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19:17 - L'avenir de la France se décide aussi à Baurech Dans les rues de Baurech, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 24,77% de cadres pour 936 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. L'existence de 125 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 29,27% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 26,32% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 35,07% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 135,05 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour résumer, Baurech incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - La montée du Rassemblement national RN à Baurech avant les municipales 2026 Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière bataille municipale à Baurech il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 22,22% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 35,92% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 18,18% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Baurech comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 26,81% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 33,96% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 44,19% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Baurech ? En parallèle de cette municipale, la valeur de l'abstention pèsera fortement sur les résultats de Baurech. Aux municipales de 2020, l'abstention s'était fixée à 53,73 % à la fin du premier round, une proportion assez classique. 310 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que l'épidémie de Covid-19 se propageait dans le pays. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre arrêté à 20,20 %. Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et de 2024 constituent une base de comparaison particulièrement pertinente. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 49,49 % en 2022 à seulement 26,66 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 44,04 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville où l'abstention est contenue.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Baurech Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Baurech, les votes s'étaient majoritairement orientés sur Jordan Bardella (26,81%). Les législatives à Baurech provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Mathilde Feld (Union de la gauche) en tête avec 36,25% au premier tour, devant Rémy Berthonneau (Rassemblement National) avec 33,96%. Le second round n'a pas changé grand chose, Mathilde Feld culminant à 55,81% des votes dans la commune. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Baurech s'affirmait alors toujours comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Baurech reste un territoire dont l'étiquette reste à définir En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Baurech était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 30,32% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 24,29%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,08% pour Emmanuel Macron, contre 35,92% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Baurech soutenaient en priorité Mathilde Feld (Nupes) avec 31,09% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,00%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Baurech : les impôts s'invitent dans la campagne Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Baurech, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 8,26 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 8 500 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux 99 640 € perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son rendement et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Baurech atteint désormais environ 32,82 % en 2024 (contre 15,36 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Baurech s'est établi à 765 € en 2024 contre 535 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Baurech Il peut se révéler instructif d'examiner les résultats des dernières élections municipales à Baurech. Rappelons que les votants avaient la liberté de choisir plusieurs noms à l'époque, ce scrutin s'étant déroulé sans liste, avec uniquement des candidatures individuelles. 15 candidats ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Bastien Mura a remporté les meilleurs résultats avec 254 suffrages (84,38%). À la suite, Micheline Trevaux a rassemblé 253 bulletins valides (84,05%). Entre les deux premiers prétendants, l'écart s'est avéré très réduit. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Lors des municipales 2026 à Baurech, cette logique si particulière sera à nouveau scrutée avec attention. À la suite d' une réforme du mode de scrutin, notons toutefois que le scrutin de liste s'est imposé à l'échelle nationale, même dans les communes de moins de 1 000 habitants, supprimant à présent les candidatures individuelles.