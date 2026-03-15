Résultat municipale 2026 à Baurech (33880) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Baurech a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Baurech, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Baurech [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal MODET
Pascal MODET (14 élus) PRESERVER BAURECH, PREPARER L'AVENIR 		336 81,36%
  • Pascal MODET
  • Charlotte REVAULT
  • Thierry VIALE
  • Fabienne MEURQUIN
  • Alain SERRA
  • Stella BRANDIER
  • Bastien MURA
  • Anne MARQUET
  • Laurent BEDIAN
  • Habiba BELFIRM
  • Mohammed KAYA
  • Sarah ARDEVEN
  • Jean-Michel TREZEGUET
  • Alexandra-Leslie KACZMAREK-DUPRAT
Patrice LE PROUX DE LA RIVIÈRE
Patrice LE PROUX DE LA RIVIÈRE (1 élu) LE REVEIL BAURECHAIS 		77 18,64%
  • Patrice LE PROUX DE LA RIVIÈRE
Participation au scrutin Baurech
Taux de participation 64,59%
Taux d'abstention 35,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 436

Source : ministère de l’Intérieur

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