Résultat de l'élection municipale 2026 à Bayeux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bayeux

Tête de listeListe
Arnaud Tanquerel
Arnaud Tanquerel Liste divers centre
Naturellement Bayeux
  • Arnaud Tanquerel
  • Carine Bion-Hetet
  • Loïc Jamin
  • Emmanuelle Chabertier
  • David Lemaresquier
  • Frédérique Favre
  • Didier Barey
  • Axelle Morineau
  • Aurélien Marie
  • Isabelle Boudard
  • Edouard Moulin
  • Marie-Emmanuelle Jolibois
  • Jean Lepaulmier
  • Anne-Elisabeth Aubert
  • Eric Pioger
  • Bérénice Adeline
  • Aurélien Andre
  • Agnès Valette
  • Christophe Gosselin
  • Christelle Basley
  • Denis Mezerette
  • Nathalie Leherpeur
  • Guillaume Pacary
  • Anastasia Dupont
  • Olivier Laisney
  • Ophélie Chauvel
  • Benoit David
  • Catherine Philips
  • Gabin Dorbec
  • Louise Gendry
  • Franck Anne
  • Aurore Andre
  • Philippe Chanteau
  • Françoise Jean-Pierre
  • Patrick Gomont
Richard Brouzes
Richard Brouzes Liste divers gauche
BAYEUX POUR TOUS
  • Richard Brouzes
  • Lou Anfriani
  • Alexis Le Coutour
  • Roseline Tancoigne
  • Abd-Ennour Djelouah
  • Anne-Marie Chevallier
  • Jérôme Guilmin
  • Lise Weis
  • Alexandre Bantz
  • Chloé Broggi
  • Maxime Campy
  • Claire de Brie
  • Marc-Didier Pieplu
  • Marie-Ange Egret
  • Ewan Nouet
  • Elise Laurent
  • Dominique Perret
  • Chantal Picart
  • Gilbert Anger
  • Véronique Plantegenest
  • Olivier Balmary
  • Annick Baudouin
  • Eric Aublet
  • Ide Le Roy
  • Jacky Desrues
  • Monique Duchesnay
  • Jean Marie Seronie
  • Agnès Furon
  • Patrick Senecal
  • Sylvie Caminade
  • Philippe Marie
  • Maria-Helena Sanchez
  • Daniel Margueritte
  • Anne Follet
  • Christian Pancher

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Gomont
Patrick Gomont (28 élus) Un temps pour elle, un temps pour vous 		2 216 63,89%
  • Patrick Gomont
  • Christine Cabon
  • Arnaud Tanquerel
  • Lydie Poulet
  • Loïc Jamin
  • Carine Bion-Hetet
  • Jean-Marc Delorme
  • Céline Cadet
  • David Lemaresquier
  • Françoise Jean-Pierre
  • Jean Lepaulmier
  • Monique Periaux
  • Didier Barey
  • Sylvie Cayrel
  • Patrick Crevel
  • Béatrice Chatel
  • Philippe Laulhe
  • Marie-Emmanuelle Jolibois
  • Eric Pioger
  • Isa Boudard
  • Aurélien Marie
  • Agnès Valette
  • Bertrand Collet-Morin
  • Christelle Basley
  • Justin Briane
  • Nicole Lunel
  • Aurélien Andre
  • Emmanuelle Chabertier
Matthieu Frison
Matthieu Frison (4 élus) Bayeux demain 		876 25,25%
  • Matthieu Frison
  • Agnès Furon
  • Dario Pizzuto
  • Stéphanie Astier
Philippe Chapron
Philippe Chapron (1 élu) Rassemblement pour bayeux 		376 10,84%
  • Philippe Chapron
Participation au scrutin Bayeux
Taux de participation 36,43%
Taux d'abstention 63,57%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 560

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Gomont
Patrick Gomont (28 élus) Bayeux dans les yeux 		3 539 63,28%
  • Patrick Gomont
  • Christine Delecroix
  • Arnaud Tanquerel
  • Lydie Poulet
  • Loïc Jamin
  • Chantal Rovarc'h
  • Jean-Marc Delorme
  • Céline Cadet
  • David Lemaresquier
  • Michèle Mouchel
  • Jean Lepaulmier
  • Françoise Jean-Pierre
  • Jean-Luc Hamon
  • Monique Periaux
  • Patrick Crevel
  • Marie-Madeleine Thomas
  • Philippe Laulhe
  • Béatrice Coste
  • Philippe Bouillon
  • Nathalie Lafont
  • Justin Briane
  • Carine Bion-Hetet
  • Hugo Guillochin
  • Joëlle Leberruyer
  • Jacques Lechevallier
  • Claudette Hellemans
  • Jean-Marie Mauduech
  • Annick Mesnage
Jean-Marie Seronie
Jean-Marie Seronie (4 élus) Bayeux c'est vous 		1 419 25,37%
  • Jean-Marie Seronie
  • Isabelle Lacroix
  • Yves Litzellmann
  • Christelle Basley
Serge Michelini
Serge Michelini (1 élu) Bayeux bleu marine 		634 11,33%
  • Serge Michelini
Participation au scrutin Bayeux
Taux de participation 60,68%
Taux d'abstention 39,32%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,72%
Nombre de votants 5 808

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