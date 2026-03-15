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19:18 - Élections à Baugé-en-Anjou : l'impact des caractéristiques démographiques En pleine campagne électorale municipale, Baugé-en-Anjou est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 11 747 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 728 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (76,22%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 206 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 2,53%, Baugé-en-Anjou se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,32%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 130 € par mois. En résumé, Baugé-en-Anjou incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quel score pour le RN à Baugé-en-Anjou lors des dernières élections ? Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à Baugé-en-Anjou il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen amassait 27,80% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,64% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 20,47% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Baugé-en-Anjou comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 35,50% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 37,05% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,75% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 32,68 % de participation à Baugé-en-Anjou En ce jour d'élection municipale 2026 à Baugé-en-Anjou, l'abstention sera particulièrement scrutée. Les archives d'il y a six ans révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 67,32 % des inscrits (au-dessus de la moyenne nationale) alors que l'événement se déroulait en pleine pandémie de Covid-19. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 25,53 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 42,77 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,59 %, loin des 50,76 % affichés aux législatives de 2022. En prenant du recul, les données semblent constituer une ville souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Baugé-en-Anjou Lors des dernières européennes, le résultat à Baugé-en-Anjou s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,50%), en première position devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,98%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (11,66%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Baugé-en-Anjou soutenaient en priorité Edouard Bourgeault (Rassemblement National) avec 37,05% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Anne-Laure Blin (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 57,25% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Baugé-en-Anjou a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Baugé-en-Anjou : coup d'oeil sur les résultats de la présidentielle et des législatives 2022 Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Baugé-en-Anjou accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 29,42%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 27,80%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,36% pour Emmanuel Macron, contre 44,64% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Baugé-en-Anjou plébiscitaient Anne-Laure Blin (LR) avec 28,05% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,99% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Baugé-en-Anjou une commune politiquement très disputée.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté la fiscalité à Baugé-en-Anjou ? Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Baugé-en-Anjou entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 12,98 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 332 800 euros, bien en deçà des 1,40731 million d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Baugé-en-Anjou est passé à 38,37 % en 2024 (contre 17,15 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Baugé-en-Anjou a atteint 726 euros en 2024 (contre 533 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières municipales à Baugé-en-Anjou ? Les résultats des précédentes élections municipales à Baugé-en-Anjou ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Sans aucune opposition, 'Batir ensemble l'avenir' menée par Philippe Chalopin a logiquement rassemblé 100,00% des voix dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Baugé-en-Anjou, ce décor pèsera irrémédiablement. Cette fois, l'intérêt se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité. La publication des candidatures donne déjà un début de réponse particulièrement clair.