Résultat municipale 2026 à Bavans (25550) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Bavans. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Bavans, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bavans [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Sophie RADREAU
Sophie RADREAU BAVANS PENSONS L'AVENIR ENSEMBLE 		646 74,17%
Agnès TRAVERSIER
Agnès TRAVERSIER Nouvel élan pour Bavans 		225 25,83%
Participation au scrutin Bavans Partiels *
Taux de participation 66,08%
Taux d'abstention 33,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 896

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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