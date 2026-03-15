Résultat municipale 2026 à Baugé-en-Anjou (49150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Baugé-en-Anjou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Baugé-en-Anjou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Baugé-en-Anjou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe CHALOPIN
Philippe CHALOPIN (43 élus) UNIS POUR BAUGÉ EN ANJOU 		3 369 66,12%
  • Philippe CHALOPIN
  • Sophie SIBILLE
  • Jacky BOYEAU
  • Camille HECKMANN
  • Franck RABOUAN
  • Virginie BOURIGAULT
  • Michel GIRARD
  • Sylvie NAULET
  • Alain FOUCHER
  • Noémie DE ANDRADE
  • Samuel GUEDE
  • Céline PILARDEAU
  • Vincent OUVRARD
  • Natacha CILOY-NAULET
  • Didier JOCHER
  • Laureen NICOL
  • Sébastien JARRY
  • Christiane HENRY
  • Joël LAMBERT
  • Hélène BORDET
  • Aurélien BÉCHU
  • Julie PERPOIL
  • Patrick FLAO
  • Marie-Odile BOULÊTREAU
  • Ludovic MOREAU
  • Natacha GELINEAU
  • Xavier LEROY
  • Christelle LAÎNÉ
  • Frédéric CASSEGRAIN
  • Sophie VINCENT
  • Laurent GODEBOUT
  • Carole MICHAUD
  • Flavien RENOU
  • Soizic LE BRIS
  • Didier NAULET
  • Béatrice CORDIER
  • Bernard LECLERC
  • Lucie MAINDROU
  • Guillaume CILOY
  • Mélanie CAGET-SALÉ
  • Mickaël ABELLARD
  • Elodie JANUS
  • Jean-Louis GUÉRIS
Luc GOURIN
Luc GOURIN (8 élus) BAUGE EN ANJOU, TERRES COMMUNES 		1 726 33,88%
  • Luc GOURIN
  • Lucie BOUET
  • Patrice RENARD
  • Sandrine RICHARD
  • Hugues D'ARGENTRE
  • Cathy ESCANDE
  • Sébastien MEUNIER
  • Marie-Hélène QUILEZ
Participation au scrutin Baugé-en-Anjou
Taux de participation 63,02%
Taux d'abstention 36,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 5 288

Source : ministère de l’Intérieur

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