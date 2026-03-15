Résultat municipale 2026 à Bavent (14860) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bavent a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bavent, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bavent [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane MOULIN
Stéphane MOULIN (15 élus) Une nouvelle dynamique pour Bavent et Robehomme 		539 54,94%
  • Stéphane MOULIN
  • Brigitte LAUGEOIS
  • Laurent MARIE
  • Marie-Laure GRAVELEAU
  • Dominique LECAUCHOIS
  • Sabrina FOUQUES
  • Stéphane QUESNE BANDZWOLEK
  • Laurence FLEURY
  • Gilles CARPENTIER
  • Muriel HÉRON
  • David VAUBRUN
  • Mélanie DUTILLEUX
  • Christophe DESCHAMPS
  • Michèle HENRY
  • Patrick LOISON
Francis FONTAINE
Francis FONTAINE (4 élus) UNIR LES GENERATIONS, BATIR L'AVENIR 		442 45,06%
  • Francis FONTAINE
  • Pascale SALMON LECOCQ
  • Julien HARDY
  • Deborah BENAICHE
Participation au scrutin Bavent
Taux de participation 68,54%
Taux d'abstention 31,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 998

Source : ministère de l’Intérieur

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