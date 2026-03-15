Résultat municipale 2026 à Bayenghem-lès-Éperlecques (62910) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bayenghem-lès-Éperlecques a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bayenghem-lès-Éperlecques, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bayenghem-lès-Éperlecques [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel BOUHIN
Jean-Michel BOUHIN (12 élus) Bien vivre à Bayenghem lez Eperlecques 		317 54,47%
  • Jean-Michel BOUHIN
  • Marie-Antoinette RAYMOND
  • Vincent KERCKHOVE
  • Murielle DELEZOIDE - DECAUDIN
  • Hervé DEBARRE
  • Hélène RIGOBERT-SAISON
  • Sylvain IKET
  • Florence DELEZOIDE - BOLLART
  • Henri HOLLAND
  • Elodie DEMARLE
  • Maxime CARRE
  • Muriel CARTON
Jean-Marie VANVINCQ
Jean-Marie VANVINCQ (3 élus) Ensemble pour notre village 		265 45,53%
  • Jean-Marie VANVINCQ
  • Jennifer CAMPION
  • David PARENT
Participation au scrutin Bayenghem-lès-Éperlecques
Taux de participation 74,38%
Taux d'abstention 25,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 601

Source : ministère de l’Intérieur

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