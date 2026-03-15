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19:16 - Comment la composition démographique de Bavent façonne les résultats électoraux ? Comment les électeurs de Bavent peuvent-ils affecter les résultats des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,16%. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (85,89%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 1048 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,34%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,15%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bavent mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,56% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Bavent Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Bavent il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,38% des votes lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 45,27% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 23,24% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Bavent comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 34,63% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 38,07% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 43,83% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Bavent plutôt mobilisée lors des élections Aux municipales de 2020 à Bavent, l'abstention était allée jusqu'à 53,55 % à la fin du premier tour (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux). 648 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que la pandémie du coronavirus avait rendu prudents bon nombre d'inscrits. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 19,10 % au premier tour (26,31 % en France). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 43,75 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 27,07 % au premier tour, contre 51,10 % en 2022. Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Bavent comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique au regard des moyennes nationales. En parallèle de l'élection municipale 2026, ce paramètre pèsera en conséquence irrémédiablement sur les résultats de Bavent.

15:59 - Bavent : retour sur le dernier verdict politique en date À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Bavent avaient soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 34,63% des inscrits. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Chantal Henry (Rassemblement National) aux avants-postes avec 38,07% au premier tour, devant Christophe Blanchet (Majorité présidentielle) avec 29,70%. Mais c'est finalement Christophe Blanchet (Ensemble !) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 56,17% des suffrages exprimés. La physionomie politique de Bavent a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections il y a 4 ans à Bavent ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Bavent plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 29,38% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 29,03%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,73% pour Emmanuel Macron, contre 45,27% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Bavent soutenaient en priorité Christophe Blanchet (Ensemble !) avec 32,57% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 53,20% des suffrages.

12:58 - À Bavent, une fiscalité en hausse qui pèsera sur l'issue du scrutin À Bavent, pour ce qui est des contributions locales, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 866 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 588 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 49,76 % en 2024 (contre 21,71 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 20 300 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 195 820 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à près de 13,00 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Bavent À Bavent, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans ont été particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, Jean-Luc Garnier a viré en tête avec 511 voix (81,49%). À ses trousses, Michèle Henry a obtenu 18,50% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Jean-Luc Garnier a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Bavent, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à une tâche immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.