (30,49%) à l'échelle des 2 circonscriptions couvrant la ville. Le second tour avait confirmé ce résultat, le RN culminant à 50,89% des votes localement.

14:57 - Bassillac et Auberoche présentait un profil politique atypique il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les résultats compilés sur les 2 circonscriptions de Bassillac et Auberoche donnaient la prime à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (26,76%) devant le RN (23,82%). Le second tour entérinait la victoire de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, agrégeant 53,09% des suffrages exprimés. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Bassillac et Auberoche voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 27,48% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 23,22%. Le second tour entérinait ensuite ce choix en livrant 50,46% pour Marine Le Pen, contre 49,54% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Bassillac et Auberoche dessine une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Les impôts locaux à Bassillac et Auberoche, un thème de campagne ? Du côté de la fiscalité de Bassillac et Auberoche, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 785 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 564 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 42,49 % en 2024 (contre environ 16,58 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 87 290 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 643 260 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 12,38 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Une majorité Divers centre issue du résultat des élections municipales de 2020 à Bassillac et Auberoche Les résultats des dernières municipales à Bassillac et Auberoche ont fourni un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Lors de la première manche électorale, Michel Beylot (Divers centre) a imposé son rythme en rassemblant 1 119 bulletins (51,02%). Deuxième, Stéphane Mottier (Union de la gauche) a recueilli 48,97% des suffrages. Cette victoire sans appel a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Bassillac et Auberoche, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Pour renverser cette suprématie ce dimanche, le camp adverse devra récolter bien plus de bulletins, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.