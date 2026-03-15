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19:19 - Les enjeux locaux de Bayenghem-lès-Éperlecques : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Bayenghem-lès-Éperlecques comme partout. Avec ses 1 019 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 33 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 316 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (90,61%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 35,90% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 52,22% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 768,60 €, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Finalement, à Bayenghem-lès-Éperlecques, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Bayenghem-lès-Éperlecques : des élections marquées par le vote RN Le RN n'était pas officiellement en lice pour la dernière élection municipale à Bayenghem-lès-Éperlecques en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 36,97% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 59,76% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 36,62% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 57,70% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 46,15% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 52,73% pour le Rassemblement national. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - Résultats électoraux à Bayenghem-lès-Éperlecques : le point sur la participation Lors des municipales de 2020, la participation à Bayenghem-lès-Éperlecques avait culminé à 47,12 % lors du premier round, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que l'événement était incertain, dans un contexte de pandémie de Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 624 habitants qui ont voté au premier tour, soit 81,36 % de participation. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte par rapport aux élections locales, les deux derniers scrutins législatifs restent tout à fait comparables entre eux. Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 49,20 % au premier tour en 2022 à 70,37 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 56,08 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Regarder à la loupe ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Bayenghem-lès-Éperlecques comme une contrée soucieuse de voter au regard des moyennes nationales. Dans le cadre des municipales de 2026 à Bayenghem-lès-Éperlecques, ce facteur aura quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Les votes de 2024 : quels résultats à Bayenghem-lès-Éperlecques ? Les élections législatives à Bayenghem-lès-Éperlecques organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Christine Engrand (Rassemblement National) en pole position avec 52,73% au premier tour, devant Brigitte Bourguignon (Ensemble !) avec 22,03%. La conclusion était d'ailleurs immédiate sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription. Le scrutin des Européennes près d'un mois plus tôt à Bayenghem-lès-Éperlecques avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,15%), avec en deuxième position la liste 'Alliance rurale' de Jean Lassalle qui s'était arrogée 13,99% des suffrages. .

14:57 - Au regard des élections passées, Bayenghem-lès-Éperlecques reste un territoire tourné vers la droite radicale Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Bayenghem-lès-Éperlecques portaient leur choix sur Christine Engrand (RN) avec 36,62% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,70% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Bayenghem-lès-Éperlecques votaient en priorité pour Marine Le Pen (36,97%), devant Emmanuel Macron qui recueillait 23,45%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,76% pour Marine Le Pen, contre 40,24% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Bayenghem-lès-Éperlecques comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Jean-Michel BOUHIN a-t-il augmenté les impôts à Bayenghem-lès-Éperlecques ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Bayenghem-lès-Éperlecques, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,80 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville près de 3 200 euros environ. Un montant loin des quelque 111 300 euros perçus en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Bayenghem-lès-Éperlecques a évolué pour se fixer à près de 40,12 % en 2024 (contre 14,22 % en 2020). Par comparaison, la moyenne atteint près de 40 % au niveau national (en progression de 1,2 point en quatre ans). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Bayenghem-lès-Éperlecques a représenté 549 € en 2024, alors que ce montant se situait à 427 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Bayenghem-lès-Éperlecques Les configurations politiques locales sont encore à l'heure actuelle conditionnées par l'issue du dernier scrutin municipal à Bayenghem-lès-Éperlecques. Unique liste en présence, la liste menée par Jean-Michel Bouhin a naturellement engrangé 100,00% des bulletins dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Bayenghem-lès-Éperlecques, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Ce dimanche soir, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Un indice est vraisemblablement donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).