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19:17 - Bavans : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Dans la ville de Bavans, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des municipales ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,04% ont 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2 388 euros/mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1888 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (11,80%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,43%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Bavans mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,30% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quelle est la place du RN à Bavans ? Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Bavans il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 32,49% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,27% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 27,24% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN sécurisait 52,56% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 45,15% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 47,92% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). C'est lui qui s'imposera avec 55,46% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Matthieu Bloch.

16:58 - La commune de Bavans plutôt mobilisée lors des élections En 2020, la participation à Bavans s'était élevée à 52,42 % lors du premier round, un score meilleur que les 44,7 % nationaux alors que la pandémie du Covid bousculait l'événement. La course à l'Élysée en 2022 avait pour sa part provoqué un fort engouement, avec 78,08 % de participation dans la ville (21,92 % d'abstention). La mobilisation atteignait pour sa part 56,59 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 69,75 %, contre seulement 49,76 % en 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité apparaît à l'arrivée comme une contrée relativement attachée au vote. Dans le cadre de la municipale à Bavans, ce facteur jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Il y a deux ans, Bavans a choisi la droite Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Bavans. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Bavans avait en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (45,15%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 13,37% des voix. Matthieu Bloch (Union de l'extrême droite) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Bavans une vingtaine de jours plus tard avec 47,92%. Nicolas Pacquot (Ensemble !) était à la deuxième place avec 28,73%. Le second round n'a pas changé grand chose, Matthieu Bloch culminant à 55,46% des voix localement.

14:57 - Dernière présidentielle à Bavans : ce qu'il faut retenir Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Bavans choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 32,49% des voix, devant Emmanuel Macron qui terminait à 24,64%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en donnant 53,27% pour Marine Le Pen, contre 46,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Bavans accordaient leurs suffrages à Nathalie Fritsch (RN) avec 27,24% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nathalie Fritsch virant de nouveau en tête avec 52,56% des voix. Cette physionomie politique de Bavans dessine une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité à Bavans ? Pour ce qui est des contributions locales à Bavans, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 896 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 792 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 43,72 % en 2024 (contre près de 25,64 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 32 800 euros en 2024. Une somme loin des 602 000 € perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 12,43 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Bavans Il peut s'avérer instructif de s'intéresser aux résultats de la dernière élection municipale à Bavans. Dès le premier tour à l'époque, Sophie Radreau (Parti socialiste) a creusé l'écart en rassemblant 54,70% des bulletins. Deuxième, Agnès Traversier (Divers droite) a capté 45,29% des votes. Ce succès d'emblée a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Bavans, ce décor pose les bases. Pour le camp adverse, renverser une majorité si large sera ce dimanche un défi immense, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.