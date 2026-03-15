Résultat de l'élection municipale 2026 à Bayeux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bayeux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bayeux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bayeux.
L'actu des élections municipales 2026 à Bayeux
12:06 - Elections à Bayeux : les horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Bayeux sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. En 2026, les citoyens de Bayeux sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral représente une étape importante de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste des prétendants en 2026 est consultable ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bayeux
|Tête de listeListe
|
Arnaud Tanquerel
Liste divers centre
Naturellement Bayeux
|
|
Richard Brouzes
Liste divers gauche
BAYEUX POUR TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Gomont (28 élus) Un temps pour elle, un temps pour vous
|2 216
|63,89%
|
|Matthieu Frison (4 élus) Bayeux demain
|876
|25,25%
|
|Philippe Chapron (1 élu) Rassemblement pour bayeux
|376
|10,84%
|
|Participation au scrutin
|Bayeux
|Taux de participation
|36,43%
|Taux d'abstention
|63,57%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 560
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Gomont (28 élus) Bayeux dans les yeux
|3 539
|63,28%
|
|Jean-Marie Seronie (4 élus) Bayeux c'est vous
|1 419
|25,37%
|
|Serge Michelini (1 élu) Bayeux bleu marine
|634
|11,33%
|
|Participation au scrutin
|Bayeux
|Taux de participation
|60,68%
|Taux d'abstention
|39,32%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,72%
|Nombre de votants
|5 808
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